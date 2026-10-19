«Ο κόσμος θα εκπλαγεί»: Το Ιράν προετοιμάζεται για ένα νέο γύρο πολέμου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι προετοιμάζεται για έναν ακόμη γύρο πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει εξαπολύσει δημόσιες απειλές κατά της Ουάσινγκτον και των συμμάχων της, σε μια προφανή προσπάθεια να αποτρέψει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από το να επανεκκινήσει την τρέχουσα σύγκρουση.

Τον τελευταίο μήνα, Ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές έχουν εντείνει μια σειρά δημόσιων μηνυμάτων που ισχυρίζονται ότι το Ιράν έχει κατασκευάσει μεγάλα αποθέματα νέων όπλων έτοιμα να εξαπολυθούν σε στόχους πέρα ​​από την περιοχή σε περίπτωση που οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις εχθροπραξίες που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει να διευρύνουν τους στόχους τους εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, προτείνοντας επιλογές που περιλαμβάνουν την αποκοπή υποθαλάσσιων καλωδίων διαδικτύου, πλήγματα σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και επίθεση σε περιφερειακές εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Ο κόσμος θα εκπλαγεί», δήλωσε στα τέλη του περασμένου μήνα ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Χοσεΐν Μοχέμπι. «Έχουμε νέους στόχους που δεν έχουν ακόμη δεχθεί επίθεση», πρόσθεσε.

Σχεδόν εννέα μήνες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμό τους κατά του Ιράν, η σύγκρουση έχει περιέλθει σε αδιέξοδο που έχει αφήσει τους πάντες αβέβαιους για το τελικό αποτέλεσμα και τον κόσμο να παλεύει με την οικονομική αναταραχή. Και οι δύο πλευρές έχουν διεκδικήσει τη νίκη – η Τεχεράνη επικαλούμενη την επιβίωσή της και η Ουάσινγκτον τη ζημιά που προκλήθηκε στο ιρανικό καθεστώς. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να δοκιμάζει νέα οικονομικά και στρατιωτικά μέτρα για να αναγκάσει το Ιράν σε συνθηκολόγηση, στα οποία η Τεχεράνη έχει αντισταθεί πεισματικά.

«Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει», είπε ο Μοχέμπι. «Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχει προετοιμαστεί για έναν μακροπρόθεσμο πόλεμο».

Προετοιμασία για πόλεμο

Οι Ιρανοί διοικητές προετοιμάζονται για αυτό που θεωρούν αναπόφευκτη επανάληψη των εχθροπραξιών, ενώ παράλληλα προσπαθούν να αποτρέψουν την Ουάσινγκτον επισημαίνοντας το κόστος μιας επίθεσης, δήλωσε στο CNN ο Αλί Βαέζ, αναπληρωτής διευθυντής προγράμματος για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στο International Crisis Group.

«Η Τεχεράνη θέλει να καταστήσει σαφές ότι ο επόμενος γύρος θα διεξαχθεί σε ένα πολύ ευρύτερο πεδίο μάχης, με λιγότερους περιορισμούς και ενδεχομένως πιο θανατηφόρες συνέπειες», δήλωσε ο Βαέζ. «Αλλά ο κίνδυνος είναι ότι αυτό που το Ιράν αποκαλεί αποτροπή θα μπορούσε να ερμηνευτεί στην Ουάσιγκτον ως πρόκληση, καθιστώντας τον ίδιο τον πόλεμο που η Τεχεράνη ελπίζει να αποτρέψει πιο πιθανό».

Την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα στοχοποιήσει αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, σε αντίποινα για τυχόν νέες επιθέσεις.

«Εάν ξεσπάσει ένας άλλος πόλεμος, πολλά υποθαλάσσια καλώδια, κέντρα δεδομένων, εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης και άλλες υποδομές σε όλη την περιοχή θα μπορούσαν να καταστραφούν», δήλωσε ο Ρεζαΐ.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΑΕ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι η χώρα του είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε περίπτωση επανέναρξης των μαχών.

«Δεν θέλουμε πόλεμο», δήλωσε ο Αλί Αλ-Νουάιμι, πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας, Εσωτερικών και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Εθνικού Συμβουλίου των ΗΑΕ. «Αλλά αν ξεκινήσει ένας πόλεμος σήμερα, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή μας έρχεται καλύτερα από ό,τι ήμασταν στις 28 Φεβρουαρίου».

«Ό,τι χρειαστεί για την προστασία της εθνικής μας ασφάλειας, της κυριαρχίας και του λαού μας, θα το κάνουμε».

Διαβάστε επίσης:

Ντόμινο εξέγερσης από τη Γαλλία στην Ιταλία – Έκτακτη σύσκεψη συγκαλεί η Μελόνι

Γαλλία: Άρχισε το παιχνίδι των ευθυνών, τοπική απαγόρευση κυκλοφορίας ανακοινώνει η κυβέρνηση, ετοιμάζονται για νέο γύρο τα «Κίτρινα Γιλέκα»

Λευκός Οίκος: Πώς η Σούζι «τάισε στους καρχαρίες» την Κέιτι