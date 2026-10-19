Τα Κίτρινα Γιλέκα «Πράξη ΙΙ»: η επιστροφή της κοινωνικής οργής στη Γαλλία

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Η κινητοποίηση της 17ης Οκτωβρίου στη Γαλλία επανέφερε στο προσκήνιο το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων.

Αν και τα μέλη του δεν συμμετείχαν οργανωμένα ως κίνημα, αλλά μεμονωμένα, έδωσαν το παρών και τώρα, μετά το διάγγελμα του Εμανουέλ Μακρόν, αποφάσισαν να επιστρέψουν στους δρόμους οργανωμένα.

Οπως αναφέρει η Le Monde λόγω της τραγικής κατάστασης στη χώρα και των όσων είπε ο Μακρόν, αποφάσισαν να βρεθούν οργανωμένα δίπλα σε μαθητές, αγρότες και ακτιβιστές, για να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια και την κριτική προς τις κυβερνητικές πολιτικές. Έτσι, η δυναμική του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων του 2018-2019 θα εμφανιστεί ξανά στους δρόμους, το προσεχές Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Απεργία στις 5 Νοεμβρίου και πιθανόν με διάρκεια

Σύμφωνα με τη Le Monde, οι συνδιοργανωτές της κινητοποίησης χαρακτήρισαν το διάγγελμα του Μακρόν «κενή» και ζήτησαν συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων, υποστηρίζοντας ότι οι κοινωνικές διεκδικήσεις δεν έχουν εισακουστεί. Η ομάδα αναφέρθηκε, μάλιστα, σε προηγούμενη υπόσχεση του Μακρόν, το 2020, να δεχθεί αντιπροσωπεία του κινήματος, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, δεν υλοποιήθηκε. Παράλληλα, κάλεσε σε συνέχιση των αποκλεισμών και των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, επιδιώκοντας η πανεθνική απεργία της 5ης Νοεμβρίου να αποτελέσει αφετηρία μιας γενικευμένης απεργιακής κινητοποίησης με διάρκεια.

Το πρωί σήμερα ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνυ κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς να μιλήσουν, με την Λεπέν και τον Μπαρντελά να αρνούνται την πρόσκληση.

Παράλληλα, θα οργανώσει διαβουλεύσεις με συνδικάτα, φοιτητικές οργανώσεις και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Ο υπουργός Εσωτερικών υπέβαλε την Κυριακή την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεδομένης της ανάγκης για συνεχή διοίκηση των δυνάμεων της τάξης στην τρέχουσα συγκυρία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την αρνήθηκε», ανέφερε το Ελιζέ.

Ο Μακρόν «ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια αναφορικά με τις αστοχίες στην πρόβλεψη και τις πληροφορίες, οι οποίες οδήγησαν στη βία», πρόσθεσε.

Ο Νουνιές πρόκειται να μεταβεί σήμερα στη Μασσαλία, μια πόλη όπου σημειώθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά επεισόδια, με τις αρχές να αναφέρουν ότι το Σάββατο υπήρχαν έως και 30.000 ταραχοποιοί.

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