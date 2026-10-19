Με το βλέμμα στη ρήξη Τραμπ-Ζελένσκι η Μόσχα – Το «μικρό καλάθι» και ο απρόβλεπτος Αμερικανός πρόεδρος

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Μπορεί στο Κρεμλίνο να επικρατεί ικανοποίηση από τη δημόσια ρήξη μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από μια ζημιογόνα εβδομάδα για τον πρόεδρο της Ουκρανίας και μια επωφελή για τη Ρωσία, αλλά «η σαμπάνια είναι ακόμη στον πάγο» στη Μόσχα.

Η Μόσχα παρότι χαιρετίζει τις εντάσεις στις σχέσεις του Κιέβου με τον σημαντικότερο σύμμαχό της, θεωρεί τη συμπεριφορά του προέδρου των ΗΠΑ απρόβλεπτη, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες τάχθηκαν στο πλευρό του Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα.

Επίσης, οι επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά της Ρωσίας δεν έχουν σταματήσει, οι περισσότερες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας λόγω της Ουκρανίας παραμένουν σε ισχύ, ενώ οι ενέργειες του Τραμπ μπορούν να εξηγηθούν υπό το πρίσμα των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο του Νοεμβρίου.

Σε πρώτη ανάγνωση, οι εξελίξεις για τη Ρωσία είναι θετικές, αφού ο Τραμπ επέκρινε επανειλημμένα τον Ουκρανό ηγέτη, ο οποίος αντέδρασε, ωθώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώσει ότι «ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο».

«Ο “Άνθρωπος της Χρονιάς” και ο “νέος Τσόρτσιλ” έχει χαρακτηριστεί από τον πρώην αφεντικό του ως εμπόδιο για την ειρήνη και τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Άλλωστε, δάγκωσε το χέρι που τον τάιζε μέχρι να αιμορραγήσει», έγραψε με σαρκαστικό ύφος στην εφαρμογή Telegram ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο άνθρωπος-κλειδί του Βλαντίμιρ Πούτιν για τις οικονομικές συμφωνίες με την Ουάσιγκτον, αναδημοσίευσε μια φωτογραφία που δείχνει μια αρκούδα που συμβολίζει την Ρωσία δίπλα σ’ ένα γεράκι που αντιπροσωπεύει τις ΗΠΑ και τα δύο ζώα αντιμετωπίζουν την Βρετανία η οποία παρουσιάζεται με τη μορφή του λιονταριού-και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η φωτογραφία φέρνει τη λεζάντα «Τα πράγματα έχουν αλλάξει».

Ο Ντμίτριεφ δήλωσε ότι πιστεύει ότι η απόφαση του Ζελένσκι να επικρίνει τον Τραμπ είχε αντίθετα αποτελέσματα, προσθέτοντας στο X: «Ο Ζελένσκι το παράκανε, και η αλαζονεία του καθώς και οι επιθέσεις του εναντίον του Προέδρου Τραμπ θα έχουν σημαντικές συνέπειες».

Σκεπτικισμός

Ο Τραμπ δήλωσε στις 9 Οκτωβρίου ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με τον Πούτιν για την προσωρινή άρση των κυρώσεων επί των ρωσικών καυσίμων και την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ, ενώ την περασμένη εβδομάδα απέφυγε να επιβάλει νέες κυρώσεις στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου. Στο Κίεβο, οι διαμαρτυρίες των Ουκρανών για τη διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες προκάλεσαν συζητήσεις για προδοσία εκ μέρους των ΗΠΑ.

Ωστόσο, στη Μόσχα φαίνεται να υπάρχει συναίνεση ότι η ρήξη μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι δεν έχει αποφέρει ακόμη σημαντικά οφέλη.

Ο Σεργκέι Μιρόνοφ, αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας του φίλα προσκείμενου στο Κρεμλίνο κόμματος «Δίκαιη Ρωσία», θεώρησε τη ρήξη ως μια προσπάθεια «να κερδίσει την εσωτερική κοινή γνώμη εν όψει των εκλογών για το Κογκρέσο».

«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χρειάζεται χαμηλές τιμές καυσίμων για τους ψηφοφόρους του. Χρειάζεται επίσης έναν αποδιοπομπαίο τράγο – κάποιον στον οποίο να μπορεί να μεταθέσει την ευθύνη για τις αυξήσεις των τιμών», είπε. «Το θέμα όμως είναι ότι όλα αυτά δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με τα συμφέροντα της Ρωσίας».

Ορισμένοι Ρώσοι εκφράζουν επίσης επιφυλάξεις για τις, κατά τη γνώμη τους, συχνές αλλαγές στάσης του Τραμπ.

Η Μόσχα είχε αρχικά θεωρήσει τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα πέρυσι ως μια σημαντική εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία με τους όρους της Ρωσίας. Ωστόσο, όπως και η πρώτη θητεία του Τραμπ, η σύνοδος κορυφής θεωρείται όλο και περισσότερο ως απογοήτευση.

Ο αντίκτυπος της συμφωνίας για το ντίζελ ενδέχεται επίσης να είναι περιορισμένος, καθώς οι όγκοι των εξαγωγών — τουλάχιστον αρχικά — είναι σχετικά μικροί και η Μόσχα φορολογεί την παραγωγή καυσίμων και όχι τις εξαγωγές, περιορίζοντας έτσι την αύξηση των εσόδων για τον ρωσικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση του Τραμπ να μην επιβάλει κυρώσεις στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου — κυρίως την Κίνα και την Ινδία — δεν θεωρείται επίσης στη Ρωσία ως μεγάλο δώρο, ούτε ως έκπληξη, καθώς μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου ακριβώς τη στιγμή που ο ίδιος επιθυμεί να τις μειώσει.

Ένα πιο απτό όφελος για τη Ρωσία μπορεί να είναι οι καταγγελίες του Κιέβου ότι δεν έλαβε πρόσφατες προειδοποιήσεις για ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις και ότι έχουν επιβληθεί περιορισμοί στο αμερικανικό σύστημα «Starshield», το οποίο χρησιμοποιεί η Ουκρανία για τις επικοινωνίες στο πεδίο της μάχης.

Σε άρθρο του στο κρατικό μέσο ενημέρωσης RT, ο σχολιαστής Σεργκέι Πολετάεφ ανέφερε ότι η Ρωσία πρέπει να δείξει υπομονή.

«Για τη Ρωσία, το ζητούμενο είναι να αναγνωρίσει αυτή την εξελισσόμενη πραγματικότητα χωρίς να τη μπερδέψει με μια άμεση νίκη», είπε. «Ο Ζελένσκι έχει κάνει την επιλογή του, το μόνο ερώτημα που απομένει είναι για πόσο καιρό θα ανεχθεί η Ουάσιγκτον τις συνέπειες».

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