Η Αλβανία φλέγεται και ο Ράμα… την ατζέντα του: Επιταχύνει την κατασκευή του πολυτελούς θερέτρου Κούσνερ

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Οι ευρωβουλευτές κατηγόρησαν την Αλβανία ότι χρησιμοποιεί «ύπουλες» πρακτικές για να επιταχύνει την κατασκευή ενός πολυτελούς θέρετρου που συνδέεται με τον Τραμπ στη χώρα εν μέσω διαμαρτυριών που έχουν γίνει ολοένα και πιο βίαιες.

Καθώς ο πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, δεσμεύτηκε να «ακούσει τις φωνές των νέων» που κατεβαίνουν στους δρόμους, υπήρξε αυξανόμενη κριτική για την αποτυχία του να απευθυνθεί στους διαδηλωτές που αντιτίθεντο εδώ και καιρό στο αμφιλεγόμενο έργο ειρηνικά.

Σε σκηνές που η χώρα δεν έχει βιώσει εδώ και δεκαετίες, φοιτητές που ηγούνται τώρα των διαδηλώσεων έδωσαν σκληρές μάχες με την αστυνομία στα Τίρανα, καθώς υπουργικά κτίρια, τράπεζες και επιχειρήσεις έχουν πυρποληθεί, έχουν δεχθεί επιθέσεις και λεηλατηθεί.

Μιλώντας στον Guardian, η Ολλανδή ευρωβουλευτής Τίνεκε Στρικ κατηγόρησε τον Ράμα ότι επιδεινώνει την κατάσταση επιδιώκοντας πεισματικά σχέδια που υποστηρίζει ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Αν η αλβανική κυβέρνηση είχε πάρει στα σοβαρά την “Επανάσταση των Φλαμίνγκο”, δεν θα ήμασταν εδώ», είπε για το λαϊκό κίνημα που ξεκίνησε ως απάντηση στην κατασκευή του θέρετρου σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές του βαλκανικού κράτους. «Οι φοιτητές εκφράζουν την απογοήτευση των ανθρώπων που αισθάνονται ότι δεν έχουν εισακουστεί».

Τη Δευτέρα, δημοτικοί υπάλληλοι εθεάθησαν να αφαιρούν πλακόστρωτα, καθώς οι καταστηματάρχες ασφαλίζουν τα μαγαζιά τους με μεταλλικά φύλλα, μετά από μια έκτη συνεχόμενη ημέρα βίαιων συγκρούσεων στην πρωτεύουσα, κατά τις οποίες διαδηλωτές έβαλαν φωτιά και σε ένα αστυνομικό τμήμα. Οι δυνάμεις καταστολής των διαδηλώσεων απάντησαν με πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα, καθώς προσπαθούσαν να διαλύσουν το πλήθος. Οι φοιτητές έχουν ορκιστεί να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις μέχρι να παραιτηθεί ο σοσιαλιστής ηγέτης – ένα αίτημα που ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά να ικανοποιήσει.

«Αυτή η απαίσια ιδέα για το θέρετρο ήταν το σπίρτο που άναψε αυτή τη φωτιά», αναστέναξε η Γκρέτα, μια φοιτήτρια στα Τίρανα, προσθέτοντας ότι το σύνθημα που φώναζαν οι νέοι που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις επί μήνες ήταν «Η Αλβανία δεν πωλείται».

«Τώρα υπάρχουν άλλα ζητήματα που πυροδοτούν τις φλόγες. Στην πραγματικότητα, μας ενδιαφέρει πολύ η κατάσταση της δημοκρατίας μας, το βιοτικό επίπεδο, η εκπαίδευση».

Το αμφιλεγόμενο έργο προβλέπει την κατασκευή έως και 10.000 βιλών σε παράκτιες περιοχές που προστατεύονταν περιβαλλοντικά μέχρι που η κυβέρνηση ψήφισε έναν αμφιλεγόμενο νόμο που επέτρεπε σε «στρατηγικούς επενδυτές» να κατασκευάσουν σε τμήματα του τοπίου Vjosa-Narta που περιβάλλει το τελευταίο άθικτο σύστημα δέλτα στη Μεσόγειο.

