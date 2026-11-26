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Σε δύσκολη εξίσωση εξελίσσεται η διαπραγμάτευση για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες ανέδειξε τις σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών ως προς το ύψος των δαπανών, την κατανομή των κοινοτικών πόρων και τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επιχειρεί να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις ενός συμβιβασμού μέσα από διαδοχικές συναντήσεις με διαφορετικές ομάδες ηγετών, με ορίζοντα την επίτευξη συμφωνίας στις 17 και 18 Δεκεμβρίου.

Η πρώτη συζήτηση των «27», κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας, επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτικές θέσεις παραμένουν σε μεγάλη απόσταση. Παρά τις προσπάθειες να αναζητηθούν κοινά σημεία, οι διαφωνίες αφορούν θεμελιώδεις επιλογές για το μέλλον της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης: πόσα χρήματα θα διαθέτει η Ένωση, ποιες πολιτικές θα έχουν προτεραιότητα και ποιο μερίδιο θα αναλάβει κάθε κράτος-μέλος.

Το κλίμα αποτύπωσε με χαρακτηριστικό τρόπο ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος εμφανίστηκε απαισιόδοξος ακόμη και για την προοπτική συμφωνίας μέσα στον Δεκέμβριο. Σε ανάρτησή του στο Facebook, μετά τις πρώτες τοποθετήσεις των ηγετών, σημείωσε ότι οι πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της συνόδου είναι ουσιαστικά μηδενικές, ενώ αμφισβήτησε και το ενδεχόμενο να επιτευχθεί συμβιβασμός μέχρι τα Χριστούγεννα.

Η τοποθέτησή του ήρθε ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονταν σε εντατικές διαβουλεύσεις για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034, ύψους σχεδόν 1,6 τρισ. ευρώ, αλλά και για τη διασφάλιση της οικονομικής στήριξης προς το Κίεβο.

Η διαπραγματευτική τακτική Κόστα και τα δύο στρατόπεδα

Με στόχο να περιορίσει τις αποστάσεις μεταξύ των διαφορετικών διαπραγματευτικών στρατοπέδων, ο Αντόνιο Κόστα επέλεξε να πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με ομάδες κρατών-μελών, αντί να περιοριστεί σε μια ενιαία συζήτηση στην Ολομέλεια.

Στο πρώτο μέτωπο βρίσκονται οι επτά χώρες που προκρίνουν αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική και ζητούν περαιτέρω περιορισμό των κοινοτικών δαπανών. Πρόκειται για τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Δανία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία και το Βέλγιο, οι οποίες αυτοπροσδιορίζονται πλέον ως «Sensible Seven» («οι συνετοί επτά»).

Οι συγκεκριμένες κυβερνήσεις επιδιώκουν πρόσθετες περικοπές δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, δίνοντας έμφαση στον περιορισμό των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής και τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Η επιχειρηματολογία τους βασίζεται στην ανάγκη να περιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση των κρατών που συνεισφέρουν περισσότερα στον κοινοτικό προϋπολογισμό από όσα λαμβάνουν.

Στην αντίπερα πλευρά βρίσκονται οι 17 «Φίλοι της Συνοχής», στους οποίους συμμετέχει και η Ελλάδα. Η ομάδα υποστηρίζει ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί να επιτευχθεί με την αποδυνάμωση της πολιτικής συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς οι δύο αυτές πολιτικές αποτελούν βασικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης της περιφερειακής ανάπτυξης και της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων της Συνόδου Κορυφής για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ηγετών των 17 χωρών της ομάδας των “Φίλων της Συνοχής”, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Συγκεκριμένα, από τις 17:45 (ώρα Ελλάδας) ο κ. Μητσοτάκης συμμετέχει σε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τους ηγέτες της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κροατίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

Αργότερα το βράδυ, γύρω στις 21.45 (ώρα Ελλάδας) ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει ακόμα σε μια συνάντηση του Α. Κόστα με δεύτερη ομάδα χωρών, μαζί με τους ηγέτες της Δανίας, της Κροατίας, του Λουξεμβούργου και της Ουγγαρίας.

