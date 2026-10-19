Μπεν-Γκβιρ: «Δεν θα υπάρξει φασισμός εδώ» – Φοιτητικό μπλόκο στον ακροδεξιό υπουργό στο Τελ Αβίβ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με το σύνθημα «Δεν θα υπάρξει φασισμός εδώ», διαδηλωτές διέκοψαν την εμφάνιση του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου. Η παρέμβασή τους ανέτρεψε την ομαλή διεξαγωγή της προεκλογικής εκδήλωσης και έφερε τον υπουργό αντιμέτωπο με την ανοιχτή αποδοκιμασία μέσα σε έναν πανεπιστημιακό χώρο.

Ακτιβιστές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία και συγκρούστηκαν με την ασφάλεια, πριν ο Μπεν-Γκβιρ αποχωρήσει με συνοδεία, όπως μετέδωσε το Al Jazeera.

Επικαλέστηκε τη δημοκρατία, μίλησε για κατάκτηση

Ο Μπεν-Γκβιρ επιχείρησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα αποκλεισμού, ρωτώντας το ακροατήριο «Τι απέγινε η δημοκρατία;». Κατηγόρησε τους διαμαρτυρόμενους ότι δέχονταν να ακούσουν εκπροσώπους αραβικών κομμάτων και τον επικεφαλής των Δημοκρατών, Γιαΐρ Γκολάν, ο οποίος είχε εμφανιστεί νωρίτερα, αλλά προσπαθούσαν να εμποδίσουν τον ίδιο.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, επανέλαβε ότι θέλει την κατάκτηση ολόκληρης της Γάζας, επικαλούμενος την ανάγκη να μη διατηρήσει εκεί παρουσία η Χαμάς. Σύμφωνα με τους Times of Israel, ενώ οι διαδηλωτές φώναζαν κατά του φασισμού, μια μικρότερη ομάδα αντιδιαδηλωτών ακουγόταν να φωνάζει «Θάνατος στους Άραβες».

Η επίκληση της δημοκρατίας από τον υπουργό αποκτά έτσι ιδιαίτερα προκλητικό χαρακτήρα. Η απαίτηση ενός πολιτικού να ακούγεται δεν τον απαλλάσσει από την κριτική για όσα υποστηρίζει, ιδιαίτερα όταν το πολιτικό του μήνυμα περιλαμβάνει την κατάκτηση παλαιστινιακών εδαφών. Και η παρουσία ρατσιστικών συνθημάτων μέσα στην ίδια αίθουσα δίνει στη σύγκρουση περιεχόμενο πολύ βαρύτερο από μια συνηθισμένη προεκλογική αντιπαράθεση.

Ένας υπουργός με ιστορικό διεθνών κυρώσεων

Η κριτική στον Μπεν-Γκβιρ έχει συγκεκριμένο υπόβαθρο. Στις 10 Ιουνίου 2025, η Βρετανία, μαζί με την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νορβηγία, ανακοίνωσαν κυρώσεις και άλλα μέτρα εναντίον του ίδιου και του υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, για υποκίνηση βίας κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι πέντε κυβερνήσεις τούς απέδιδαν υποκίνηση εξτρεμιστικής βίας και σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Πρόκειται για επίσημη διεθνή καταγγελία, η οποία αποτυπώνει το βάρος των ευθυνών που τους καταλογίζονται για τη στοχοποίηση παλαιστινιακών κοινοτήτων.

Υπό αυτό το πρίσμα, η προσπάθεια του Μπεν-Γκβιρ να περιορίσει τη συζήτηση στο αν του επιτρέπεται να ολοκληρώσει μια ομιλία αφήνει έξω το ουσιαστικό πολιτικό ζήτημα: τις συνέπειες των θέσεών του για τα δικαιώματα, την ασφάλεια και την ίδια τη ζωή των Παλαιστινίων.

Η σημασία της αντίδρασης μέσα στο Ισραήλ

Η κινητοποίηση στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία, επειδή εκδηλώθηκε μέσα στο ίδιο το Ισραήλ, απέναντι σε έναν εν ενεργεία υπουργό. Δεν αρκεί, βεβαίως, ένα επεισόδιο για να εξαχθούν συμπεράσματα για το σύνολο της ισραηλινής νεολαίας ή για τους εκλογικούς συσχετισμούς.

Δείχνει, όμως, ότι υπάρχουν φοιτητές και ακτιβιστές που επιλέγουν τη δημόσια αντιπαράθεση με την ακροδεξιά και αρνούνται να αντιμετωπίσουν τη ρητορική της ως κάτι αυτονόητο και αποδεκτό. Το «Δεν θα υπάρξει φασισμός εδώ» έφερε στο προσκήνιο αυτή ακριβώς την άρνηση, σε μια εκδήλωση όπου ο Μπεν-Γκβιρ βρέθηκε να ζητά δημοκρατική ανοχή για τον εαυτό του, ενώ υπερασπιζόταν την κατάκτηση για τους άλλους.

Διαβάστε επίσης:

Ισπανία: Δύο νεκροί από την κακοκαιρία – Πλημμύρες στη Βαλένθια και σε άλλες περιφέρειες, επιχειρήσεις διάσωσης και ακυρώσεις πτήσεων

O Ζελένσκι κουνάει το δάκτυλο στις ΗΠΑ για καθυστερήσεις σε «ζωτικής σημασίας» προμήθειες

Ο Τραμπ συνδέει τις ταραχές στη Γαλλία με τη μετανάστευση και καλεί το Παρίσι να κλείσει τα σύνορα