Τον Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την κατάργηση της νομοθεσίας από την υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ χώρα, λέγοντας ότι αποτελεί άμεση απειλή για τα περιβαλλοντικά πρότυπα που αποτελούν «μη διαπραγματεύσιμες προϋποθέσεις ένταξης».

Η κίνηση του κοινοβουλίου ήρθε μετά την έναρξη των εργασιών από τους εργάτες τον Μάιο, πυροδοτώντας διαμαρτυρίες που επεκτάθηκαν σε εθνικό επίπεδο, αφότου ανακαλύφθηκε ότι αρχαίοι αμμόλοφοι και δάση είχαν καταστραφεί για να δημιουργηθούν δρόμοι πρόσβασης στο φυσικό καταφύγιο.

Επανεκλεγείς για μια ιστορική τέταρτη θητεία πέρυσι, ο Ράμα έχει ως αποστολή να εντάξει το βαλκανικό κράτος -που εξακολουθεί να είναι ένα από τα φτωχότερα της Ευρώπης μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες- στο μπλοκ των 27 μελών έως το 2030. Σε μια ζωντανή ομιλία που εκφώνησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή, δήλωσε: «Οι Αλβανοί πρέπει να σκεφτούν πολύ καθαρά: θέλουν αυτό, θέλουν εκείνο ή θέλουν την ΕΕ;»

Ωστόσο, η Στρικ, ευρωβουλευτής της ομάδας των Πρασίνων, η οποία ηγήθηκε μιας αποστολής διερεύνησης γεγονότων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αλβανία τον Ιούνιο, δήλωσε ότι ήταν σαφές ότι η κυβέρνηση έσπευδε επίσης να «δημιουργήσει στοιχεία επί τόπου» προτού δεσμευτεί από τα πρότυπα της ΕΕ. Ως πρωτοπόρος στη διαδικασία διεύρυνσης, η Αλβανία ελπίζει να ολοκληρώσει τις ενταξιακές συνομιλίες μέχρι το τέλος του 2027.

Επικαλούμενη μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της οποίας τα «επιστημονικά αποτελέσματα» ο Ράμα χαρακτήρισε πρόσφατα ως κλειδί για το έργο των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που προχωρά, δήλωσε: «Η κυβέρνηση υπέβαλε ένα περιβαλλοντικό πακέτο στην Επιτροπή [της ΕΕ], αλλά χωρίς να καταργήσει τον νόμο που επιτρέπει την κατασκευή στην προστατευόμενη περιοχή… εξακολουθεί να προσπαθεί να βοηθήσει στην υλοποίηση των μεγαλομανιακών σχεδίων πολυτελών θέρετρων της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ. Πώς; Διεξάγοντας μια ταχεία εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία, αν γίνει [πιο ολοκληρωμένα], δεν θα μπορούσε ποτέ να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι αυτή η κατασκευή επιτρέπεται».

Ο Ράμα δήλωσε σε ένα φόρουμ για τον τουρισμό στις Βρυξέλλες αυτόν τον μήνα ότι η ιστορική εξέλιξη θα αλλάξει τα δεδομένα για ένα έθνος που ήταν η «Βόρεια Κορέα» της Ευρώπης πριν από την πτώση του κομμουνισμού τη δεκαετία του 1990.

«Αν προχωρήσει η κατασκευή, αυτό δεν θα αποφασιστεί στους δρόμους αλλά από την επιστήμη», δήλωσε στο φόρουμ. «Η ιδέα ότι η φύση θα φροντίσει τον εαυτό της, αν την κοιτάξουμε απλώς, είναι παράλογη και παλιά. Προσπαθούμε να βρούμε… έναν [υψηλής ποιότητας] προορισμό όπου η φύση θα αναδειχθεί και όπου οι άνθρωποι θα κάνουν διακοπές, και όπου ο αλβανικός λαός θα πάρει πίσω αυτό που του αξίζει: μια πολύ ισχυρότερη οικονομία».

Στις 8 Οκτωβρίου, ο Κούσνερ περιέγραψε την επιχείρηση ως μια επιχείρηση με έναν και μοναδικό στόχο: «Να κατασκευάσουμε σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα σχεδιασμού και περιβάλλοντος και να κάνουμε αυτό το εξαιρετικό μέρος της Αλβανίας πιο πράσινο και περιβαλλοντικά πιο ισχυρό».

