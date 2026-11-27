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Στην αναμονή παραμένουν χιλιάδες ενοικιαστές, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι δικαιούνται την επιστροφή ενοικίου, δεν είδαν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ενώ αρκετοί ήταν και εκείνοι που διαπίστωσαν ότι το ποσό που εισέπραξαν ήταν μικρότερο από το αναμενόμενο.

Μπορεί η χθεσινή πληρωμή να αφορούσε συνολικά 932.652 δικαιούχους, ωστόσο τα προβλήματα που ανέκυψαν υποχρεώνουν χιλιάδες πολίτες να μπουν εκ νέου σε μια διαδικασία υποβολής αιτημάτων, προσκόμισης δικαιολογητικών και διόρθωσης στοιχείων στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να εισπράξουν την οικονομική ενίσχυση.

Και όλα αυτά σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης απορροφά ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού εισοδήματος, με την επιστροφή ενός ενοικίου να αποτελεί για πολλά νοικοκυριά μια πολυαναμενόμενη οικονομική ανάσα ενόψει των Χριστουγέννων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τα προβλήματα με τους τραπεζικούς λογαριασμούς άφησαν εκτός πληρωμής 26.884 δικαιούχους. Σε αυτούς προστίθενται όσοι αντιμετώπισαν προβλήματα με τα στοιχεία των μισθώσεων, τις φοιτητικές κατοικίες, αλλά και εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και δεν έλαβαν τη διπλή επιστροφή ενοικίου.Το περιθώριο για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων φτάνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι όσοι θα κινηθούν άμεσα θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν από τις γιορτές.

Ποιοι πρέπει να κάνουν διορθώσεις

Η πρώτη και πολυπληθέστερη κατηγορία δικαιούχων που δεν πληρώθηκαν αφορά εκείνους που είτε δεν είχαν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στην ΑΑΔΕ είτε το IBAN που είχαν καταχωρίσει δεν επαληθεύτηκε από τις τράπεζες.

Οι 26.884 δικαιούχοι δεν χάνουν τα χρήματά τους, θα πρέπει όμως να δηλώσουν ή να επικαιροποιήσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία – Δήλωση Λογαριασμού IBAN», ή μέσω του myAADEapp. Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί στον επόμενο κύκλο πληρωμών, μετά την επαλήθευση των στοιχείων. Πιο σύνθετη είναι η διαδικασία για όσους εισέπραξαν λιγότερα χρήματα ή αποκλείστηκαν από την πληρωμή για άλλους λόγους. Οι συγκεκριμένοι ενοικιαστές θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα στην ΑΑΔΕ, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος έχουν:

Οικογένειες που συντηρούν περισσότερες από μία φοιτητικές κατοικίες και δεν έλαβαν την ενίσχυση για το σύνολο αυτών.

Ενοικιαστές που εισέπραξαν ποσό μικρότερο από το ένα δωδέκατο της συνολικής δαπάνης για ενοίκια του 2025, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά ποσά έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση, επιβεβαιώνονται από το μισθωτήριο και βρίσκονται εντός του προβλεπόμενου ορίου της ενίσχυσης.

Φοιτητές που υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και αποκλείστηκαν λόγω εσφαλμένης εφαρμογής του περιουσιακού κριτηρίου.

Ενοικιαστές ακινήτων των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικό μισθωτήριο ή υποβάλλουν χειρόγραφη δήλωση μίσθωσης.

Τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως μισθωτήρια, βεβαιώσεις σπουδών και τραπεζικά αποδεικτικά πληρωμής των ενοικίων, θα πρέπει να υποβληθούν μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE.

Εκκρεμότητες και με τη διπλή επιστροφή

Προβλήματα έχουν προκύψει και στην καταβολή της διπλής επιστροφής ενοικίου για εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρέτησαν στην περιφέρεια.

Ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία σχετικά με την περιοχή στην οποία υπηρέτησαν, καθώς και η απουσία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου σε περιπτώσεις που ο εκμισθωτής απαλλάσσεται από τη συγκεκριμένη υποχρέωση, οδήγησαν στον αποκλεισμό δικαιούχων από την πληρωμή.

Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτημα στην ΑΑΔΕ, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως την τελευταία ημέρα του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των πληρωμών, την επιστροφή ενός ενοικίου εισέπραξαν 926.511 δικαιούχοι, ενώ τη διπλή επιστροφή έλαβαν 21.277 πολίτες. Από αυτούς, 15.136 εισέπραξαν και τις δύο ενισχύσεις.

Για όσους, πάντως, έμειναν εκτός πληρωμής, η οικονομική ανάσα μετατίθεται χρονικά. Μέχρι τότε θα πρέπει να συνεχίσουν να καλύπτουν το υψηλό κόστος στέγασης από την τσέπη τους, περιμένοντας την ολοκλήρωση των ελέγχων και τις συμπληρωματικές πληρωμές.

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