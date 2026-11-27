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Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης και χωρίς ουσιαστική προσέγγιση για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (27/11) η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες. Έπειτα από 15 ώρες διαπραγματεύσεων, το χάσμα μεταξύ των λεγόμενων «φειδωλών» κρατών και των 17 χωρών της Συνοχής παραμένει, με τις αποχωρήσεις ηγετών από τις διαβουλεύσεις που οργάνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να αναδεικνύουν το μέγεθος των διαφωνιών.

Οι σκληρές διαπραγματεύσεις όχι μόνο δεν οδήγησαν στην επιθυμητή σύγκλιση, η οποία θα αποτελούσε τη βάση για μια πιθανή συμφωνία σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2034, αλλά έφεραν στην επιφάνεια τις διαφορετικές αντιλήψεις των κρατών-μελών για τις οικονομικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του Αντόνιο Κόστα δεν ήταν να επιτευχθεί οριστική συμφωνία στη συγκεκριμένη Σύνοδο, αλλά να γεφυρωθούν οι αποστάσεις ανάμεσα στα δύο βασικά στρατόπεδα: εκείνο των χωρών που ζητούν μεγαλύτερο προϋπολογισμό και προστασία της χρηματοδότησης της γεωργίας και των οικονομικά ασθενέστερων περιφερειών, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, και εκείνο των κρατών που επιδιώκουν περιορισμό των δαπανών και αναπροσανατολισμό των επενδύσεων προς την άμυνα και την ασφάλεια, όπως η Γερμανία και η Σουηδία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Politico, ακόμη και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που γνώριζαν την πορεία των διαπραγματεύσεων αιφνιδιάστηκαν από την ένταση της αντιπαράθεσης, αν και αρκετοί ανέμεναν κινήσεις πολιτικής τακτικής και δεν αποκλείουν την επίτευξη συμβιβασμού στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής, στις 17 Δεκεμβρίου.

Αποχώρησαν τέσσερις χώρες – Το παρασκήνιο της αποτυχημένης στρατηγικής Κόστα

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στην ολομέλεια των Ευρωπαίων ηγετών, ο Αντόνιο Κόστα επέλεξε να μεταφέρει τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο μικρότερων ομάδων, οργανώνοντας διαδοχικές συσκέψεις σε επτά διαφορετικές συνθέσεις.

Αρχικά έφερε στο ίδιο τραπέζι χώρες με συγκλίνουσες θέσεις και στη συνέχεια επιχείρησε να ανοίξει απευθείας διάλογο μεταξύ των ηγετών των χωρών της Συνοχής και των «φειδωλών».

Η συγκεκριμένη τακτική, όμως, προκάλεσε αντιδράσεις και στα δύο στρατόπεδα.

Σύμφωνα με το Politico, η Δανία, η Σουηδία, το Βέλγιο και η Αυστρία αποχώρησαν από τις διαβουλεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η διαπραγματευτική μέθοδος του Κόστα αποσκοπούσε στη διάσπαση του μετώπου των χωρών που ζητούν μικρότερο προϋπολογισμό.

«Ήταν προφανές ότι επρόκειτο για μια κίνηση με στόχο να μας διχάσει, να εξαγοράσει τη συναίνεση καθενός από τους επτά με κάποιο αντάλλαγμα. Πήγε πραγματικά πολύ άσχημα. Δεν ήταν ουσιαστική συζήτηση», ανέφερε στο ευρωπαϊκό μέσο ενημέρωσης διπλωμάτης χώρας που τάσσεται υπέρ της περιστολής των δαπανών, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αντίστοιχα, διπλωμάτης από χώρα που υποστηρίζει έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό επισήμανε ότι η δημιουργία μικτών ομάδων «δεν ήταν η καλύτερη ιδέα», καθώς οι κυβερνήσεις εμφανίζονταν απρόθυμες να αποκαλύψουν τις «κόκκινες γραμμές» τους παρουσία των διαπραγματευτικών τους αντιπάλων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, της απόφασης για αποχή από τις επόμενες συναντήσεις είχε προηγηθεί η έντονη αντίδραση του πρωθυπουργού της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος με τους χειρισμούς του Κόστα.

Σε ανακοίνωσή της η Αυστρία ανέφερε ότι τα μέλη της αυτοαποκαλούμενης ομάδας S7 («Sensible Seven»), των επτά χωρών που επιδιώκουν μικρότερο προϋπολογισμό, συμμετείχαν σε δύο συναντήσεις, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η συνέχιση των διαβουλεύσεων με αυτή τη μορφή δεν θα συνέβαλλε στην εξεύρεση λύσης.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εγκατέλειψε τελικά τον σχεδιασμό για συνέχιση των εργασιών και δεύτερη ημέρα, ενώ η κοινή συνέντευξη Τύπου με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής (02:00 ώρα Ελλάδας), διήρκεσε μόλις 11 λεπτά.