Ιδιώτες εργολάβοι, στους οποίους έχει ανατεθεί η εφαρμογή της μελέτης επιπτώσεων, έχουν θεαθεί να χαρτογραφούν, να μετρούν και να παρακολουθούν την περιοχή, γεγονός που ώθησε τους περιβαλλοντολόγους, οι οποίοι αρχικά είχαν ηγηθεί των διαμαρτυριών, να αντιτείνουν αυτή την εβδομάδα ότι «η επιστήμη είχε ήδη μιλήσει».

«Αυτό αποδείχθηκε σημαντικό όταν ειδικοί από τη σχολή θετικών επιστημών του Πανεπιστημίου των Τιράνων επέλεξαν να προστατεύσουν αυτό το απίστευτο τοπίο το 2004», δήλωσε ο Αλεξάντερ Τράιτσε της παλαιότερης ομάδας διατήρησης της χώρας, της Προστασίας και Διατήρησης του Φυσικού Περιβάλλοντος στην Αλβανία (PPNEA). «Η απόφασή τους βασίστηκε σε πολύ έγκυρα επιστημονικά δεδομένα. Δεν υπάρχει τρόπος η επιστήμη να μας πει περισσότερα. Το να ανοίξει ξανά η συζήτηση δεν είναι μόνο ανειλικρινές, αλλά σαφώς ένας τρόπος για να δικαιολογηθεί η κατασκευή που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει καθόλου».

Επιμένοντας ότι μια εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα χρειαζόταν «τουλάχιστον δύο χρόνια» για να διεξαχθεί σωστά, πρόσθεσε: «Θα χρειάζονταν αρκετές εποχές, σε διάστημα αρκετών ετών, για να εξεταστούν πραγματικά τα είδη και η βιοποικιλότητα της περιοχής».

Καθώς η βία δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης, οι Αλβανοί αισθάνονται πολύ θυμωμένοι με την αδιάφορη στάση της ΕΕ, δήλωσε ο Τράιτσε. «Αν είχε παρέμβει νωρίτερα και είχε πει στον Ράμα να σταματήσει, η ειρηνική φάση του κινήματος διαμαρτυρίας δεν θα είχε κλιμακωθεί σε αυτό που είναι σήμερα».

Λέγοντας ότι εξεπλάγη από τον ενθουσιασμό του Αλβανού πρωθυπουργού για ένα τόσο μεγάλης κλίμακας τουριστικό συγκρότημα σε μια τόσο εύθραυστη περιοχή, η Στρικ τόνισε τη σημασία της προστασίας τόσο μοναδικών ακτών σε μια ήπειρο που έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος. «Κατηγορώ τον Ράμα ότι εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα και τα συμφέροντα του Κούσνερ και όχι τα συμφέροντα του περιβάλλοντος και του αλβανικού λαού», είπε.

«Η κυβέρνηση σαφώς σκοπεύει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες προτού δεσμευτεί νομικά από τα πρότυπα της ΕΕ. Τέτοιες ύπουλες πρακτικές θα πρέπει να επικριθούν έντονα από την ΕΕ. Εάν η Αλβανία θέλει σοβαρά να είναι ένα αξιόπιστο υποψήφιο κράτος μέλος, θα πρέπει να σέβεται το δίκαιο της ΕΕ και να μην προσπαθεί να το παρακάμψει.»

Ερωτηθείς για τους ισχυρισμούς του Στρικ, ο Ράμα δήλωσε στον Guardian: «Παρακαλώ πείτε στην αξιότιμη κυρία ότι η βία στα Τίρανα είναι πολύ πραγματική. Αντί να φαντάζεται περιβαλλοντικά σχέδια που δεν υπάρχουν, θα μπορούσε να βοηθήσει την Αλβανία καταδικάζοντας τη βία που φαίνεται να εκτιμά, σε μια ατυχή ηχώ της ίδιας της κυρίας του Κρεμλίνου, της κυρίας Ζαχάροβα [εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα]».

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