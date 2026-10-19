Politico: Η ΕΕ εισέρχεται σε μια τέλεια πολιτική καταιγίδα – Προϋπολογισμός, εκλογές και γεωπολιτικές πιέσεις απειλούν να παραλύσουν την Ευρώπη

Takeaways by to pontiki AI Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει δυσκολίες στη συμφωνία για τον προϋπολογισμό της, καθώς οι εσωτερικές πολιτικές αναταράξεις στα κράτη-μέλη περιορίζουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων.

Οι εκλογικές αναμετρήσεις και η πολιτική αβεβαιότητα στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης καθιστούν ανέφικτη την επίτευξη μιας πολιτικής συμφωνίας εντός του τρέχοντος έτους.

Παράλληλα, η Ένωση δέχεται αυξημένες γεωπολιτικές πιέσεις από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα, ενώ καλείται να καλύψει το σημαντικό χρηματοδοτικό κενό της Ουκρανίας.

Η απουσία έμπειρων πολιτικών ηγετών που μπορούν να διαμεσολαβήσουν για συμβιβασμούς δυσχεραίνει περαιτέρω τη διαχείριση των οικονομικών και διεθνών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη.

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, καθώς καλείται να συμφωνήσει στον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της ιστορίας της, να καλύψει το τεράστιο χρηματοδοτικό κενό της Ουκρανίας και να διαχειριστεί τις αυξανόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Την ίδια στιγμή, οι εσωτερικές πολιτικές αναταράξεις στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης απειλούν να περιορίσουν σημαντικά την ικανότητά της να λαμβάνει αποφάσεις.

«Όλοι θεωρούσαν δεδομένο ότι έπρεπε να ολοκληρώσουμε μια πολιτική συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους», δήλωσε στο Politico ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στις δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ωστόσο, όπως εκτίμησε, οι εξελίξεις στην Ισπανία καθιστούν πλέον αυτόν τον στόχο ανέφικτο, ενώ οι εκλογικές αναμετρήσεις σε Γαλλία, Ιταλία και άλλες χώρες την επόμενη χρονιά αναμένεται να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Εκλογικές αναμετρήσεις και πολιτική αβεβαιότητα

Οι τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ εισέρχονται σε μια περίοδο εκλογικών αναμετρήσεων ή πολιτικής αστάθειας. Η Ισπανία ετοιμάζεται να προσέλθει στις κάλπες, η Γαλλία βρίσκεται μπροστά σε προεδρικές εκλογές, η ενίσχυση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) δημιουργεί αβεβαιότητα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ενώ η Ιταλία οδεύει επίσης προς εκλογές το 2027.

Οι συνέπειες είναι ήδη ορατές. Στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κατάφεραν να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο για τον προϋπολογισμό των 2 τρισ. ευρώ. Αντίθετα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε μια έντονη αντιπαράθεση για την ενεργειακή πολιτική. Παράλληλα, στα συμπεράσματα της συνόδου δεν συμπεριλήφθηκε αναφορά σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους, καθώς αρκετά κράτη αντιστάθηκαν στην προθεσμία που προωθούσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία στις επόμενες συναντήσεις του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, οι διαπραγματεύσεις θα μεταφερθούν στο 2027, όταν οι προεκλογικές σκοπιμότητες ενδέχεται να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τη διάθεση των κυβερνήσεων για συμβιβασμούς.

Πιέσεις από τρεις πλευρές

Η εσωτερική πολιτική αβεβαιότητα συμπίπτει με την εντεινόμενη γεωπολιτική πίεση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητεί παραδοσιακές συμμαχίες που αποτελούν τη βάση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, η Ρωσία κατηγορείται για κυβερνοεπιθέσεις και πράξεις δολιοφθοράς, ενώ η Κίνα ενισχύει την επιρροή της στις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και αυξάνει τις εξαγωγές φθηνών προϊόντων προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

«Βρισκόμαστε πλέον υπό επίθεση από τρεις πλευρές: τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα», δήλωσε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις, σήμερα ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία αντιμετωπίζει χρηματοδοτικό έλλειμμα που, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αναμένεται να φτάσει τα 30-35 δισ. δολάρια την επόμενη χρονιά. Οι ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση, παρά την οικονομική στήριξη των 90 δισ. ευρώ που έχει ήδη συμφωνήσει να προσφέρει η ΕΕ.

Μία πιθανή λύση θα ήταν η αξιοποίηση περίπου 200 δισ. ευρώ σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που παραμένουν δεσμευμένα στην Ευρώπη. Ωστόσο, το Βέλγιο εξακολουθεί να αντιτίθεται σε σχετικά σχέδια, εμποδίζοντας μέχρι στιγμής την επίτευξη κοινής γραμμής.

Η απουσία ισχυρών πολιτικών διαμεσολαβητών

Πέρα από τις οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, η ΕΕ κινδυνεύει να χάσει ηγέτες με μακρά κυβερνητική εμπειρία, οι οποίοι μπορούσαν να συμβάλουν στη διαμόρφωση συμβιβασμών. Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη προεδρική θητεία, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εισέρχεται σε μια κρίσιμη εκλογική περίοδο. Παράλληλα, η πολιτική θέση του Μερτς και η μελλοντική πορεία της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι παραμένουν σημαντικοί παράγοντες αβεβαιότητας.

«Η Ευρώπη δεν έχει πλέον έναν προφανή ηγέτη», εκτίμησε Ευρωπαίος διπλωμάτης, σημειώνοντας ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαθέτει ισχύ, αλλά η Ένωση δεν έχει σήμερα προσωπικότητες αντίστοιχες της Άνγκελα Μέρκελ ή του Φρανσουά Μιτεράν.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Ιανουάριος ενδέχεται να αποτελέσει ένα κρίσιμο παράθυρο για την επίτευξη συμφωνίας στον προϋπολογισμό, πριν οι πολιτικές εξελίξεις δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τις διαπραγματεύσεις.

«Ο χρόνος τελειώνει», προειδοποίησε ο Ζίγκφριντ Μουρεσάν, συνδιαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τον προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής οι Ευρωπαίοι ηγέτες κινούνται υπερβολικά αργά απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

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