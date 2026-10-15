Ουκρανία: Ο Μασκ «δείχνει» τον Τραμπ για τους περιορισμούς στις δορυφορικές επικοινωνίες των drones – «Θα πεθάνουν άνθρωποι», προειδοποιεί ο Ζελένσκι

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Στην αμερικανική κυβέρνηση και προσωπικά στον Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε ο Έλον Μασκ την ευθύνη για τους περιορισμούς στη λειτουργία του Starshield στην Ουκρανία, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι η SpaceX αποφάσισε να επιβραδύνει τη στρατιωτική εκδοχή του Starlink.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο Κίεβο, καθώς επηρεάζει κρίσιμες επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προειδοποιεί ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι θανατηφόρες για τους Ουκρανούς στρατιώτες και πολίτες.

Ο Μασκ παραπέμπει στον αμερικανικό στρατό και τον Τραμπ

Η αντιπαράθεση ξέσπασε την Τετάρτη (14/10), όταν Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι απέδωσαν αρχικά στον Έλον Μασκ την ευθύνη για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στο Starshield, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Λίγες ώρες αργότερα, ο επικεφαλής της SpaceX επιχείρησε να ξεκαθαρίσει ποιος αποφασίζει για τη λειτουργία του συστήματος.

«Τα συστήματα Starshield ανήκουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και ελέγχονται από αυτήν. Οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ταχύτητα ή στη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και, σε τελική ανάλυση, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ», ανέφερε ο Μασκ.

Παράλληλα, διαχώρισε τη στρατιωτική υπηρεσία Starshield από το εμπορικό δορυφορικό δίκτυο Starlink.

«Το Starlink είναι μια εμπορική υπηρεσία που ανήκει στη SpaceX και ελέγχεται από αυτήν. Η χρήση του περιορίζεται σε πολιτικές ή αμυντικές δραστηριότητες και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα ήταν κατάλληλο για μια εμπορική εταιρεία», υποστήριξε.

Starshield systems are owned and controlled by the US government. Any limits on speed or usage are decided by the US military and ultimately POTUS.



Starlink is a commercial service owned and controlled by SpaceX. Usage of Starlink is limited to civilian or defensive activities… October 14, 2026

Το Starlink παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω δορυφόρων χαμηλής τροχιάς, εξυπηρετώντας μεταξύ άλλων απομακρυσμένες περιοχές, ενώ το Starshield έχει σχεδιαστεί ειδικά για κυβερνητικές και στρατιωτικές εφαρμογές. Και τα δύο συστήματα αναπτύσσονται από τη SpaceX.

Προβλήματα στα ουκρανικά drones – Μερική αποκατάσταση της σύνδεσης

Η Ουκρανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Starshield για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων με drones, την υποστήριξη των στρατιωτικών επικοινωνιών και τον συντονισμό των εφοδιαστικών δραστηριοτήτων της απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις.

Οι ουκρανικές μονάδες διαπίστωσαν ότι η δορυφορική σύνδεση περιοριζόταν όταν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κινούνταν με ταχύτητα περίπου 160 χιλιομέτρων την ώρα ή μεγαλύτερη.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι περιορισμοί επηρέασαν αρκετές στρατιωτικές επιχειρήσεις που βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα των ουκρανικών δυνάμεων.

Περίπου στις 14:00, ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, την Τετάρτη, ο Μιχάιλο Φεντόροφ, πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι η συνδεσιμότητα σε ταχύτητες έως 160 χιλιόμετρα την ώρα άρχισε να αποκαθίσταται.

«Η σύνδεση σε ταχύτητες έως 160 χλμ./ώρα αποκαθίσταται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η πλήρης κατάργηση του ορίου ταχύτητας του Starshield είναι πλέον κρίσιμη για την άμυνα της Ουκρανίας».

Starlink connectivity at speeds of up to 160 km/h is being restored.



Removing Starshield’s speed limit entirely is now critical for Ukraine’s defense.



Thank you, @elonmusk. We hope for your continued support. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) October 14, 2026

Ο Φεντόροφ ευχαρίστησε δημόσια τον Έλον Μασκ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η υποστήριξή του προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί.

Παρά τη μερική αποκατάσταση, το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί πλήρως, καθώς παραμένει ο περιορισμός που επηρεάζει τις επιχειρήσεις των ταχύτερων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ζελένσκι: «Είναι μεγάλο λάθος – Θα πεθάνουν άνθρωποι»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την έντονη αντίδρασή του για την απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι οι περιορισμοί στις δορυφορικές επικοινωνίες μπορούν να αποδειχθούν καταστροφικοί για την αμυντική ικανότητα της χώρας του.

Μιλώντας την Τετάρτη στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα επικίνδυνη.

«Είναι μεγάλο λάθος. Θα πεθάνουν άνθρωποι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Zelensky:



What was really strange, and what was not like between partners, they switched off Starlink. Absolutely crazy steps. pic.twitter.com/nU8jTapUie — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

Η απόφαση για τον περιορισμό της λειτουργίας του Starshield συμπίπτει με την κλιμάκωση των πιέσεων που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ στο Κίεβο, κυρίως λόγω των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και οι συνεργάτες του έχουν επικρίνει την Ουκρανία για τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, συνδέοντάς τα με την αύξηση των τιμών του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις πολιτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Το Πεντάγωνο, η SpaceX και το ερώτημα για την ευθύνη

Παρά τις δηλώσεις του Μασκ, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το ποιος έδωσε την εντολή για τους συγκεκριμένους περιορισμούς.

