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Ο νέος πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Κούπιτς, υπέγραψε την Πέμπτη την απόφαση για την προκήρυξη προεδρικών εκλογών στις 27 Δεκεμβρίου.

Οι εκλογές θα ακολουθήσουν την παραίτηση τον Σεπτέμβριο του πρώην προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς και την ήττα στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου του επί μακρόν κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος, SNS.

«Η οικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών είναι καθήκον όλων μας, ιδιαίτερα των πολιτικών παραγόντων και των μέσων ενημέρωσης. Οι καλοί νόμοι είναι τα τείχη της κοινωνίας μας, ενώ οι ενημερωμένοι πολίτες είναι οι πραγματικοί κύριοι της πολιτικής κοινότητας», δήλωσε ο Κούπιτς την Πέμπτη.

«Ελπίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη επιλογή μεταξύ εξαιρετικών υποψηφίων και των προγραμμάτων τους. Είθε οι δημόσιες συζητήσεις και μια δημοκρατική εκλογική διαδικασία να ενθαρρύνουν την υψηλή προσέλευση των ψηφοφόρων», πρόσθεσε.

Ο Βούτσιτς, ο οποίος τώρα ηγείται της κοινοβουλευτικής ομάδας υπό την ηγεσία του SNS, έχει ζητήσει μποϊκοτάζ των προεδρικών εκλογών, αν και το κόμμα του δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την τελική του απόφαση. Την Τετάρτη, ο Βούτσιτς χαρακτήρισε τις επερχόμενες εκλογές ως «τις πιο άσκοπες εκλογές στην ιστορία», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tanjug.

«Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις εντός του κόμματος. Κάποιοι θέλουν να υποστηρίξουμε έναν ανεξάρτητο υποψήφιο, κάποιοι θέλουν να κατεβάσουμε τον δικό μας υποψήφιο, ενώ άλλοι, όπως εγώ, θέλουν απλώς να αγνοήσουμε τις εκλογές και να τους αφήσουμε να καυχιούνται ότι πήραν τον έλεγχο των πάντων και κέρδισαν το 94% των ψήφων», δήλωσε ο Βούτσιτς, προσθέτοντας ότι θα περιμένει την απόφαση του κόμματος.

Νωρίτερα, τη Δευτέρα, ο Βούτσιτς δήλωσε επίσης ότι τάσσεται υπέρ του μποϊκοτάζ των προεδρικών εκλογών, αλλά το κόμμα του θα λάβει την τελική του απόφαση στη συνέλευσή του στις 13 Δεκεμβρίου. Είπε ότι προσωπικά τείνει προς το να «μην τους παραχωρηθεί τέτοιου είδους νομιμότητα».

Ο Βούτσιτς ισχυρίστηκε ότι η συμμετοχή σε εκλογές ήταν άσκοπη υπό συνθήκες «απόλυτης τρομοκρατίας».

Η Φοιτητική Λίστα, η οποία εξασφάλισε 140 από τις 250 έδρες του κοινοβουλίου στις εκλογές του Οκτωβρίου, δήλωσε ότι θα αποκαλύψει τον προεδρικό της υποψήφιο λίγο μετά την προκήρυξη των εκλογών.

Τα 14 χρόνια διακυβέρνησης του SNS σημαδεύτηκαν από καταγγελίες για διαφθορά, νεποτισμό, εκλογικές παρατυπίες, έλλειψη κράτους δικαίου και περιορισμούς στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων. Αυτά τα ζητήματα επισημάνθηκαν επίσης στις τακτικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά την ήττα του, κατηγόρησε τη Φοιτητική Λίστα ότι χρησιμοποιεί «επαναστατική τρομοκρατία» και επιδιώκει να συλλάβει αξιωματούχους και υποστηρικτές του SNS, παρόλο που το SNS εξακολουθεί επίσημα να ελέγχει την κυβέρνηση, καθώς η Φοιτητική Λίστα δεν έχει ακόμη σχηματίσει νέα κυβέρνηση.

Μέχρι στιγμής, η Φοιτητική Λίστα έχει μόνο συγκροτήσει το νέο κοινοβούλιο, όπου εκπρόσωποι του SNS την έχουν επίσης κατηγορήσει ότι δεν παρέχει στο κόμμα επαρκή χώρο και ότι του αρνούνται οποιεσδήποτε ηγετικές θέσεις στα κοινοβουλευτικά σώματα.

Ο Βούτσιτς απειλεί με απεργία πείνας μετά τη σύλληψη ιδιοκτήτη ταμπλόιντ

Ο πρώην πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, απείλησε με απεργία πείνας εάν συλληφθεί από τις νέες αρχές της χώρας, λέγοντας ότι θα αρνηθεί ιατρική περίθαλψη εάν προβεί σε κάτι τέτοιο.

«Είναι μόνο θέμα χρόνου να ξεκινήσω απεργία πείνας. Μόλις ξεκινήσω, δεν θα υπάρχει γυρισμός, γιατί θα απαγορεύσω γραπτώς στους γιατρούς να μου παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια», δήλωσε ο Βούτσιτς στο Informer TV στις 25 Νοεμβρίου.

