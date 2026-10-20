Tρόμος στα νερά του Μεξικού: Φόβοι ότι καρχαρίες κατασπάραξαν 11 άτομα

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Έντεκα άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την ανατροπή σκάφους ανοιχτά των ακτών του Μεξικού, και οι φόβοι για το τι μπορεί να τους συνέβη εντείνονται.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ (USCG) ανέστειλε τις έρευνες την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, αφού τα σωστικά συνεργεία πέρασαν περισσότερες από δύο ημέρες «χτενίζοντας» χιλιάδες τετραγωνικά μίλια ωκεανού αναζητώντας τους αγνοούμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά 27 άτομα βρέθηκαν στο νερό μετά την ανατροπή του σκάφους, περίπου 140 μίλια δυτικά της Ενσενάδα, ανοιχτά της χερσονήσου Μπάχα Καλιφόρνια του Μεξικού, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Δεκαέξι άτομα διασώθηκαν από τη θάλασσα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Σαν Ντιέγκο για ιατρική αξιολόγηση και περίθαλψη. Ωστόσο, τα υπόλοιπα 11 άτομα δεν έχουν εντοπιστεί και οι αρχές έχουν πλέον τερματίσει την εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας.

Φόβοι ότι κατασπάραξαν καρχαρίες τους αγνοούμενους

Αν και οι συνθήκες υπό τις οποίες εξαφανίστηκαν τα άτομα παραμένουν αδιευκρίνιστες, αναφορές ότι οι επιζώντες έφεραν σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε δαγκωματιές καρχαρία έχουν εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με το τι συνέβη τις ώρες που ακολούθησαν την ανατροπή του σκάφους.

Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι καρχαρίες σκότωσαν κάποιον από τους αγνοούμενους.

Η Ακτοφυλακή ανέφερε ότι η έρευνα ξεκίνησε αφού το προσωπικό του Τομέα Σαν Ντιέγκο έλαβε πολλαπλά σήματα κινδύνου, περίπου στη 1 π.μ. της Παρασκευής.

Στη συνέχεια, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν συντρίμμια του σκάφους να επιπλέουν στο νερό, ενώ πλήρωμα εναέριου μέσου κατάφερε να διασώσει 16 άτομα.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία του Σαν Ντιέγκο, όπου έλαβαν ιατρική φροντίδα. Όλοι οι διασωθέντες είναι Μεξικανοί υπήκοοι, και σύμφωνα με αξιωματούχους το σκάφος έπλεε σε μια διαδρομή που χρησιμοποιείται συνήθως για παράνομη διακίνηση μέσω θαλάσσης, όταν ανετράπη.

Η επιχείρηση έρευνας κάλυψε περισσότερα από 2.441 τετραγωνικά μίλια ωκεανού, προτού οι αρχές ανακοινώσουν την αναστολή των επιχειρήσεων.

Οι αντίξοες συνθήκες δημιούργησαν σημαντικά εμπόδια για τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούσαν σε μεγάλη απόσταση από την ακτή.

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