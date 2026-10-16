Σύνοδος Κορυφής: Άλλα 70 δισ. για το 2027 ζήτησε ο Ζελένσκι – Απειλεί την Ευρώπη με προσφυγικό κύμα έως και 20 εκατ. Ουκρανών και νέες αιχμές κατά του Τραμπ

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Πρόσθετη οικονομική και στρατιωτική στήριξη για την Ουκρανία, ενίσχυση της αεράμυνας ενόψει του χειμώνα και διασφάλιση του ευρωπαϊκού ρόλου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τις Βρυξέλλες, μετά τη συνάντησή του με τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε παράλληλα την ανησυχία του για τις ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, προειδοποιώντας ότι μια διευθέτηση για το ρωσικό ντίζελ θα μπορούσε να ακολουθηθεί από αντίστοιχη συμφωνία για το φυσικό αέριο. Την ίδια στιγμή, έστειλε σαφές μήνυμα ότι το Κίεβο δεν μπορεί να διακινδυνεύσει συμφωνίες που θα επηρεάσουν την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμος παράγοντας για τη χρηματοδότηση της ουκρανικής άμυνας και οικονομίας.

Αναφερόμενος στις προοπτικές τερματισμού του πολέμου, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, ενώ ζήτησε να διατηρηθούν ανοιχτές περισσότερες διπλωματικές οδοί, με ενεργό συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο επίκεντρο των δηλώσεων του Ουκρανού προέδρου βρέθηκαν οι αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για την επόμενη χρονιά. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το Κίεβο προσδοκά πρόσθετη ενίσχυση ύψους 70 δισ. ευρώ για το 2027, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης της δυτικής υποστήριξης σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος εξακολουθεί να επιβαρύνει την οικονομία και τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, η Ουκρανία αντιμετωπίζει δημοσιονομικό κενό περίπου 32,6 δισ. δολαρίων για το 2027, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκτιμώμενες ανάγκες για επιπλέον 40 δισ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια.

Τα μεγέθη αυτά αναδεικνύουν την πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, καθώς η Ουκρανία χρειάζεται πόρους τόσο για τη λειτουργία του κράτους όσο και για τη συνέχιση της άμυνάς της.

Το Κίεβο επιδιώκει να εξασφαλίσει σταθερή χρηματοδότηση για το 2027, ώστε να περιορίσει την αβεβαιότητα που προκαλεί η πορεία των σχέσεων με την Ουάσιγκτον και να διατηρήσει τη δυνατότητα αντιμετώπισης των ρωσικών επιθέσεων.

Patriot και F-16: Η προετοιμασία για τον χειμώνα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Ζελένσκι στην αεράμυνα, ενόψει των χειμερινών μηνών και του κινδύνου νέων ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι διαθέτουν επαρκή αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη των αναγκών της χώρας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η Ουκρανία αναμένει την παράδοση επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών F-16 έως το τέλος του έτους, με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας απέναντι στις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικότερων αντιβαλλιστικών συστημάτων, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους θα πρέπει να οδηγήσει σε λύσεις που θα μπορούν να παράγονται με χαμηλότερο κόστος και σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στη συνεργασία με τη Γερμανία, βάσει συμφωνίας που έχει ήδη υπογραφεί, με πακέτα υποστήριξης να προβλέπονται για το 2027.

Η ενίσχυση της αεράμυνας αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Κίεβο, καθώς οι επιθέσεις με πυραύλους και drones απειλούν τις ενεργειακές υποδομές και αυξάνουν τον κίνδυνο διακοπών στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση κατά τη χειμερινή περίοδο.

Starlink: Οι περιορισμοί που προκαλούν ανησυχία στο Κίεβο

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης Τύπου αφιερώθηκε και στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη λειτουργία του δορυφορικού συστήματος Starlink της SpaceX, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από τις ουκρανικές δυνάμεις για στρατιωτικές επικοινωνίες και τον συντονισμό επιχειρήσεων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η λειτουργία του συστήματος έχει βελτιωθεί, χωρίς ωστόσο να έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Έως και 20 εκατομμύρια Ουκρανοί μπορεί να αναζητήσουν καταφύγιο στην Ευρώπη αν επικρατήσει η Ρωσία

Τον κίνδυνο ενός νέου, πρωτοφανούς προσφυγικού κύματος προς την Ευρώπη, σε περίπτωση που η Ρωσία κερδίσει τον πόλεμο, ανέδειξε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως προειδοποίησε, έως και 20 εκατομμύρια Ουκρανοί θα μπορούσαν να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, αναζητώντας ασφάλεια σε ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε νέες εντάσεις με την Ουάσιγκτον.

