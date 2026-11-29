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Ο τραυματισμός του βουλευτή της αντιπολίτευσης Κλίτι Χότι από πλαστική σφαίρα αστυνομικού στα Τίρανα αποτυπώνει τη σοβαρότητα της αστυνομικής βίας στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος χτυπήθηκε στην πλάτη κατά την κινητοποίηση της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, έπεσε στο έδαφος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η εικόνα ενός εκλεγμένου αντιπροσώπου πεσμένου στον δρόμο, με πολίτες να σπεύδουν να τον βοηθήσουν, εκθέτει την αστυνομική ηγεσία και την κυβέρνηση του Έντι Ράμα. Η προστασία της δημόσιας τάξης δεν παρέχει σε κανέναν αστυνομικό εξουσιοδότηση να χρησιμοποιεί ανεξέλεγκτα το όπλο του απέναντι στους συγκεντρωμένους.

Η ίδια η αλβανική αστυνομία ανακοίνωσε την άμεση αναστολή καθηκόντων του εμπλεκόμενου αστυνομικού, με αρχικά Ε.Α., και την έναρξη πειθαρχικής έρευνας. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι δεν είχε λάβει εντολή να πυροβολήσει με πλαστικές σφαίρες. Παράλληλα, η Υπηρεσία Αστυνομικής Εποπτείας και η Εισαγγελία άρχισαν έρευνα για το περιστατικό.

Η απομάκρυνση ενός αστυνομικού αποτελεί αναγκαίο πρώτο βήμα. Δεν εξαντλεί, όμως, τη λογοδοσία για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τον έλεγχο της χρήσης βίας και την προστασία όσων βρίσκονται στον δρόμο. Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει πώς ένας ένοπλος αστυνομικός προχώρησε σε τέτοια ενέργεια και ποιοι μηχανισμοί απέτυχαν να την αποτρέψουν.

Οι πολίτες που διαδηλώνουν ζητούν πολιτικές απαντήσεις και αλλαγή πορείας. Η επίμονη παρουσία τους στις κινητοποιήσεις εκφράζει συσσωρευμένη δυσαρέσκεια, την οποία η κυβέρνηση Ράμα δεν μπορεί να αντιμετωπίζει ως πρόβλημα που λύνεται με δακρυγόνα, εκτοξευτήρες νερού και πλαστικές σφαίρες.

Τα επεισόδια και οι επιθέσεις κατά αστυνομικών πρέπει να αντιμετωπίζονται με νόμιμες, στοχευμένες ενέργειες. Δεν επιτρέπεται να μετατρέπονται σε άλλοθι για δυσανάλογη βία ή για την αντιμετώπιση μιας ολόκληρης συγκέντρωσης ως εχθρού.

Ο Έντι Ράμα φέρει την πολιτική ευθύνη να εγγυηθεί ότι η αστυνομία υπηρετεί τους πολίτες και σέβεται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Απαιτούνται πλήρης διερεύνηση, δημοσιοποίηση των ευρημάτων και απόδοση ευθυνών σε κάθε επίπεδο όπου προκύψουν. Η κοινωνική αγανάκτηση χρειάζεται απαντήσεις· η καταστολή την οξύνει.

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