Ζελένσκι σε FT: «Θα επαναλάβουμε τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια»

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Νέα πλήγματα κατά των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, προανήγγειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δηλώσεις του στους Financial Times στον απόηχο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για το ντίζελ.

«Οι περιορισμοί στις επιθέσεις κατά των διυλιστηρίων έχουν αρθεί. Τελειώσαμε με αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα (15/10)

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας επέκρινε δριμύτατα την προθυμία της Ουάσιγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα.

Η κίνηση αυτή έρχεται αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια «ενεργειακή εκεχειρία» με άμεση ισχύ. Ο Ζελένσκι ανέφερε στους FT ότι είχε αναστείλει τα πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών για τρεις ημέρες προκειμένου να συμμορφωθεί, ενώ η Μόσχα συνέχιζε να πλήττει τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

H δήλωση του Ζελένσκι συνέπεσε με την ταυτόχρονη υποβάθμιση της υπηρεσίας δορυφορικού διαδικτύου Starlink, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις.

Πρακτικά αυτό που έγινε είναι ότι η υπηρεσία Starlink, η οποία ανήκει στην SpaceX του Ίλον Μασκ, επέβαλε περιορισμούς στην ταχύτητα, θέτοντας ως όριο τα 160 χλμ./ώρα. Αυτό σήμαινε ότι όσα οπλικά συστήματα κινούνταν με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή, έχαναν τη σύνδεσή τους με το δίκτυο.

Αναφερόμενος στο θέμα ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ενημερώθηκαν από τους Αμερικανούς ομολόγους τους πως «αν δεν σταματήσετε τις επιθέσεις κατά ενεργειακών στόχων, θα διακόψουμε την παροχή πληροφοριών», αν και στη συνέχεια το πρόβλημα παρουσιάστηκε στο Κίεβο ως τεχνική δυσλειτουργία.

Παράλληλα, απέρριψε το ενδεχόμενο οι δυσλειτουργίες στο δορυφορικό σύστημα Starlink να οφείλονταν σε τεχνικό πρόβλημα.

«Δεν ήταν τεχνικό πρόβλημα, ήταν θέμα βούλησης», τόνισε.

Στο μεταξύ, ρωσικά αεροπορικά πλήγματα νωρίς σήμερα (15/10) το πρωί στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους στη νοτιοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεκσάντρ Χάνζα.

Η Ρωσία έπληξε επίσης το λιμάνι του Ισμαήλ στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ έπληξε και δύο φορτηγά πλοία που έπλεαν προς την Οδησσό, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι τα πλοία χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

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