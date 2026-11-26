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Το Λαϊκό Κόμμα αλλοίωσε βίντεο του πρωθυπουργού της Ισπανίας που φοράει τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ με την Ισπανία, σε μια τελευταία αμφιλεγόμενη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην προεκλογική εκστρατεία.

Το βίντεο της προεκλογικής εκστρατείας, διάρκειας 17 δευτερολέπτων, έδειχνε τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, να μιλάει στην κάμερα καθώς φορούσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. «Επειδή αυτό είναι η Ισπανία: μια πλουραλιστική και ποικιλόμορφη χώρα», είπε καθώς γύρισε για να αποκαλύψει τον αριθμό 19 στην πλάτη του – τον αριθμό φανέλας του σταρ Λαμίν Γιαμάλ.

Μία μέρα αργότερα, το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP) δέχθηκε πυρά αφού χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να παραποιήσει το ίδιο βίντεο, κάνοντάς το να φαίνεται ψευδώς σαν ο Σάντσεθ να είχε φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Μαρόκου.

Η διαμάχη έρχεται καθώς οι άνθρωποι σε όλη την Ισπανία ετοιμάζονται να ψηφίσουν την Κυριακή μετά από μια προεκλογική εκστρατεία που χαρακτηρίστηκε από έντονη πόλωση. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση του Σάντσεθ, υπό την ηγεσία των Σοσιαλιστών, πρόκειται να αντικατασταθεί από έναν συνασπισμό με επικεφαλής το συντηρητικό PP και την υποστήριξη του ακροδεξιού, αντιμεταναστευτικού κόμματος Vox.

Καθώς το ψεύτικο βίντεο έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη την Ισπανία, πολλοί έσπευσαν να επισημάνουν ότι το Λαϊκό Κόμμα δεν έκανε καμία αναφορά στο ότι έγινε με τεχνητή νοημοσύνη, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσε να μην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ΕΕ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Άλλοι το περιέγραψαν ως το πιο πρόσφατο κρούσμα σε μια λίστα προβληματικών χρήσεων τεχνητής νοημοσύνης από το Λαϊκό Κόμμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αφού προκάλεσε αξιοσημείωτη οργή με ένα deepfake βίντεο της συζύγου του Σάντσεθ, Μπεγόνια Γκόμεζ.

Μια αριστερή ειδησεογραφική ιστοσελίδα υπαινίχθηκε ότι το Λαϊκό Κόμμα βασιζόταν στην Τεχνητή Νοημοσύνη και όχι σε ιδέες για να κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δύσκολης δουλειάς της προεκλογικής εκστρατείας. «Έτσι λειτουργεί το Λαϊκό Κόμμα: όταν ξεμένουν από επιχειρήματα, πατούν το «δημιουργία»», ανέφερε το Publico σε ένα άρθρο που αποτύπωνε μέρος της κριτικής που είχε δεχθεί το κόμμα για το βίντεο με τη φανέλα του ποδοσφαίρου. «Πρέπει να πίστευαν ότι το μήνυμα [του Σάντσεθ] δεν είχε ίχνος ξενοφοβίας και ήθελαν να το διορθώσουν αυτό».

Το περιστατικό υπαινίχθηκε την διελκυστίνδα που έχει ξεσπάσει μεταξύ των πολιτικών κομμάτων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς ο Σάντσεθ και οι σύμμαχοί του στην αριστερά επιδιώκουν να κρατήσουν τα φώτα της δημοσιότητας σε ζητήματα όπως η στέγαση, οι συντάξεις και τα δικαιώματα των γυναικών, ενώ το Λαϊκό Κόμμα και το Vox είχαν επιδιώξει να επικεντρώσουν τη συζήτηση σε ζητήματα όπως η μετανάστευση.

Το βίντεο του Σάντσεθ φαινόταν να είναι μια άμεση απάντηση σε σχόλια που έκανε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ένας υποψήφιος του Λαϊκού Κόμματος, ο Ξαβιέ Γκαρσία Αλμπιόλ. Ο υποψήφιος – ο οποίος το 2013 έγινε ο πρώτος δήμαρχος που δικάστηκε για ρατσιστικά σχόλια και ο οποίος έχει επανειλημμένα κατηγορηθεί για χρήση ρατσιστικής ρητορικής – είπε ότι δεν του άρεσε ο Λαμίν Γιαμάλ, το παιδί-θαύμα του οποίου το ταλέντο βοήθησε την Ισπανία να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Euro 2024 φέτος, επικαλούμενος έλλειψη ωριμότητας.

Ο Αλμπιόλ είπε ότι δεν θα φορούσε τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ. «Θα ένιωθα πιο άνετα με οποιονδήποτε άλλο παίκτη της Μπάρτσα στην εθνική ομάδα», δήλωσε στην εφημερίδα Sport της Βαρκελώνης.

Καθώς άνθρωποι σε όλη τη χώρα έτρεχαν να υπερασπιστούν τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος γεννήθηκε στην Ισπανία από γονείς από το Μαρόκο και την Ισημερινή Γουινέα, ο Σάντσεθ συμμετείχε, διακηρύσσοντας την Ισπανία ως μια «πολυμορφική και ποικιλόμορφη» χώρα και δηλώνοντας ότι θα φορούσε τη φανέλα οποιουδήποτε παίκτη στην εθνική ομάδα.

Ο Ραούλ Μαρτίνεθ Κορκουέρα, λέκτορας Μέσων Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο του Βικτώρια, ο οποίος συνεργάζεται με την αντιρατσιστική ομάδα SOS Racismo, δήλωσε ότι η χειραγώγηση της τεχνητής νοημοσύνης από το Λαϊκό Κόμμα ήταν πιθανώς μια προσπάθεια να κατευθύνει την εκστρατεία προς ζητήματα που θεωρούσε ως ενισχυτές ψήφων, όπως η μαζική εισροή μεταναστών στο ισπανικό βορειοαφρικανικό έδαφος της Θέουτα.

«Νομίζω ότι ο στόχος είναι να παρουσιαστεί το Μαρόκο ως απειλή, να παρουσιαστεί η μετανάστευση ως ζήτημα ασφάλειας και να τονιστεί η υποτιθέμενη αδυναμία της κυβέρνησης όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων», δήλωσε στον Guardian ο Μαρτίνεθ Κορκουέρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, το PP προσπαθούσε συνεχώς να παρουσιάσει τον Σάντσεθ ως πιόνι του Μαρόκου, μια άποψη που υπογραμμίζεται από το κείμενο του βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη. Το βίντεο του PP άλλαξε επίσης την ομιλία του Σάντσεθ ώστε να φαίνεται σαν να υποστήριζε την χρήση της φανέλας της μαροκινής ομάδας.

Ο ηγέτης του PP, Φεϊχό, δήλωσε ότι σε περίπτωση που γίνει πρωθυπουργός, το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό θα είναι στο Μαρόκο, όπου θα απαιτήσει να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Ισπανίας ή διαφορικά θα αντιμετωπίσει προβλήματα – υπαινισσόμενος μια άποψη που θα μπορούσε να συγκρουστεί με τις πολυπλοκότητες της Ισπανίας και τη βαθιά εξάρτηση της ΕΕ από το βασίλειο για τον έλεγχο της μετανάστευσης προς την ένωση.

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