Ενδιάμεσα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα έχει επαφές με τους ηγέτες των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ, δηλαδή της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Ολλανδίας. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις σε μικρότερα, μεικτά σχήματα, στα οποία θα συμμετέχουν χώρες με διαφορετικές γεωγραφικές και δημοσιονομικές αφετηρίες.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία αποσκοπεί στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ κρατών που μέχρι στιγμής διατηρούν αποκλίνουσες θέσεις, ώστε να εξεταστούν ενδεχόμενες δυνατότητες συνεννόησης πριν από την επιστροφή των ηγετών στην Ολομέλεια.

Το οικονομικό διακύβευμα των 1,58 τρισ. ευρώ

Η τελευταία πρόταση του Αντόνιο Κόστα προβλέπει προϋπολογισμό ύψους 1,582 τρισ. ευρώ για την επταετία 2028-2034, ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται και περίπου 140 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή του δανεισμού της περιόδου της πανδημίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσε το Reuters, περίπου 740 δισ. ευρώ προορίζονται για τη στήριξη των Ευρωπαίων αγροτών και την ενίσχυση των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της Ένωσης. Πρόκειται για δύο από τις μεγαλύτερες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ των κρατών-μελών.

Οι χώρες που αποτελούν καθαρούς συνεισφορείς, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Φινλανδία, ζητούν περιορισμό των συνολικών δαπανών και ανακατανομή των πόρων προς την ανταγωνιστικότητα. Θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη χρηματοδότηση τομέων που θα της επιτρέψουν να ανταγωνιστεί αποτελεσματικότερα τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Από την πλευρά τους, οι χώρες που λαμβάνουν περισσότερα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό σε σχέση με όσα συνεισφέρουν επιμένουν ότι η ανταγωνιστικότητα και η συνοχή δεν αποτελούν αμοιβαία αποκλειόμενες προτεραιότητες. Υποστηρίζουν ότι η διατήρηση των παραδοσιακών χρηματοδοτικών πολιτικών είναι απαραίτητη για την οικονομική σύγκλιση και τη διατήρηση της κοινωνικής στήριξης προς το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Για την Αθήνα, η αποτροπή νέων περικοπών στην πολιτική συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί βασική διαπραγματευτική προτεραιότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επισημάνει ότι δεν μπορεί να οικοδομηθεί μια ισχυρή Ευρώπη με περιορισμένους δημοσιονομικούς πόρους, δίνοντας το στίγμα των ελληνικών θέσεων ενόψει των κρίσιμων συζητήσεων.

Η χρηματοδότηση της Ουκρανίας προκαλεί νέο ρήγμα

Πέρα από την κατανομή των κονδυλίων του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού, η χρηματοδότηση της Ουκρανίας αποτελεί ένα δεύτερο, εξίσου κρίσιμο πεδίο αντιπαράθεσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να εξασφαλίσει για το 2027 δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ, μέσω κοινού δανεισμού, με την αποπληρωμή του να προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί όταν η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις στην Ουκρανία.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέεται με την ανάγκη να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου κατά το επόμενο έτος, καθώς ο υφιστάμενος κοινοτικός προϋπολογισμός ολοκληρώνεται στο τέλος του 2027. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται το Reuters, επιπλέον 25 δισ. ευρώ αναμένεται να προέλθουν από χώρες εκτός ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, η Νορβηγία, η Ιαπωνία, η Ελβετία και ο Καναδάς.

Ωστόσο, το βασικό σημείο τριβής αφορά το εάν και τα 27 κράτη-μέλη θα πρέπει να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη χρηματοδοτική προσπάθεια.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιμένει ότι η συμμετοχή όλων των χωρών πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για μια συνολική συμφωνία. Με τη θέση αυτή απορρίπτει ουσιαστικά την επανάληψη προηγούμενου συμβιβασμού, βάσει του οποίου ορισμένα κράτη είχαν εξαιρεθεί από τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Ο Μερτς υποστηρίζει ότι η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Ουκρανία πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη δημοσιονομική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, ανεξάρτητα από το ύψος των εθνικών συνεισφορών τους.

