Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σάλος με «ροζ» αποκαλύψεις από πρώην συνάδελφό της – Έδειχνε φωτογραφίες με γυμνά και πιστωτικές κάρτες του «Λεξ Λούθορ» στο Fox News

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Τα… άπλυτα στη φόρα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φαίνεται πως έχουν βρει την ευκαιρία να βγάλουν όλοι όσοι έχουν προηγούμενα μαζί της μετά τον σάλο και την αποπομπή της από την Αμερικανική πρεσβεία.

Το τελευταίο και πιο… πικάντικο, είναι οι αποκαλύψεις της πρώην συνεργάτιδάς της στο Fox News, Λίζα Κένεντι Μοντγκόμερι, η οποία ισχυρίζεται ότι η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική με την προσωπική της ζωή.

Τσόο μάλιστα, που περηφανευόταν και επεδείκνυε φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου, ενώ αποκαλούσε εκείνη την περίοδο τον σύντροφό της ως «Λεξ Λούθορ», έναν άνδρα που της πρόσφερε μεγάλα οικονομικά οφέλη.

Πιο συγκεκριμένα, η Μοντγκόμερι όπως αναφέρει η New York Post, ισχυρίζεται ότι η Γκίλφοϊλ είχε δείξει στην ίδια και σε άλλους φίλους τους φωτογραφίες της μαύρης πιστωτικής κάρτας American Express του συγκεκριμένου άνδρα, τόσο από την μπροστινή όσο και από την πίσω πλευρά. Όπως υποστηρίζει, οι εικόνες συνοδεύονταν από φωτογραφίες των γεννητικών οργάνων του κατόχου της κάρτας.

Η Μοντγκόμερι αναφέρει ότι υπήρχαν τουλάχιστον τρία τέτοια ζεύγη φωτογραφιών. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι φερόμενες ερωτικές περιπέτειες της Γκίλφοϊλ είχαν οδηγήσει στην κυκλοφορία χαρακτηριστικών παρατσουκλιών για εκείνη στους διαδρόμους του δικτύου.

«Ακόμη και η “Σαμάνθα” από το Sex and the City έμοιαζε συγκρατημένη μπροστά της»

Σε ένα από τα πιο αιχμηρά σχόλιά της, η πρώην συνεργάτιδα της Γκίλφοϊλ υποστήριξε ότι εκείνη μιλούσε για το σεξ με τέτοια άνεση, ώστε ακόμη και η… Σαμάνθα από τη σειρά Sex and the City να έμοιαζε συγκρατημένη σε σύγκριση μαζί της.

Η Μοντγκόμερι περιέγραψε, επίσης, την Γκίλφοϊλ ως μια γυναίκα με εξαιρετική γοητεία, αλλά και ως ένα άτομο που επιδίωκε διαρκώς την κοινωνική αναγνώριση και την ανέλιξη, αποδίδοντάς της έντονα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά.

Η Γκίλφοϊλ αποχώρησε από το Fox News το 2018, προκειμένου να ενταχθεί στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των εκλογών του 2020. Η αποχώρησή της συνδέθηκε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, με έρευνα για καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης.

Το 2020, το περιοδικό The New Yorker είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η Γκίλφοϊλ φέρεται να έκανε έντονα σεξουαλικά σχόλια και να μοιραζόταν συχνά άσεμνες εικόνες, μεταξύ των οποίων και φωτογραφίες ανδρικών γεννητικών οργάνων, κατά τη διάρκεια της εργασίας της στο δίκτυο.

Η ίδια είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

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