«Η Ρωσία μάς σκοτώνει», δήλωσε ο Ζελένσκι την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Όπως υπογράμμισε, οι επιθέσεις της Μόσχας εξακολουθούν να αναγκάζουν τους Ουκρανούς να εγκαταλείπουν τις εστίες τους, ενώ δεν διαφαίνεται πρόθεση της ρωσικής πλευράς να σταματήσει τον πόλεμο.

Ο φόβος για ένα νέο κύμα προσφύγων στην Ευρώπη

Η προειδοποίηση του Ουκρανού προέδρου επαναφέρει στο προσκήνιο τις σοβαρές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει για την ευρωπαϊκή ήπειρο μια ενδεχόμενη ρωσική επικράτηση. Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες προσφυγικές κρίσεις στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η μετακίνηση πληθυσμών ήταν ιδιαίτερα έντονη τις πρώτες ημέρες του πολέμου, όταν μεγάλος αριθμός Ουκρανών πέρασε τα σύνορα αναζητώντας προστασία. Η κρίση, ωστόσο, εξακολουθεί να αφήνει βαθύ αποτύπωμα στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια Ουκρανοί βρίσκονται σε κράτη-μέλη της ΕΕ υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας. Μεταξύ των χωρών που φιλοξενούν τις μεγαλύτερες κοινότητες προσφύγων συγκαταλέγονται η Γερμανία, η Πολωνία και η Τσεχία.

Μια περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου ή μια εξέλιξη που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των αμάχων θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τις μεταναστευτικές πιέσεις προς την Ευρώπη.

Το μήνυμα προς τον Τραμπ και ο κίνδυνος νέων υποχωρήσεων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Ζελένσκι και στις σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι είναι δυσκολότερη η συνεννόηση με τον Ουκρανό ηγέτη απ’ ό,τι με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι υπερασπίστηκε τη στάση του, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη του είναι να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας. Όπως εξήγησε, η αποδοχή υποχωρήσεων χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια αλυσιδωτή διαδικασία παραχωρήσεων προς τη Μόσχα.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την ανησυχία ότι η χαλάρωση της πίεσης προς τη Ρωσία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην άρση κυρώσεων που αφορούν κρίσιμους οικονομικούς και στρατηγικούς τομείς.

«Θα αρθούν οι κυρώσεις στο φυσικό αέριο, στη συνέχεια στο τραπεζικό σύστημα, έπειτα σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μετά στη χημική βιομηχανία και, τέλος, θα έρθει η σειρά των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τη δήλωσή του αυτή, ο Ουκρανός πρόεδρος επιχείρησε να καταστήσει σαφές ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου δεν θα πρέπει να συνεπάγεται την αποδυνάμωση των μέτρων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, χωρίς προηγουμένως να έχουν διασφαλιστεί οι όροι για την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Ο πέμπτος χειμώνας του πολέμου και η οικονομική πίεση

Οι προειδοποιήσεις του Ζελένσκι διατυπώνονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για το Κίεβο. Η χώρα προετοιμάζεται για τον πέμπτο χειμώνα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ενώ οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία αντιμετωπίζει σημαντικές χρηματοδοτικές ανάγκες, καθώς η συνέχιση της πολεμικής προσπάθειας και η λειτουργία του κράτους απαιτούν διαρκή εξωτερική στήριξη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, το δημοσιονομικό έλλειμμα για το επόμενο έτος αναμένεται να παραμείνει ιδιαίτερα υψηλό, παρά την προβλεπόμενη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συμφωνία για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής αντοχής της χώρας.

Η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στις Βρυξέλλες είχε, επομένως, ως βασικό στόχο την εξασφάλιση της συνέχισης της στήριξης από τους Ευρωπαίους εταίρους, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες της Ουκρανίας παραμένουν αυξημένες.

Οι δυσκολίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρά τη σταθερή υποστήριξη που παρέχει στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα πολλαπλές προκλήσεις. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους, οι εκλογικές αναμετρήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι διαφωνίες γύρω από τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης, ύψους περίπου 2 τρισ. ευρώ, δυσκολεύουν τη διαμόρφωση κοινών αποφάσεων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Κίεβο επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη δεν θα υποχωρήσει, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται και οι ανάγκες της χώρας αυξάνονται.

Το βασικό μήνυμα του Ζελένσκι είναι σαφές: μια ενδεχόμενη ρωσική επικράτηση δεν θα επηρέαζε μόνο την ασφάλεια και το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες για την Ευρώπη, τόσο σε ανθρωπιστικό όσο και σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο.

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