Η απειλή του ήρθε μετά την κράτηση από την αστυνομία του Ντράγκαν Γ. Βουτσιτσέβιτς, ιδιοκτήτη και αρχισυντάκτη του Informer, μιας ταμπλόιντ εφημερίδας και ραδιοτηλεοπτικού φορέα που έχει υποστηρίξει σθεναρά τον Βούτσιτς και το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) του.

🚨🇷🇸Serbia’s biggest propagandist and close friend of former regime leader Aleksandar Vučić, Dragan Vučićević, has been arrested. The man who spread some of the worst lies in Serbia and routinely insulted anyone who disagreed with Vučić’s regime, including ordinary citizens, was detained this morning. His TV network, Informer, is now facing closure after the Student List took power in Serbia. Serbs have been celebrating across the country since this morning, calling for further arrests of everyone involved in Vučić’s propaganda machine. In this video, you can see the now-arrested Dragan Vučićević enjoying himself by his swimming pool just a few months before the elections. — Mario ZNA (@MarioBojic) November 25, 2026

Ο Βουτσίσεβιτς συνελήφθη κατόπιν εντολής της Δεύτερης Βασικής Εισαγγελίας του Βελιγραδίου ως ύποπτος για επανειλημμένη υποκίνηση πανικού και διατάραξης της τάξης και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Επρόκειτο να εμφανιστεί ενώπιον εισαγγελέα στις 26 Νοεμβρίου.

Ο Βούτσιτς, ο οποίος τώρα ηγείται της κοινοβουλευτικής ομάδας του αντιπολιτευόμενου SNS, δήλωσε ότι ήταν ιδιαίτερα εξοργισμένος με την κράτηση του Βούτσισεβιτς, ισχυριζόμενος ότι δεν υπήρχαν νομικοί λόγοι για τη σύλληψη.

Κατηγόρησε επίσης τις νέες αρχές ότι προσπαθούν να τον φιμώσουν, λέγοντας ότι μια απεργία πείνας θα ήταν ο τρόπος του να αντιδράσει.

«Δεν μπορείτε να με φιμώσετε, δεν μπορείτε να με νικήσετε», είπε, κατηγορώντας τα μέλη της νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για υποκρισία και ότι επωφελούνται από το πολιτικό σύστημα που καθιερώθηκε υπό την διακυβέρνησή του.

Η συλλήψη έρχεται εν μέσω μιας σειράς ερευνών και κανονιστικών ενεργειών που αφορούν πρόσωπα και ιδρύματα που συνδέονται με την πρώην κυβέρνηση υπό την ηγεσία του SNS, μετά την ήττα της στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

Η Φοιτητική Λίστα, η οποία εκπροσωπεί το φοιτητικό κίνημα που ηγήθηκε σχεδόν δύο ετών διαμαρτυριών κατά της κυβέρνησης Βούτσιτς, κέρδισε 140 από τις 250 έδρες στο κοινοβούλιο. Ο συνασπισμός με επικεφαλής τον Βούτσιτς εξασφάλισε 103 έδρες, με τις υπόλοιπες επτά να πηγαίνουν σε κόμματα μειοψηφίας.

Το νέο κοινοβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 17 Νοεμβρίου, εκλέγοντας τον εκπρόσωπο της Φοιτητικής Λίστας Αλεξάνταρ Κούπιτς ως πρόεδρο. Η απερχόμενη κυβέρνηση υπό την ηγεσία του SNS παραμένει σε προσωρινή θέση μέχρι να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση.

Από τις εκλογές, οι εισαγγελείς και η αστυνομία έχουν εντείνει τον έλεγχο των αξιωματούχων που συνδέονται με την προηγούμενη κυβέρνηση. Ο Ανώτατος Εισαγγελέας διέταξε ελέγχους και των 87 γραφείων των εισαγγελιών, ενώ η αστυνομία έχει συλλάβει ανώτερους αξιωματούχους για φερόμενες καταχρήσεις εξουσίας.

Η ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης, η Ρυθμιστική Αρχή Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (REM), έχει κινήσει διαδικασίες κατά αρκετών ραδιοτηλεοπτικών φορέων που συνδέονται με το SNS, συμπεριλαμβανομένου του Informer TV. Στις 4 Νοεμβρίου, επέβαλε επταήμερη αναστολή μετάδοσης σε ένα από τα προγράμματα του καναλιού.

Ο Βούτσιτς και άλλα ανώτερα στελέχη του SNS κατηγόρησαν το φοιτητικό κίνημα για πολιτικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών, περιγράφοντας τις εξελίξεις ως εκστρατεία «επαναστατικής τρομοκρατίας».

Η νέα κυβέρνηση αντιμετωπίζει υψηλές προσδοκίες από τους ψηφοφόρους, οι οποίοι θέλουν να υλοποιήσει τις υποσχόμενες μεταρρυθμίσεις, να διερευνήσει υποψίες για διαφθορά και να αντιμετωπίσει τις φερόμενες διασυνδέσεις μεταξύ δημόσιων αξιωματούχων και του οργανωμένου εγκλήματος.

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