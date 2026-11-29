Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ποδαρικό στο 2027 με αυξήσεις μισθών”

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Τα “σπιτάκια” κατεδαφίζουν τον Μητσοτάκη”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Οι μπίζνες του γραμματέα ζορίζουν τον Τσίπρα”

ΕΣΤΙΑ: “Νέες φουρτούνες στη ΝΔ: “κατάθεση” για Παπασταύρου”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Τα “όχι”. Τα λάθη. Τα τραύματά μου.

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Βαρύς λογαριασμός για τη ΝΔ”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Νέα ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά και χωρίς πρόστιμα”

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Απειλεί με εκλογές ο Μητσοτάκης”

Real news: “Έρχονται εκλογές ακραίας πόλωσης”

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη”

Documento: “Εκατομμυριούχος με χρυσά σπιτάκια στα θεμέλια του Μαξίμου”

ΚONTRA: “Χτύπημα και από Καραμανλή κατά του Μητσοτάκη”

Διαβάστε επίσης:

Καρπετόπουλος για Πανούτσο: «Αντίο φίλε… Η τελευταία επιθυμία του να σκορπιστεί λίγη στάχτη στο Καραϊσκάκη»

Γερμανού για Στραβελάκη – Παπακωστοπούλου: Επειδή ξέρω την αρχισυντάκτρια δεν πιστεύω ότι θα διέρρεε τέτοιο βίντεο – Μήπως το φορτώθηκε; (Video)

Αντώνης Πανούτσος: Ενός λεπτού σιγή προς τιμήν του στην 7η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Τύπου