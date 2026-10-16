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16.10.2026 12:05

Χάος στα αεροδρόμια της Ιταλίας λόγω βλάβης στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας: Καθυστερήσεις, ακυρώσεις και απελπισία στους επιβάτες

16.10.2026 12:05
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Χάος επικρατεί στις αεροπορικές μετακινήσεις καταγράφονται της Ιταλίας από το πρωί της Παρασκευής εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο μετάδοσης δεδομένων που υποστηρίζει τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η δυσλειτουργία έχει οδηγήσει σε μείωση της δυνατότητας διαχείρισης των αεροσκαφών κατά περίπου 50%, προκαλώντας ακυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις που σε ορισμένα αεροδρόμια φτάνουν ακόμη και τις τέσσερις ώρες.

Σύμφωνα με την ιταλική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Enav, οι δυσλειτουργίες στο δίκτυο εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αρχικά, η λειτουργία των αεροπορικών μεταφορών συνεχίστηκε με τη χρήση εφεδρικών συστημάτων, ωστόσο η αύξηση της κίνησης τις πρωινές ώρες κατέστησε αναγκαία τη λήψη περιοριστικών μέτρων.

Από τις 06:00 το πρωί, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στη ρύθμιση των ροών της εναέριας κυκλοφορίας, περιορίζοντας προσωρινά τον αριθμό των αεροσκαφών που μπορούν να εξυπηρετούνται στον ιταλικό εναέριο χώρο.

Η Enav διευκρίνισε ότι τα μέτρα ελήφθησαν για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή δολιοφθοράς.

Απελπισία στο Φιουμιτσίνο της Ρώμης

Στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, έχουν ήδη καταγραφεί ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε αρκετές πτήσεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τέσσερα δρομολόγια προς Μιλάνο-Λινάτε, Ριάντ, Τίρανα και Τεργέστη έχουν ακυρωθεί, ενώ περίπου 20 πτήσεις παρουσιάζουν καθυστερήσεις από 15 έως 60 λεπτά.

Καθυστερήσεις άνω των δύο ωρών

Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις και στα αεροδρόμια της Λομβαρδίας, όπου η δυσλειτουργία του συστήματος ελέγχου έχει επηρεάσει τόσο τις αναχωρήσεις όσο και τις αφίξεις.

Στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, οι καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις κυμαίνονται από 30 λεπτά έως και περισσότερο από δύο ώρες, ενώ μικρότερα προβλήματα παρατηρούνται στις αφίξεις.

Στο Λινάτε, οι καθυστερήσεις των αφικνούμενων αεροσκαφών φτάνουν έως και τη μία ώρα, ενώ σε ορισμένες αναχωρήσεις ξεπερνούν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Προβλήματα καταγράφονται και στο αεροδρόμιο Όριο αλ Σέριο του Μπέργκαμο. Πτήση της Ryanair με προορισμό το Τράπανι, προγραμματισμένη για τις 06:50, αναχώρησε με καθυστέρηση μιάμισης ώρας, ενώ άλλη πτήση της ίδιας εταιρείας προς το Βερολίνο καθυστέρησε κατά μία ώρα και 20 λεπτά.

Παράλληλα, πτήση της Volotea από την Όλμπια, η οποία αναμενόταν στις 07:45, επαναπρογραμματίστηκε να φτάσει στις 11:18.
Οι διοικήσεις των αεροδρομίων προειδοποιούν ότι οι δυσλειτουργίες ενδέχεται να επηρεάσουν και άλλα δρομολόγια στη διάρκεια της ημέρας.

Οι επιπτώσεις της βλάβης έχουν επεκταθεί και στο αεροδρόμιο της Τεργέστης, στην περιφέρεια Φρίουλι-Βενέτσια Τζούλια.

Πτήση από το Φιουμιτσίνο, η οποία επρόκειτο να φτάσει το πρωί και στη συνέχεια να αναχωρήσει εκ νέου, ακυρώθηκε, ενώ δρομολόγιο από την Τεργέστη προς το Μιλάνο-Λινάτε μετατέθηκε κατά αρκετές ώρες.

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