Ουκρανική πηγή με γνώση της υπόθεσης ανέφερε στη «New York Post» ότι το Πεντάγωνο, μέσω της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ (Space Force), έχει συμβάσεις με τη SpaceX για την παροχή υπηρεσιών Starshield.

Αυτό σημαίνει ότι το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας συμμετέχει άμεσα στη διαχείριση των σχετικών κυβερνητικών συμφωνιών με την εταιρεία.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η ίδια πηγή, η ύπαρξη σύμβασης δεν αποδεικνύει από μόνη της εάν ο αμερικανικός στρατός ή η SpaceX διαθέτει την αρμοδιότητα να επιβάλλει συγκεκριμένους επιχειρησιακούς περιορισμούς, όπως το νέο όριο ταχύτητας.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ουκρανία έχει αναπτύξει σημαντικό μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων της γύρω από τη διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων δορυφορικών υπηρεσιών.

Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο και 600.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα

Οι περιορισμοί στις επικοινωνίες επιβλήθηκαν το βράδυ της Τρίτης (13/10), την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε νέες πολύνεκρες επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο, ενώ επλήγησαν εγκαταστάσεις επικοινωνιών και ενεργειακές υποδομές που χρησιμοποιούνται και από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι ρωσικές επιθέσεις περιλάμβαναν επίσης πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους, για τα οποία, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, δεν είχε προηγηθεί προειδοποίηση από τις ΗΠΑ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα.

Στο παρελθόν, η Ουάσιγκτον παρείχε στο Κίεβο πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών της, προειδοποιώντας για επικείμενα ρωσικά πλήγματα.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη νέα ρωσική επίθεση «μία από τις μεγαλύτερες», σημειώνοντας ότι, παρότι καταρρίφθηκε σημαντικό μέρος των drones, ορισμένα κατάφεραν να πλήξουν τους στόχους τους.

Οι συνέπειες ήταν σοβαρές για τον άμαχο πληθυσμό, καθώς τουλάχιστον 600.000 άνθρωποι σε ολόκληρη την Ουκρανία έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Κάτοικοι των περιοχών που δέχθηκαν επιθέσεις ανέφεραν ότι δεν έλαβαν προειδοποίηση για την προσέγγιση των ρωσικών drones πριν από τα πλήγματα.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Σερχίι Μπεσκρέστνοφ, συνέδεσε χρονικά τους περιορισμούς στο Starshield με τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις.

«Είναι σαφές ότι αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να είναι σύμπτωση και συνδέεται με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση», έγραψε το πρωί της Τετάρτης στο Telegram.

Η σύγκρουση με τον Τραμπ για τα ρωσικά διυλιστήρια

Το επεισόδιο με το Starshield σημειώνεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο δυσαρεστημένος με τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, θεωρώντας ότι επιβαρύνουν τις διεθνείς τιμές των καυσίμων.

Ο Ζελένσκι έχει καταγγείλει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απείλησαν να περιορίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, εάν δεν αποδεχόταν την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, διέψευσε την Τρίτη (13/10) ότι διατυπώθηκε μια τέτοια απειλή.

Στην ένταση προστέθηκε και η συμφωνία των ΗΠΑ με τη Ρωσία για την εισαγωγή 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ, η οποία προκάλεσε την αντίδραση του Ουκρανού προέδρου.

Κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο την Τετάρτη, ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι αισθάνθηκε προδομένος από την αμερικανική στάση.

Όταν ο Βρετανός δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν τον ρώτησε εάν ένιωσε προδομένος, απάντησε:

«Πραγματικά, ναι… Αλλά είναι λίγο πιο περίπλοκο από τα συναισθήματα ή όσα αισθάνομαι προσωπικά».

Piers Morgan: Do you feel betrayed?



Zelensky: Yes. pic.twitter.com/7FhXFgKpWY — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι – Νέα βρετανική στρατιωτική βοήθεια

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ουκρανός πρόεδρος πραγματοποίησε μονοήμερη επίσκεψη στη Βρετανία, αναζητώντας περαιτέρω πολιτική και στρατιωτική υποστήριξη.

Στην Ντάουνινγκ Στριτ έγινε δεκτός με θερμό εναγκαλισμό από τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ενώ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του είχε επίσης συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο.

Πριν από την άφιξή του, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα επιταχύνει την παράδοση ελαφρών πυραύλων πολλαπλών ρόλων (Lightweight Multirole Missiles – LMM) στην Ουκρανία.

Τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατάρριψη ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αποτελούν μέρος της βρετανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Ο Μπέρναμ επανέλαβε τη δέσμευση του Λονδίνου να συνεχίσει τη στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή.

«Είμαστε στο πλευρό σας και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι.

Η βρετανική παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του Κιέβου με την Ουάσιγκτον δοκιμάζονται, ενώ οι νέοι περιορισμοί στις δορυφορικές επικοινωνίες αναδεικνύουν την εξάρτηση των ουκρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων από την τεχνολογική υποστήριξη των συμμάχων.

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