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Στην Αναστασία Γιάμαλη κατέληξε η πρωτιά της μεσημεριανής ζώνης το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, σε μια ημέρα με έντονο ανταγωνισμό.
Με όπλο την πυκνή ειδησεογραφία σε Ελλάδα και εξωτερικό, η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» κατάφερε να επικρατήσει σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο, χαρίζοντας την πρώτη θέση στο MEGA.
Η ενημερωτική εκπομπή του Μεγάλου Καναλιού σημείωσε μέσο όρο 14,1% και 14,8% αντίστοιχα, αγγίζοντας μάλιστα σε επιμέρους τέταρτο ποσοστά κοντά στο 20%.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ναταλία Γερμανού με το «Καλύτερα δε Γίνεται!», συγκεντρώνοντας 11,6% στο δυναμικό κοινό και 14% στο σύνολο. Την τριάδα συμπλήρωσε το «Weekend Live» με τους Δημήτρη Πανόπουλο και Μάρτζυ Λαζάρου, το οποίο κατέγραψε 6,5% στο δυναμικό κοινό και 10% στο γενικό σύνολο.
Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης:
Δυναμικό κοινό
Εξελίξεις Τώρα: 14,1%
Καλύτερα Δε Γίνεται: 11,6%
Weekend Live: 6,5%
Γενικό σύνολο
Εξελίξεις Τώρα: 14,8%
Καλύτερα Δε Γίνεται: 14%
Weekend Live: 10%
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