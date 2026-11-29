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Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Αμφότερες θέλουν πάση θυσία τη νίκη για να παραμείνουν σε κοντινή απόσταση από το πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ να είναι σε πιο δυσχερή Θέση αφού βρίσκεται στο -8.

Η Ενωση είναι στο -7 μεν, αλλά με παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον Ατρόμητο.

Δείτε live τις σημαντικότερες φάσεις της αναμέτρησης:

12 λεπτά χωρίς φάση, το χορτάρι γλιστράει αρκετά λόγω της βροχής

Σέντρα στο παιχνίδι

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