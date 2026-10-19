O Ζελένσκι κουνάει το δάκτυλο στις ΗΠΑ για καθυστερήσεις σε «ζωτικής σημασίας» προμήθειες

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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καθυστερήσει στην αποστολή ορισμένων τύπων ζωτικής σημασίας προμηθειών για την Ουκρανία.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Είπε επίσης ότι κάποιες πολιτικές συμφωνίες για την αποστολή προμηθειών της αντιαεροπορικής άμυνας δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί στην πράξη.
Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει «εμπόδια» στην απόκτηση πυραύλων αναχαίτισης που είναι κρίσιμης σημασίας για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους. Ο ίδιος δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες στη δήλωσή του που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.
«Η μείωση των εσόδων της Ρωσίας από τον πόλεμο και η διασφάλιση της αδιάλειπτης παράδοσης συστημάτων αεροπορικής άμυνας και συστημάτων αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων πρέπει να αντιμετωπιστούν ως επείγουσες και αλληλένδετες προτεραιότητες», πρόσθεσε ο Σιμπίχα.
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