Κόστα: «Δεν καταφέραμε να επιτύχουμε συμφωνία»

Το χάσμα μεταξύ των κρατών-μελών επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Αντόνιο Κόστα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου.

«Δεν καταφέραμε να επιτύχουμε συμφωνία», δήλωσε, εξηγώντας ότι ορισμένες χώρες ζήτησαν περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό, με την πλειονότητα, ωστόσο, να αντιτίθεται σε μια τέτοια εξέλιξη.

Όπως ανέφερε, ορισμένα κράτη πρότειναν ακόμη και την αναθεώρηση περικοπών που έχουν ήδη αποφασιστεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Πολιτική Συνοχής.

Επιχειρώντας να υποβαθμίσει τη σημασία των αποχωρήσεων, ο Κόστα υποστήριξε ότι ορισμένοι ηγέτες ενδεχομένως θεώρησαν πως δεν ήταν απαραίτητη μια δεύτερη συνάντηση στις μικρότερες ομάδες.

Χαρακτήρισε, πάντως, τη δεκάωρη συζήτηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες ιδιαίτερα χρήσιμη για τον προσδιορισμό των παραμέτρων ενός πιθανού συμβιβασμού τον Δεκέμβριο.

Αιχμηρό ήταν το σχόλιο του προέδρου της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ επέκρινε την απουσία αποτελέσματος, παρά τις προσπάθειες, τις πολιτικές τυμπανοκρουσίες και τις μεγάλες ανακοινώσεις που είχαν προηγηθεί.

Στο τραπέζι νέες περικοπές εκατοντάδων δισ. ευρώ

Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβλεπε έναν επταετή προϋπολογισμό ύψους περίπου 2 τρισ. ευρώ.

Ενόψει της Συνόδου, ο Αντόνιο Κόστα είχε εισηγηθεί περικοπές ύψους 204 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν, χωρίς, ωστόσο, να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των «φειδωλών» χωρών.

Σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που επικαλείται το Politico, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενημέρωσε τους ηγέτες, κατά τις κεκλεισμένων των θυρών συζητήσεις, ότι προτίθεται να παρουσιάσει τις επόμενες εβδομάδες νέα πρόταση, η οποία θα προβλέπει περαιτέρω περικοπές.

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά σε ποσό 220-230 δισ. ευρώ, με τις μειώσεις να αναμένεται να επικεντρωθούν κυρίως στα κονδύλια για την ανταγωνιστικότητα και την εξωτερική βοήθεια και λιγότερο στην περιφερειακή ανάπτυξη και τη γεωργία.

Από την πλευρά του, ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο, ο οποίος έχει προτείνει περικοπές 250 δισ. ευρώ από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, εκτίμησε ότι οι δύο πλευρές δεν απέχουν υπερβολικά μεταξύ τους, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, τη σημασία των συμβιβαστικών λύσεων που θα αναζητηθούν στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Οι «κόκκινες γραμμές» της Αθήνας και το μήνυμα Μητσοτάκη

Για τις 17 χώρες της Συνοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, βασική προτεραιότητα παραμένει η προστασία των πόρων της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) από νέες περικοπές.

Η ελληνική πλευρά, αποτιμώντας τις διαπραγματεύσεις, αναγνώρισε τις σημαντικές διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών, επισημαίνοντας ότι δεν θα ήταν ρεαλιστικό να αναμένει κανείς τη γεφύρωσή τους σε μία μόνο Σύνοδο.

«Είναι σαφές ότι έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε σε συμφωνία», ανέφερε η ελληνική πλευρά.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ οι εργασίες της Συνόδου βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη, έδωσε το στίγμα των διαπραγματεύσεων με ανάρτησή του στο Χ, συνδέοντας τη συζήτηση για τις περικοπές με τις συστάσεις της έκθεσης του Μάριο Ντράγκι για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

«Αν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων της ευρωπαϊκής ιστορίας την έκθεση Ντράγκι και τις φιλόδοξες επιδιώξεις της», τόνισε.

Μακρόν: «Στρατηγικό λάθος» οι περικοπές – Ανυποχώρητος ο Μερτς

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στις προτεινόμενες μειώσεις, επικαλούμενος τις εκθέσεις του Ενρίκο Λέτα και του Μάριο Ντράγκι.

