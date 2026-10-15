WSJ: Η «στροφή» Τραμπ κατά Ζελένσκι, το Starlink και το ρωσικό ντίζελ

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Νέα ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ και Ουκρανίας προκαλούν οι περιορισμοί στο στρατιωτικό Starlink, η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ για αγορά ρωσικού ντίζελ και οι πιέσεις προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι κινήσεις του Αμερικανού προέδρου εξοργίζουν το Κίεβο, ανησυχούν τους Ευρωπαίους συμμάχους και προκαλούν αντιδράσεις ακόμη και στους Ρεπουμπλικανούς.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ο κορυφαίος Ουκρανός διπλωμάτης στην Ουάσινγκτον, Ντένις Σιένικ, ενημέρωσε επειγόντως Αμερικανούς βουλευτές ότι η Ουκρανία αντιμετώπιζε ανεξήγητους περιορισμούς στους στρατιωτικούς τερματικούς Starlink, γεγονός που θα μπορούσε να ευνοήσει τη Ρωσία και να δυσκολέψει την αναχαίτιση επιθέσεων εναντίον αμάχων.

Μέχρι το πρωί, Ουκρανοί αξιωματούχοι υποψιάζονταν ότι ο Τραμπ είχε ζητήσει από τον Έλον Μασκ να περιορίσει την πρόσβαση στο δορυφορικό δίκτυο. Οι υποψίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Starlink: Ο Μασκ δείχνει το Πεντάγωνο

Η SpaceX αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο Μασκ διευκρίνισε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι το Starshield ελέγχεται από την αμερικανική κυβέρνηση.

«Τα συστήματα Starshield ανήκουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και ελέγχονται από αυτήν. Οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ταχύτητα ή στη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και, τελικά, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ», ανέφερε, χωρίς να κάνει συγκεκριμένη αναφορά στην Ουκρανία.

Starshield systems are owned and controlled by the US government. Any limits on speed or usage are decided by the US military and ultimately POTUS. Starlink is a commercial service owned and controlled by SpaceX. Usage of Starlink is limited to civilian or defensive activities and cannot be used for offensive military action, as doing so would be inappropriate for a commercial company. October 14, 2026

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να απαντήσει, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση του Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους, είχαν προηγηθεί αμερικανικές προειδοποιήσεις για πιθανή διακοπή της παροχής πληροφοριών ή των πωλήσεων στρατιωτικού εξοπλισμού στο Κίεβο, κάτι που η Ουάσινγκτον αρνείται.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μπράιαν Φιτζπάτρικ, που αντιμετωπίζει δύσκολη μάχη επανεκλογής στην Πενσιλβάνια, προειδοποίησε με παρέμβαση του Κογκρέσου εάν επιβεβαιωθεί κυβερνητική εμπλοκή.

«Εάν αρχίσουμε να αφήνουμε την Ουκρανία στο σκοτάδι, θα υπάρξουν συνέπειες», δήλωσε στη Wall Street Journal, εξηγώντας ότι οι υπεύθυνες ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα μπορούσαν να χάσουν τη χρηματοδότησή τους.

Το ρωσικό ντίζελ και η οργή του Ζελένσκι

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από τρεις κινήσεις του Τραμπ:

Την πρόταση αγοράς ρωσικού πετρελαίου μέσω επικερδούς συμφωνίας για το ντίζελ.

Την απαίτηση να αποχωρήσει ο Ζελένσκι από την ουκρανική προεδρία.

Την ανακοίνωση ενεργειακής εκεχειρίας, την οποία η Μόσχα παραβίασε σχεδόν αμέσως.

«Είναι κρίμα που χάνουμε έναν ισχυρό εταίρο. Δεν μπορούμε να είμαστε αδύναμοι. Διαφορετικά, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι την Τετάρτη στον Βρετανό παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν, λέγοντας ότι αισθάνθηκε προδομένος από την πρόταση για το ρωσικό ντίζελ.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ πιέζει την Ουκρανία αντί της Ρωσίας, προσφέροντας στον Πούτιν οικονομικά οφέλη που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν και να παρατείνουν τον πόλεμο.

