Το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια της Ιταλίας προκαλεί χάος και στην υπόλοιπη Ευρώπη – Καθυστερήσεις στις πτήσεις και στην Ελλάδα

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Σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη προκαλεί η βλάβη στα συστήματα αεροναυτιλίας της Ιταλίας, με τις επιπτώσεις να επεκτείνονται και στην Ελλάδα.

Καθυστερήσεις καταγράφονται τόσο σε πτήσεις από και προς την Ιταλία όσο και σε δρομολόγια που διέρχονται από τον ιταλικό εναέριο χώρο με προορισμό άλλες χώρες.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, όταν οι ιταλικές αρχές, σε συνεργασία με τον ευρωπαϊκό οργανισμό διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol, προχώρησαν στον περιορισμό της χωρητικότητας του ιταλικού εναέριου χώρου. Η απόφαση αυτή προκάλεσε αλυσιδωτές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό δίκτυο αερομεταφορών, επηρεάζοντας σημαντικό αριθμό πτήσεων.

Καθυστερήσεις και σε πτήσεις από και προς την Ελλάδα

Οι επιπτώσεις έχουν γίνει ήδη αισθητές και στα ελληνικά αεροδρόμια, καθώς διαπιστώνονται καθυστερήσεις τόσο στις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις. Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις ενημερώσεις των αεροπορικών εταιρειών και να επιβεβαιώνουν τις προγραμματισμένες ώρες αναχώρησης και άφιξης, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στα δρομολόγια.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος πλήρους αποκατάστασης της βλάβης στην Ιταλία.

Τι προκάλεσε τη βλάβη

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, τις πρωινές ώρες περιορίστηκε κατά 50% η δυνατότητα εξυπηρέτησης απογειώσεων και προσγειώσεων, ενώ οι καθυστερήσεις φτάνουν κατά μέσο όρο τις δύο ώρες. Παράλληλα, οι πρώτες εκτιμήσεις δεν δείχνουν να συνδέουν το περιστατικό με κυβερνοεπίθεση.

Η ιταλική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Enav ανακοίνωσε ότι οι δυσλειτουργίες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο δίκτυο μετάδοσης δεδομένων που υποστηρίζει τα συστήματα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Αρχικά, η λειτουργία των αερομεταφορών συνεχίστηκε με τη χρήση εφεδρικών συστημάτων. Ωστόσο, η αύξηση της αεροπορικής κίνησης τις πρωινές ώρες κατέστησε αναγκαία τη λήψη πρόσθετων περιοριστικών μέτρων. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η Enav ενεργοποίησε εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας, με στόχο την εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων πτήσεων.

Από τις 06:00, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στη ρύθμιση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, περιορίζοντας προσωρινά τον αριθμό των αεροσκαφών που μπορούν να εξυπηρετηθούν στον ιταλικό εναέριο χώρο. Όπως διευκρινίστηκε, τα μέτρα κρίθηκαν απαραίτητα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή δολιοφθοράς.

Οι πρώτες καθυστερήσεις καταγράφηκαν περίπου στις 06:00, τοπική ώρα, στα αεροδρόμια της Ρώμης, του Μιλάνου και του Τορίνο.

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της Ιταλίας

Στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο – Λεονάρντο ντα Βίντσι, ένα από τα μεγαλύτερα της Ιταλίας, έχουν ήδη σημειωθεί ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε αρκετά δρομολόγια.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ακυρώθηκαν τέσσερις πτήσεις με προορισμούς το Μιλάνο-Λινάτε, το Ριάντ, τα Τίρανα και την Τεργέστη. Παράλληλα, περίπου 20 πτήσεις καταγράφουν καθυστερήσεις που κυμαίνονται από 15 έως 60 λεπτά.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους, προκειμένου να ενημερώνονται για την κατάσταση των πτήσεών τους και για τυχόν αλλαγές στον προγραμματισμό.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα αεροδρόμια της Λομβαρδίας, όπου η δυσλειτουργία των συστημάτων ελέγχου επηρεάζει τόσο τις αναχωρήσεις όσο και τις αφίξεις.

Στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, οι καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις κυμαίνονται από 30 λεπτά έως και περισσότερο από δύο ώρες, ενώ τα προβλήματα στις αφίξεις εμφανίζονται προς το παρόν περιορισμένα.

Στο αεροδρόμιο Λινάτε, οι καθυστερήσεις στις αφίξεις φτάνουν έως και τη μία ώρα, ενώ σε ορισμένες αναχωρήσεις ξεπερνούν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η δυσλειτουργία επηρεάζει και το αεροδρόμιο Όριο αλ Σέριο του Μπέργκαμο, όπου έχουν καταγραφεί σημαντικές αποκλίσεις από το προγραμματισμένο πτητικό έργο.

Πτήση της Ryanair με προορισμό το Τράπανι, η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει στις 06:50, καθυστέρησε κατά μιάμιση ώρα. Άλλη πτήση της ίδιας εταιρείας προς το Βερολίνο αναχώρησε με καθυστέρηση μίας ώρας και 20 λεπτών.

Την ίδια στιγμή, πτήση της Volotea από την Όλμπια, η οποία αναμενόταν να προσγειωθεί στις 07:45, επαναπρογραμματίστηκε για τις 11:18.

Οι διοικήσεις των αεροδρομίων προειδοποιούν ότι οι δυσλειτουργίες ενδέχεται να επηρεάσουν και άλλα δρομολόγια κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η μειωμένη χωρητικότητα του ιταλικού εναέριου χώρου εξακολουθεί να επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων.

Οι συνέπειες της βλάβης έχουν επεκταθεί και στο αεροδρόμιο της Τεργέστης, στην περιφέρεια Φρίουλι-Βενέτσια Τζούλια.

Πτήση από το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο, η οποία επρόκειτο να φτάσει το πρωί στην Τεργέστη και στη συνέχεια να πραγματοποιήσει νέα αναχώρηση, ακυρώθηκε. Παράλληλα, δρομολόγιο από την Τεργέστη προς το Μιλάνο-Λινάτε μετατέθηκε κατά αρκετές ώρες.

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