«Εδώ και δύο χρόνια επαναλαμβάνουμε όλοι ότι η έκθεση Λέτα και η έκθεση Ντράγκι είναι εξαιρετικά κείμενα που αξίζουν σεβασμό. Μας εξηγούν ότι είναι αναγκαίο να επενδύσουμε περισσότερο και ότι η Ευρώπη χρειάζεται έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό, καθώς υπάρχει έλλειμμα δημόσιων επενδύσεων», ανέφερε.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε «στρατηγικό λάθος» για την Ευρώπη τις περικοπές των 204 δισ. ευρώ, σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στον αντίποδα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέμεινε στην ανάγκη περιορισμού των δαπανών και ισοσκελισμού των προϋπολογισμών, επικαλούμενος τη δημοσιονομική κατάσταση των ευρωπαϊκών χωρών.

«Η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών δεν είναι ιδιαίτερα καλή σε κανένα από τα κράτη-μέλη», επισήμανε, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να γίνουν «οι απαραίτητες διορθώσεις στις εισφορές των κρατών-μελών».

Η προθεσμία του Μακρόν και το μήνυμα της Μελόνι – «Δεν έχω προθεσμία, έχω όρους»

Πέρα από το ύψος και την κατανομή των κονδυλίων, νέο πεδίο αντιπαράθεσης αποτελεί και το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη συμφωνίας.

Παρότι από τεχνικής πλευράς η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ακόμη έναν χρόνο για να οριστικοποιήσει το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, η ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών επιδιώκει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου στη Γαλλία, με τη Μαρίν Λεπέν να εμφανίζεται, σύμφωνα με το Politico, ως ισχυρή διεκδικήτρια της προεδρίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι η παράταση των διαπραγματεύσεων στο νέο έτος «δεν είναι δημοκρατικά εφικτή», λόγω της χρονικής εγγύτητας με τη γαλλική εκλογική αναμέτρηση.

Ωστόσο, ακόμη και ηγέτες που συμμερίζονται τις γαλλικές θέσεις για έναν μεγαλύτερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εμφανίστηκαν απρόθυμοι να δεσμευτούν από την προθεσμία του τέλους του έτους.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία, παρά τις συχνές διαφωνίες της με τον Μακρόν, βρίσκεται στο ίδιο στρατόπεδο σε ό,τι αφορά την ανάγκη αυξημένων ευρωπαϊκών δαπανών.

«Δεν έχω προθεσμία, έχω όρους», δήλωσε η Μελόνι, προσθέτοντας ότι θα υπογράψει όταν υπάρξει συμφωνία που θα θεωρεί δίκαιη για την Ιταλία και όχι νωρίτερα.

Οι πιέσεις του Γάλλου προέδρου προκάλεσαν αιχμηρά σχόλια και στους διπλωματικούς κύκλους των Βρυξελλών.

Ευρωπαίος διπλωμάτης που μίλησε ανώνυμα στο Politico αποκάλεσε τον Μακρόν «Monsieur Chantage» («Κύριο Εκβιασμό»), κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να καταστήσει τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις όμηρο των εθνικών εκλογών της χώρας του.

Νέο παζάρι έως τις 17 Δεκεμβρίου – «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε»

Έπειτα από 15 ώρες διαπραγματεύσεων, η γεφύρωση των διαφορών για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εμφανίζεται δυσκολότερη σε σχέση με την έναρξη των εργασιών της Συνόδου.

Το βάρος πέφτει πλέον στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης Δεκεμβρίου, το οποίο, σύμφωνα με διπλωμάτες και Ευρωπαίους αξιωματούχους, ενδέχεται να εξελιχθεί σε πολυήμερο μαραθώνιο διαπραγματεύσεων.

Ο Αντόνιο Κόστα κατέστησε σαφές ότι η επίτευξη συμφωνίας τον Δεκέμβριο αποτελεί βασική επιδίωξη, υπογραμμίζοντας ότι «δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε» και υπενθυμίζοντας πως για την έγκριση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου απαιτείται ομοφωνία.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, έως την επόμενη Σύνοδο Κορυφής ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συνεχίσει τις διμερείς επαφές με τους ηγέτες των κρατών-μελών, επιδιώκοντας την προσέγγιση των διαφορετικών θέσεων και τη διαμόρφωση μιας ισορροπημένης συμβιβαστικής πρότασης.

Όταν ο Κόστα επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους, τα ξημερώματα της Παρασκευής, ότι δεν υπήρξε συμφωνία, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν ήδη αποχωρήσει.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε», περιορίστηκε να δηλώσει.