Η διασύνδεση του ουκρανικού δανείου με τη συμφωνία για τον προϋπολογισμό περιπλέκει περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις, καθώς μεταφέρει τη συζήτηση από την κατανομή των κοινοτικών πόρων στη συνολική στάση της Ένωσης απέναντι στον πόλεμο και στη μακροπρόθεσμη υποστήριξη του Κιέβου.

Η πολιτική διάσταση και η πίεση για συμφωνία τον Δεκέμβριο

Η επίτευξη συμφωνίας πριν από το τέλος του 2026 δεν αποτελεί μόνο δημοσιονομικό στόχο, αλλά και πολιτική προτεραιότητα για αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η Αθήνα και το Παρίσι συγκαταλέγονται στις πρωτεύουσες που επιδιώκουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία τον Δεκέμβριο, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις του 2027 ενδέχεται να μεταβάλουν τις ισορροπίες στο εσωτερικό της Ένωσης.

Σύμφωνα με το Reuters, το 2027 αναμένονται εκλογικές αναμετρήσεις στη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ελλάδα, την Εσθονία, τη Φινλανδία και τη Σλοβακία, γεγονός που ενδέχεται να δυσχεράνει τη διαμόρφωση κοινής θέσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η περίπτωση της Γαλλίας, λόγω της προοπτικής ανόδου της Μαρίν Λεπέν στην εξουσία. Η Γαλλίδα πολιτικός έχει διατυπώσει θέσεις υπέρ της μείωσης της γαλλικής συνεισφοράς στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ενώ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διακοπής της οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία σε περίπτωση εκλογής της.

Η προοπτική μιας τέτοιας πολιτικής μεταβολής ενισχύει την πίεση για έγκαιρη συμφωνία, καθώς οι υποστηρικτές της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς το Κίεβο επιδιώκουν να διασφαλίσουν τη συνέχεια της βοήθειας πριν από τις εκλογικές εξελίξεις.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι η σημερινή σύνοδος θα προετοιμάσει το έδαφος για νέα πρόταση του Αντόνιο Κόστα τις επόμενες εβδομάδες, με τελικό στόχο να υπάρξει πολιτική συμφωνία στις 17 και 18 Δεκεμβρίου. Η έγκριση του πολυετούς προϋπολογισμού απαιτεί ομοφωνία και των 27 κρατών-μελών, στοιχείο που καθιστά αναγκαία την εξεύρεση ενός συμβιβασμού αποδεκτού από όλες τις πλευρές.

Μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους συναντήσεων, οι ηγέτες αναμένεται να επιστρέψουν στην Ολομέλεια, προκειμένου να αξιολογήσουν εάν έχει καταγραφεί πρόοδος και εάν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω σύγκλισης. Από αυτή την αποτίμηση θα εξαρτηθεί και το εάν οι εργασίες της Συνόδου θα συνεχιστούν την επόμενη ημέρα.

Αγρότες στους δρόμους των Βρυξελλών

Εντωμεταξύ, την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν για την κατανομή των πόρων μεταξύ ανταγωνιστικότητας, άμυνας, αγροτικής πολιτικής και συνοχής, οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη βελγική πρωτεύουσα προσθέτουν μια ακόμη διάσταση στη συζήτηση.

Αγρότες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Ελλάδα, έχουν συγκεντρωθεί στην ευρωπαϊκή συνοικία των Βρυξελλών, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Με σημαίες αγροτικών οργανώσεων και συνθήματα, οι διαδηλωτές ζητούν να διατηρηθεί η χρηματοδότηση που στηρίζει τον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα, σε μια περίοδο κατά την οποία η αναθεώρηση των δημοσιονομικών προτεραιοτήτων της ΕΕ βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών διαβουλεύσεων.

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