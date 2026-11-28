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Τέλος στη δυνατότητα των ιδιοκτητών ακινήτων να συμπληρώνουν οι ίδιοι τα ποσά των εισοδημάτων από ενοίκια στη φορολογική τους δήλωση σχεδιάζει να βάλει η ΑΑΔΕ, η οποία ετοιμάζεται να ανοίξει έναν νέο κύκλο ψηφιακών διασταυρώσεων στην αγορά ακινήτων. Από το 2028, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της φορολογικής διοίκησης, τα εισοδήματα από μισθώσεις θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και «κλειδωμένα» στο έντυπο Ε2, με την εφορία να γνωρίζει εκ των προτέρων τι θα πρέπει να δηλώσει κάθε ιδιοκτήτης.

Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να γίνει τον Δεκέμβριο, με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), μέσω του οποίου η ΑΑΔΕ φιλοδοξεί να αποκτήσει πλήρη εικόνα για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Και όχι μόνο για το ποιος έχει στην κατοχή του ένα διαμέρισμα, ένα κατάστημα ή μια μονοκατοικία, αλλά και για το πώς το αξιοποιεί, εάν το νοικιάζει, σε ποιον και έναντι ποιου τιμήματος.

Στην πράξη, κάθε ακίνητο θα αποκτήσει τη δική του ψηφιακή ταυτότητα, η οποία θα ενημερώνεται κάθε φορά που αλλάζει κάτι στη μίσθωσή του. Μια αύξηση του ενοικίου, η αποχώρηση ενός ενοικιαστή ή η υπογραφή ενός νέου μισθωτηρίου θα περνούν αυτόματα στο μητρώο, εφόσον οι σχετικές μεταβολές δηλώνονται ηλεκτρονικά. Οι ιδιοκτήτες δεν θα χρειάζεται να υποβάλλουν δεύτερη δήλωση, αφού η υφιστάμενη εφαρμογή των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων θα τροφοδοτεί απευθείας το νέο σύστημα.

Με τον τρόπο αυτό η εφορία επιχειρεί να κλείσει ένα ακόμη παράθυρο φοροδιαφυγής, περιορίζοντας τις δυνατότητες εμφάνισης στη φορολογική δήλωση χαμηλότερων εισοδημάτων από εκείνα που προκύπτουν από τις δηλωμένες μισθώσεις. Βέβαια, το νέο σύστημα δεν λύνει από μόνο του το πρόβλημα των ενοικίων που συμφωνούνται σε διαφορετικό ύψος από εκείνο που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Η εφορία θα συμπληρώνει τα ενοίκια

Εντός του 2027 αναμένεται να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στην ηλεκτρονική εφαρμογή των φορολογικών δηλώσεων, προκειμένου την άνοιξη του 2028, όταν θα υποβληθούν οι δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2027, οι ιδιοκτήτες να βρουν έτοιμα τα ποσά των ενοικίων στο Ε2. Η διαφορά σε σχέση με το σημερινό καθεστώς είναι ότι οι συγκεκριμένοι κωδικοί σχεδιάζεται να είναι «κλειδωμένοι», χωρίς τη δυνατότητα ελεύθερης τροποποίησής τους από τον φορολογούμενο.

Εκείνο που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει στις περιπτώσεις που τα συμφωνηθέντα ενοίκια δεν έχουν καταβληθεί. Άλλο το ποσό που αναγράφεται στο μισθωτήριο και άλλο εκείνο που έχει πράγματι μπει στην τσέπη του ιδιοκτήτη. Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη, προκειμένου να μην οδηγηθούν φορολογούμενοι να πληρώσουν φόρο για εισοδήματα που ουδέποτε απέκτησαν, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη δήλωση ανείσπρακτων ενοικίων.

Τέσσερις μήνες για να διορθωθούν λάθη ετών

Πριν, πάντως, η ΑΑΔΕ προχωρήσει στο «κλείδωμα» των ενοικίων, εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να ανοίξουν τους φακέλους της ακίνητης περιουσίας τους και να ελέγξουν εάν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην εφορία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Εφόσον το ΜΙΔΑ τεθεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο, οι φορολογούμενοι θα έχουν περιθώριο έως το τέλος Απριλίου του 2027 για να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στις δηλώσεις Ε9 που αφορούν τα έτη από το 2014 έως και το 2026. Πρόκειται για διαφορές στα τετραγωνικά μέτρα, λανθασμένα ποσοστά συνιδιοκτησίας, ανακρίβειες ως προς την κυριότητα ή την επικαρπία, αλλά και για ολόκληρα ακίνητα που για διάφορους λόγους δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο περιουσιολόγιο της εφορίας.

Για να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις, το οικονομικό επιτελείο προβλέπει δύο διαφορετικές ταχύτητες απαλλαγών. Όσοι διορθώσουν στοιχεία ακινήτων που έχουν ήδη δηλωθεί στο Ε9 θα απαλλαγούν από αναδρομικό ΕΝΦΙΑ, τόκους και πρόστιμα. Αντίθετα, όσοι εμφανίσουν για πρώτη φορά ακίνητα που είχαν παραλείψει να δηλώσουν θα πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ της τελευταίας πενταετίας, αποφεύγοντας ωστόσο τους τόκους και τα πρόστιμα, εφόσον κινηθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Ουσιαστικά, η εφορία δίνει μια τελευταία ευκαιρία στους ιδιοκτήτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους πριν αρχίσουν οι εκτεταμένες ψηφιακές διασταυρώσεις. Με το νέο μητρώο, η ακίνητη περιουσία και τα εισοδήματα που αυτή αποφέρει θα βρίσκονται υπό διαρκή παρακολούθηση, με τα περιθώρια αποκλίσεων μεταξύ της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης και εκείνης που εμφανίζεται στις φορολογικές δηλώσεις να στενεύουν σημαντικά.

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