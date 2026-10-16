Συμφωνία Τραμπ με τη Μόσχα για το ντίζελ: Γιατί αντιδρά η Ουκρανία και τι εξετάζει η ΕΕ

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Η αμερικανορωσική ενεργειακή συμφωνία ανοίγει νέο μέτωπο με την Ουκρανία, ενώ η Ευρώπη καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη στήριξη απέναντι στο Κίεβο και στην αποφυγή μιας βαθύτερης ρήξης με την Ουάσιγκτον.

Οι σημερινές συζητήσεις στις Βρυξέλλες επομένως αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη ημέρα.

Από το ντίζελ στις γεωπολιτικές ισορροπίες

Η συμφωνία για τα καύσιμα εξελίσσεται σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου, με τις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δοκιμάζονται εκ νέου.

Η κίνηση του Αμερικανού προέδρου για την επαναφορά ρωσικών ποσοτήτων ντίζελ στις διεθνείς αγορές, σε συνδυασμό με τη χαλάρωση ορισμένων περιορισμών στις ενεργειακές συναλλαγές, έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουκρανία και προβληματισμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η συμφωνία προβλέπει σταδιακή διάθεση ρωσικών ποσοτήτων ντίζελ στις διεθνείς αγορές κατά τους τελευταίους μήνες του 2026, ενώ οι σχετικές διευκολύνσεις εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να παραμείνουν σε ισχύ έως τον Απρίλιο του 2027.

Η αμερικανική πλευρά προβάλλει ως βασικό επιχείρημα την ενίσχυση της προσφοράς και την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, αλλά και τη δημιουργία κινήτρων για την επιστροφή της Μόσχας στις διαπραγματεύσεις.

Για το Κίεβο, ωστόσο, το ζήτημα είναι πολύ ευρύτερο από την αγορά ενέργειας. Τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τη Ρωσία, την ώρα που η Ουκρανία επιχειρεί να περιορίσει τις ενεργειακές και βιομηχανικές δυνατότητες της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Η βασική διαφωνία αφορά τη στρατηγική που πρέπει να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει οικονομικά και ενεργειακά κίνητρα, επιδιώκοντας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια συμφωνία. Η ουκρανική ηγεσία, αντίθετα, φοβάται ότι η χαλάρωση των περιορισμών θα προσφέρει στη Μόσχα οικονομικά οφέλη χωρίς αντίστοιχες παραχωρήσεις στο στρατιωτικό ή διπλωματικό πεδίο.

Η ένταση ενισχύθηκε από τις δημόσιες επικρίσεις του Τραμπ προς τον Ζελένσκι, με αφορμή τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Οι Βρυξέλλες αναζητούν κοινή γραμμή

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι συζητήσεις σήμερα (16/10) των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Η στήριξη προς την Ουκρανία, οι αμυντικές της ανάγκες, η προστασία των ενεργειακών υποδομών και η προετοιμασία για τον χειμώνα βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών προβληματισμών.

Χθες ο Μακρόν μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, κάλεσε τους Ευρωπαίους να δώσουν κάθε δυνατή βοήθεια στο Κίεβο, σε μια δήλωση που φέρεται να έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα τον Λευκό Οίκο.

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη ισορροπία. Από τη μία πλευρά, επιδιώκει να διατηρήσει την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο και να μην αποδυναμώσει την πίεση προς τη Μόσχα.

Από την άλλη, δεν επιθυμεί μια ευθεία σύγκρουση με την Ουάσιγκτον, η οποία εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αμυντική υποστήριξη της Ουκρανίας και στις διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Τα τρία μέτωπα που θα κρίνουν την επόμενη ημέρα

Το πρώτο αφορά την πιθανότητα μιας νέας ενεργειακής εκεχειρίας. Για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς όρους και αμοιβαία συμμόρφωση. Η Ουκρανία δύσκολα θα αποδεχθεί μακροχρόνιους περιορισμούς στις επιχειρήσεις της, εάν θεωρεί ότι οι ρωσικές επιθέσεις στις δικές της ενεργειακές υποδομές συνεχίζονται.

Το δεύτερο μέτωπο είναι η ευρωπαϊκή βοήθεια. Η χρηματοδότηση της άμυνας, η ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών και η κάλυψη των αναγκών του χειμώνα θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό την αντοχή της Ουκρανίας. Οι σημερινές συζητήσεις μπορούν να ενισχύσουν την πολιτική δέσμευση των κρατών-μελών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλες οι πιθανές αποφάσεις έχουν ήδη οριστικοποιηθεί.

Το τρίτο, και ίσως κρισιμότερο, αφορά τις διαπραγματεύσεις. Το πραγματικό τεστ για την πρωτοβουλία Τραμπ θα είναι εάν τα οικονομικά κίνητρα προς τη Μόσχα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες παραχωρήσεις και σε μια διαδικασία που θα διασφαλίζει την ουκρανική κυριαρχία και ασφάλεια.

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