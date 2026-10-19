Γαλλία: Άρχισε το παιχνίδι των ευθυνών, τοπική απαγόρευση κυκλοφορίας ανακοινώνει η κυβέρνηση, ετοιμάζονται για νέο γύρο τα «Κίτρινα Γιλέκα»

Takeaways by to pontiki AI Η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη κριτική για την αποτυχία ασφαλείας κατά τη διάρκεια των πρόσφατων βίαιων διαδηλώσεων που προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε αναθεώρηση του δόγματος επιβολής του νόμου, ενώ στελέχη της κυβέρνησης εξετάζουν μέτρα όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας ή η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Δήμαρχοι μεγάλων γαλλικών πόλεων κατηγόρησαν την κυβέρνηση για έλλειψη πρόβλεψης και αναποτελεσματικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, επισημαίνοντας τις καταστροφές σε δημόσια κτίρια και εμπορικά καταστήματα.

Το πολιτικό σκηνικό της χώρας χαρακτηρίζεται από έντονη αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση και τα κόμματα να ανταλλάσσουν κατηγορίες για την υποκίνηση της βίας.

Το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» ανακοίνωσε νέες κινητοποιήσεις για το ερχόμενο Σάββατο, προκαλώντας ανησυχία για ενδεχόμενη επανάληψη των βίαιων επεισοδίων του παρελθόντος.

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Την ώρα που η Γαλλία μετρά τις πληγές που άφησαν τα εκτεταμένα επεισόδια του περασμένου Σαββατοκύριακου μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, στην πολιτική σκηνή της χώρας άρχισε το παιχνίδι των ευθυνών, μεταξύ κυβέρνησης, δήμων, αστυνομίας και αντιπολίτευσης.

«Αποτυχία»

Το υπουργικό συμβούλιο της Γαλλίας συνεδριάζει προκειμένου να διαχειριστεί μια «άνευ προηγουμένου αποτυχία ασφαλείας», με τον πρωθυπουργό, Σεμπαστιέν Λεκορνί να ανακοινώνει τη δυνατότητα επιβολής απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ενώ κάποιοι ακραίοι ζητούν επέμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων και κήρυξη τη χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη, οι διαδηλώσεις απαγορεύτηκαν από το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ στη Μασσαλία, ενώ διαδηλωτές επιχείρησαν να αποκλείσουν και το Λούβρο στο Παρίσι.

«Αποκλειστικά υπεύθυνος» για το γεγονός ότι «ξέφυγε ο έλεγχος στις μαζικές διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας», δηλώνει ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ μετά την παραίτησή του, που δεν έγινε δεκτή από τον Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από την αστυνομία «νέο δόγμα επιβολής του νόμου εναντίονταραχοποιών», χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει συγκεκριμένα μέτρα, κατά το διάγγελμά του, το οποίο παρακολούθησαν 16,7 εκατομμύρια τηλεθεατές. Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν αναγνώρισε ότι οι αρχές έχουν «αναμφισβήτητα αποτύχει» απέναντι στη βία.

Σκληρά μέτρα

Τελικά ο Λεκορνί ανακοίνωσε ότι δίνει στους δημάρχους τη δυνατότητα επιβολής τοπικής απαγόρευσης κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές της Γαλλίας, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί νέος κύκλος βίαιων επεισοδίων. Ο Γάλλος πρωθυπουργός ανακοίνωσε παράλληλα ότι από σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ξεκινά στο Παρίσι μια μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή 200 ερευνητών, οι οποίοι θα αναλύσουν οπτικό υλικό από τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών, με στόχο την ταυτοποίηση των δραστών και τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων.

Σύμφωνα με τον Λεκορνί, η δυνατότητα επιβολής μερικής απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις τοπικές αρχές αποσκοπεί πρωτίστως στην προστασία των πολιτών και των εμπορικών καταστημάτων, πολλά από τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια των ταραχών. Τα μέτρα θα μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου οι τοπικές αρχές κρίνουν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος νέων επεισοδίων, χωρίς να συνεπάγονται γενικευμένη απαγόρευση κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Πυρά από δημάρχους

Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μοντ Μπρεγκόν ανανγώρισε «σαφώς την έλλειψη διορατικότητας», την ώρα που οι δήμαρχοι του Παρισιού, της Λιμόζ και ειδικά της Μασσαλίας επισημαίνουν την ευθύνη του κράτους, το οποίο κατηγορούν ότι «δεν προέβλεψε τι συνέβη». Ο δήμαρχος της Μασσαλίας επέκρινε ευθέως το «επιχειρησιακό δόγμα» της αστυνομίας, χαρακτηρίζοντάς το «αναποτελεσματικό». «Γιατί υπήρξε αποχώρηση των CRS (σ.σ. τα γαλλικά ΜΑΤ) που επέτρεψαν στους βανδάλους να εισέλθουν στο δημαρχείο;» διερωτήθηκε αν και απέρριψε τις καταγγελίες ότι η πόλη δέχτηκε κύμα 30.000 λεηλασιών και επέκρινε την πολιτική εκμετάλλευση των γεγονότων από «την ακροδεξιά και τους συντηρητικούς».

Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ ανακοίνωσε ότι «περίπου τριάντα καταστήματα λεηλατήθηκαν ξανά το βράδυ της Κυριακής» και ότι έγιναν «διαρρήξεις σε λόμπι πολυκατοικιών», καταλήγοντας ότι «ακόμη και το χάλκινο άγαλμα στην Πλατεία της Δημοκρατίας, δεν γλίτωσε από τη βία». Την επομένη του εμπρησμού του ιστορικού δημαρχείο της Λιμόζ που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, ο δήμαρχος της πόλης κάλεσε να δοθούν στην αστυνομία αυτής της χώρας οι πόροι που χρειάζεται», και αναφερόμενος στην πυρκαγιά τόνισε: «Το δικαίωμα στη διαδήλωση στη Γαλλία είναι ιερό, αλλά ο βανδαλισμός είναι πλημμέλημα και η προσπάθεια να καούν ζωντανοί άνθρωποι σε ένα δημαρχείο είναι έγκλημα».

Πολιτική θύελλα και στο βάθος «Κίτρινα Γιλέκα»

Ο Ραφαέλ Γκλιξμάν υποψήφιος της σοσιαλδημοκρατικής αριστεράς Place Publique για τις προεδρικές εκλογές έκανε λόγο για «επίθεση κατά της Δημοκρατίας », αναφέροντας συγκεκριμένα την πυρπόληση του δημαρχείου της Λιμόζ και τον βανδαλισμό του δημαρχείου της Μασσαλίας. Ζήτησε την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης, επικρίνοντας την έλλειψη διορατικότητας της κυβέρνησης: «Πώς μπορείτε να δικαιολογήσετε την ύπαρξη μόνο μίας μονάδας ΜΑΤ στη Μασσαλία; Πώς μπορείτε να εξηγήσετε την έλλειψη ομάδων επί τόπου;» ρώτησε και κάλεσε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τις πράξεις βίας υπογραμμίζοντας ότι στην αντίθετη περίπτωση ωφελείται η ακροδεξιά. Κατηγόρησε επίσης τον ηγέτη της ριζοσπαστικής αριστεράς και επίσης υποψήφιο για την προεδρία της Δημοκρατίας Ζαν Λικ Μελανσόν ότι με τις ενέργειές του γίνεται αρωγός της Μαρί Λεπέν.

Από την πλευρά του ο Μελανσόν θεώρησε υπεύθυνη για το χάος την κυβέρνηση. Ευθύνες στον Μελανσόν επέρριψε και η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν λεγοντας ότι το κόμμα του εδώ και πολλά χρόνια κινείται σε λογικές βίαιων συγκρούσεων. Η κυβερνητική εκπρόσωπος ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία μίας δομής που θα συνδράμει τους επιχειρηματίες που επλήγησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Στην περιοχή του Παρισιού εκτιμάται ότι επλήγησαν περί τα 400 εμπορικά καταστήματα. Για «μια από τις μεγαλύτερες αποτυχίες ασφαλείας», έκανε λόγο ο πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN), Ζορντάν Μπαρντελά, επισημαίνοντας ότι «η Γαλλία έχει ταπεινωθεί» και ότι απαιτούνται «πολύ ισχυρά μέτρα», ενώ απείλησε ότι αν εκλεγεί θα διαλύσει «όλες τις ακροαριστερές οργανώσεις».

Ο υποψήφιος της Αναγέννησης (σ.σ. του κόμματος του Μακρόν), Γκαμπριέλ Ατάλ, – μια από τις πιο ακραίες φωνές, παρά τον «κεντρώο» χαρακτήρα του κόμματος – υποστήριξε ότι «όλες οι δυνάμεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ασφάλεια του γαλλικού λαού». Υποστήριξε επίσης «προσωρινά» «τη χρήση ενόπλων δυνάμεων». Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υπήρξε «σαφώς» «μια αποτυχία» και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κήρυξης «κατάστασης έκτακτης ανάγκης».

Την ίδια στιγμή, πάντως, το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» καλεί σε νέες διαδηλώσεις το ερχόμενο Σάββατο. Ήδη σε δημοσιεύματα γίνεται αναφορά για τη «μεγάλη επιστροφή των Κίτρινων Γιλέκων», καθώς το φετινό φθινόπωρο έχει ομοιότητες με αυτό του Νοεμβρίου 2018, όταν ξέσπασαν οι βίαιες κινητοποιήσεις με αφορμή τη δυσαρέσκεια για τις τιμές των καυσίμων.

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