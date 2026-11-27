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Κάθε βιβλίο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης που ξεφυλλίζω είναι ένα κόσμημα. Απίστευτα θέματα, που δεν τα βάζει ο νους μου, σε συλλεκτικά βιβλία, τα οποία κοσμούν τις βιβλιοθήκες αυτών που ξέρουν να διαβάζουν.

Όπως αυτό που κρατάω τώρα στα χέρια μου, «Η Τέχνη στο Αιγαίο της Εποχής του Χαλκού». Μέσα σε 860 σελίδες ο αναγνώστης ταξιδεύει σε μια «άγνωστη» περίοδο και μαθαίνει για τις απαρχές της αρχιτεκτονικής, την κεραμική για τα ειδώλια και τα ομοιώματα, για τις μινωικές τέχνες και τις αιγαιακές τοιχογραφίες, τα κοσμήματα και τη μεταλοτεχία κι άλλα πολλά.

Το έργο του Jean-Claude Poursat εκδόθηκε αρχικά στα γαλλικά, μεταφράστηκε στα αγγλικά και συμπληρώθηκε με τη συνεργασία του Carl Knappett, ενώ η ελληνική έκδοση, σε απόδοση της Ειρήνης Νικολακοπούλου, έχει εμπλουτιστεί με μεγάλο αριθμό έγχρωμων εικόνων, αποτελώντας έτσι την πιο ολοκληρωμένη και πλούσια εικονογραφημένη σύνθεση για την ιστορία των τεχνών και του πολιτισμού στο προϊστορικό Αιγαίο.

Οι ενότητες. Αυτή η τέχνη δεν είναι μία, αλλά πολλές: αρχιτεκτονική, σφραγιδογλυφία, τοιχογραφία, κεραμική, λιθοξοΐα, ελεφαντουργία, μεταλλοτεχνία. Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια εμπεριστατωμένη και συνάμα συναρπαστική περιήγηση σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτισμούς στην ανθρώπινη ιστορία, στον κόσμο της πολύπλευρης καλλιτεχνικής δημιουργίας των κοινοτήτων του προϊστορικού Αιγαίου, από τη Νεολιθική περίοδο έως τα τέλη της Εποχής του Χαλκού.

Τα θεματικά κεφάλαια, που καλύπτουν στο σύνολό του το ευρύ χρονολογικό και γεωγραφικό φάσμα του αιγαιακού κόσμου, αναδεικνύουν όλες τις εκφάνσεις του υλικού πολιτισμού και της τέχνης του, με την απαραίτητη αρχαιολογική τεκμηρίωση των ευρημάτων και ενσωματώνοντας τις σημαντικότερες ανακαλύψεις των τελευταίων δεκαετιών καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις της έρευνας.

Ο συγγραφέας. Ο Jean-Claude Poursat είναι απόφοιτος της École Normale Supérieure στο Παρίσι (1956-1960) και πρώην μέλος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών (1963-1967). Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, βοηθός καθηγητής στη Σορβόννη και στη συνέχεια καθηγητής Αρχαιολογίας και Αρχαίων Πολιτισμών στο Πανεπιστήμιο Clermont Auvergne του Clermont-Ferrand της Γαλλίας. Από το 1966 έως το 1991 διηύθυνε την ανασκαφή και τη δημοσίευση ενός τομέα της μινωικής πόλης στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων στην Κρήτη (Le Quartier Mu I‒VI, 1978-2017, στη σειρά Études Crétoises της Γαλλικής Σχολής Αθηνών· Οδηγός των Μαλίων. Η Συνοικία M, Αθήνα: EfA, 1996).

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