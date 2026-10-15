Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ΗΠΑ πρότειναν στην Ευρώπη το «ξεπάγωμα» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να φέρουν τη Μόσχα στις διαπραγματεύσεις

Takeaways by to pontiki AI Οι ΗΠΑ πρότειναν στις ευρωπαϊκές χώρες την αποδέσμευση «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και τη μεταφορά τους σε χρηματοπιστωτικό κέντρο υπό αμερικανική εποπτεία, με στόχο την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Η πρόταση συζητήθηκε κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο Μαϊάμι, όπου Αμερικανοί αξιωματούχοι παρουσίασαν μηχανισμούς για τη μεταφορά των κεφαλαίων σε νέο χρηματοπιστωτικό όχημα ειδικού σκοπού.

Οι ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες απέρριψαν τη συγκεκριμένη πρόταση, εκφράζοντας αιφνιδιασμό και επιφυλάξεις σχετικά με την προσέγγιση της Ουάσινγκτον για την άσκηση πιέσεων στη Μόσχα.

Δυτικές χώρες είχαν δεσμεύσει ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 260 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2022, ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η τύχη αυτών των κεφαλαίων παραμένει σημείο διαφωνίας μεταξύ των συμμάχων, καθώς εξετάζονται τρόποι χρηματοδότησης της Ουκρανίας χωρίς να προκληθούν νομικές επιπλοκές ή δικαστικές διαμάχες.

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Οι ΗΠΑ πρότειναν στις ευρωπαϊκές χώρες να αποδεσμεύσουν μέρος των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύτηκαν μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και να τα μεταφέρουν σε χρηματοπιστωτικό κέντρο υπό την εποπτεία της Ουάσινγκτον, προκειμένου να φέρουν ξανά τη Μόσχα στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τους Financial Times.

Οι FT, επικαλούμενοι πρόσωπα που ενημερώθηκαν για το θέμα, ανέφεραν ότι η πρόταση συζητήθηκε κατά τη διάρκεια συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Μαϊάμι. Στις συνομιλίες συμμετείχαν οι διαπραγματευτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη και αξιωματούχοι από την Ουκρανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, παρουσίασαν διάφορους πιθανούς μηχανισμούς για την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν η μεταφορά τους σε ένα νέο χρηματοπιστωτικό όχημα ειδικού σκοπού, το οποίο θα τελούσε υπό αμερικανική εποπτεία. Οι Ευρωπαίοι αντιπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση, όπως αναφέρουν οι Financial Times, καθώς η συγκεκριμένη πρωτοβουλία φέρεται να αιφνιδίασε τόσο τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όσο και το Κίεβο, προκαλώντας παράλληλα ερωτήματα σχετικά με την προσέγγιση της Ουάσινγκτον ως προς την άσκηση πιέσεων στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είχε συζητηθεί στο πλαίσιο μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο, οι μηχανισμοί για την αποδέσμευση των χρημάτων, όπως και ο τρόπος με τον οποίο θα διατεθούν, εξακολουθούν να εξετάζονται. Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι κατά καιρούς έχουν κατατεθεί διαφορετικές προτάσεις σχετικά με την πιθανή αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων μετά το τέλος του πολέμου.

Ουκρανοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις ανέφεραν επίσης ότι το θέμα είχε συζητηθεί με τους Αμερικανούς ομολόγους τους και σε προηγούμενες συναντήσεις. Οι δυτικές χώρες δέσμευσαν το 2022 ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 260 δισ. ευρώ, ή 302 δισ. δολαρίων, ως απάντηση στον πόλεμο που ξεκίνησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία. Το μεγαλύτερο μέρος των συγκεκριμένων κεφαλαίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τύχη των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων έχει εξελιχθεί σε βασικό σημείο διαφωνίας μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας, οι οποίοι αναζητούν τρόπους χρηματοδότησης της άμυνας και της ανοικοδόμησης της χώρας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Ρωσία θα υποστεί τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου. Ωστόσο, κάποιες χώρες της ΕΕ διαφωνούν θεωρώντας ότι η αξιοποίηση των κεφαλαίων αυτών θα μπορούσε να τις εμπλέξει σε δικαστική διαμάχη με τη Ρωσία και να κληθούν να πληρώσουν δυσβάσταχτα πρόστιμα.

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