Η αμερικανική κυβέρνηση αντιτείνει ότι ο Τραμπ παραμένει αποφασισμένος να τερματίσει τον πόλεμο και είναι ο μόνος που μπορεί να διαπραγματευτεί τόσο με τον Πούτιν όσο και με τον Ζελένσκι για μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Η συμφωνία για το ντίζελ αποσκοπεί, σύμφωνα με συνεργάτες του, στη μείωση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ και στην επιστροφή του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις. Το σχέδιο προβλέπει αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και οικονομικά και πολιτικά κίνητρα προς τη Μόσχα, με αντάλλαγμα μια διαρκέστερη εκεχειρία. Ο Τραμπ παραμένει ανοιχτός σε μελλοντική οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία.

Αντιδράσεις στους Ρεπουμπλικανούς

Η συμφωνία διχάζει τους Ρεπουμπλικανούς. Ορισμένοι τη θεωρούν ανάσα για τους Αμερικανούς καταναλωτές, ενώ άλλοι καταγγέλλουν ότι επιβραβεύει τον Πούτιν χωρίς ανταλλάγματα.

Μεταξύ των επικριτών βρίσκονται:

Μπράιαν Φιτζπάτρικ , βουλευτής της Πενσιλβάνια.

, βουλευτής της Πενσιλβάνια. Άσλεϊ Χίνσον και Μάικ Ρότζερς , σύμμαχοι του Τραμπ και υποψήφιοι για τη Γερουσία στην Αϊόβα και το Μίσιγκαν.

, σύμμαχοι του Τραμπ και υποψήφιοι για τη Γερουσία στην Αϊόβα και το Μίσιγκαν. Τομ Τίλις και Ντον Μπέικον, συχνοί επικριτές του Τραμπ που αποχωρούν από το Κογκρέσο.

Τα ρωσικά διυλιστήρια

Η επιδείνωση των σχέσεων ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών, μετά την ανακοπή της ρωσικής προέλασης και θετικές συναντήσεις με τον Τραμπ, μεταξύ των οποίων η σύνοδος του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο.

Εκεί, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε εξηγήσεις για τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, που αποσκοπούν στον περιορισμό των εσόδων της Μόσχας.

Σύμφωνα με αναλυτές, τα ουκρανικά drones έχουν θέσει εκτός λειτουργίας το 40% έως 50% του ρωσικού δικτύου διύλισης, αν και η αύξηση των ενεργειακών τιμών, ιδιαίτερα του ντίζελ, αποδίδεται κυρίως στη σύγκρουση στο Ιράν.

Οι ΗΠΑ ζήτησαν περίπου έξι φορές από το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα. Η Ουκρανία δέχθηκε υπό τον όρο αμοιβαίας ενεργειακής εκεχειρίας, αλλά η Ρωσία αρνήθηκε.

Ο Τραμπ ενοχλήθηκε από τη συνέχιση των επιθέσεων με χρήση αμερικανικών πόρων, θεωρώντας ότι θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Το παρασκήνιο του Μαϊάμι και η εκεχειρία

Στις 9 Οκτωβρίου, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν στο Μαϊάμι με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ, με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Στην εξάωρη συνάντηση, οι δύο στενοί συνεργάτες του Τραμπ πίεσαν τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους να καταρτίσουν νέο πακέτο ειρηνευτικών προτάσεων που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό τόσο από το Κίεβο όσο και από τη Μόσχα. Παράλληλα, αποκάλυψαν το σχέδιο αγοράς ρωσικού ντίζελ, προκαλώντας έντονη έκπληξη.

Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ συνομίλησε επί 90 λεπτά με τον Πούτιν και ανακοίνωσε τη συμφωνία λίγο αργότερα.

Εξοργισμένοι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές διαμαρτυρήθηκαν στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα αποκόμιζε οφέλη χωρίς παραχωρήσεις και ότι η συμφωνία ερχόταν σε αντίθεση με νόμο του 2022 για τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το Κογκρέσο.

Την Κυριακή, ο Τραμπ ανακοίνωσε άμεση ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Λίγο αργότερα, όμως, ρωσική επίθεση έπληξε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο.

Ερωτηθείς για την παραβίαση, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Συμφώνησαν. Ξέρετε γιατί; Επειδή εγώ είπα ότι συμφωνήσατε. Γι’ αυτό. Συμφώνησαν επειδή εγώ είπα ότι συμφώνησαν και αυτό το ζήτημα πρέπει να διευθετηθεί».

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