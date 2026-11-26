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Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά Νίκος Τσούτσιας, τονίζοντας ότι δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα ο αντίκτυπος της διαγραφής του πρώην Πρωθυπουργού.

Στελέχη της ΝΔ συνάντησαν στα φανερά τον Σαμαρά

Ο Νίκος Τσούτσιας επισήμανε ότι στελέχη της ΝΔ δεν δίστασαν να συναντήσουν τον Αντώνη Σαμαρά κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Περιφέρεια. «Και μάλιστα αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ήρθαν φανερά. Θα μου πείτε, δεν πήγαν κάπου ξένα. Στον πρώην πρόεδρό τους πήγαν».

Ο ίδιος απέδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την ευθύνη για τη διάρρηξη των σχέσεων με τον πρώην πρωθυπουργο. «Οι πρωτοβουλίες, ανήκουν πάντα σε αυτόν που έχει το μαχαίρι».

Ο Σαμαράς δεν διέγραψε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Ο Νίκος Τσούτσιας υποστήριξε ότι η ΝΔ έχει μετατραπεί τα τελευταία δύο χρόνια σε προσωπικό κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την ασκούμενη πολιτική να αντανακλά τις επιλογές του σημερινού πρωθυπουργού.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι επί προεδρίας Αντώνη Σαμαρά δεν είχε διαγραφεί ο επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, παρά τη στήριξη που είχε παράσχει στο πολιτικό εγχείρημα της Ντόρας Μπακογιάννη.

«Στη μεγάλη παράταξη, παρά τις αντιρρήσεις, παρά τις διαφωνίες, στο τέλος υπήρχε ένα modus vivendi. Στο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε να το χειριστεί διαφορετικά», ανέφερε.

Έστειλε, δε, μήνυμα με σαφείς εκλογικές προεκτάσεις προς την ηγεσία της ΝΔ: «Είχαμε πει θα κριθεί. Η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά δεν έχει φανεί ακόμα στα εκλογικά αποτελέσματα».

Ο Μητσοτάκης είχε δώσει εντολή να αποχωρήσουν οι βουλευτές της ΝΔ από τη Βουλή όσο μιλούσε ο Σαμαράς

Ανατρέχοντας στα γεγονότα που προηγήθηκαν της ρήξης, ο Νίκος Τσούτσιας στάθηκε ιδιαίτερα στη συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο σχετικά με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ο Νίκος Τσούτσιας υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δώσει εντολή στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να απουσιάζουν από την αίθουσα κατά την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά.

«Είχε γίνει το απαράδεκτο να μιλάει στη Βουλή ο κύριος Σαμαράς, πρόεδρος και πρωθυπουργός, και να έχει δώσει εντολή ο κύριος Μητσοτάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα να λείπουν όλοι οι βουλευτές και να μιλάει σε άδεια έδρανα», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη στάση «απρέπεια».

Κοινές ανησυχίες με Καραμανλή

Ο Νίκος Τσούτσιας αρνήθηκε ότι Σαμαράς και Καραμανλής έχουν συγκροτήσει κοινό μέτωπο, έκανε λόγο όμως για κοινές ανησυχίες που σε μια σειρά ζητημάτων. «Μπορεί να υπάρχουν επιμέρους διαφοροποιήσεις, αλλά κοινές διαπιστώσεις επίσης και κοινή αγωνία», σημείωσε.

Υποστήριξε πως δεν υφίσταται ισχυρός ιδεολογικός διαχωρισμός μεταξύ των λεγόμενων «καραμανλικών» και «σαμαρικών» στελεχών, καθώς αμφότεροι κινούνται στον χώρο του κοινωνικού φιλελευθερισμού.

Στα σημεία σύγκλισης των δύο πρώην πρωθυπουργών συμπεριέλαβε και τα εθνικά θέματα.Κατηγόρησε, παράλληλα, την κυβέρνηση ότι επενδύει στην επικοινωνιακή διαχείριση αντί στην αντιμετώπιση των ουσιαστικών προβλημάτων της χώρας. «Όταν είσαι κενός περιεχομένου, δεν φτάνει η επικοινωνία. Και πόσο να διαφημίσεις; Πόσο;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τα σκάνδαλα διαφθοράς. «Δυστυχώς, έχουμε γίνει οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για πρόβλημα στον ηθικό κώδικα, μεταξύ άλλων, και των στελεχών της παράταξης.

«Δώσαμε έναν αγώνα να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της στην πτώχευση και να πάει και καλύτερα. Δυστυχώς, δεν πάει καλύτερα», πρόσθεσε.

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