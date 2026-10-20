Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και 11 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Ζαπορίζια

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Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι τρεις από τους οποίους στην περιφέρεια του Κιέβου, από ρωσικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της περασμένης νύκτας στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίσθηκαν στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με στόχο «ένα κτίριο που στεγάζει υποδομές παραγωγής και μια αποθήκη» η οποία έπιασε φωτιά σε οικισμό του Όμπουχιβ, νότια της ουκρανικής πρωτεύουσας, έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες άμεσης δράσης.

«Η πυρκαγιά κατασβέσθηκε και οι επιχειρήσεις καθαρισμού συνεχίζονται», διευκρίνισαν μέσω του Telegram.

Στη νοτιοανατολική Ουκρανία, «ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίσθηκαν από ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια και την περιφέρειά της», ανακοίνωσε ο Ιβάν Φεντόροφ, ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, επίσης μέσω του Telegram.

Στη Μόσχα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τρία εμπορικά πλοία στο ουκρανικό λιμάνι του Ρένι και άλλο ένα εμπορικό πλοίο που έπλεε προς την Οδησσό, ενώ έπληξαν επίσης δύο κόμβους εφοδιασμού στην περιφέρεια του Βολίν και την πόλη Χμελνίτσκι.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο, τα πλοία και οι εγκαταστάσεις εφοδιασμού που επλήγησαν χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

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