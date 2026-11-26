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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει κάθε στρατιωτική επιθετικότητα στην Ευρώπη, εκφράζοντας την ελπίδα να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε:

«Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μου στην Κίνα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αφιέρωσα πολύ χρόνο συζητώντας την επιθυμία μου να δω τον Πούτιν να βάζει τέλος σε κάθε στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον εδαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ελπίζω να μπορέσει να επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και αυτό να γίνει γρήγορα. Πιστεύω ότι υπάρχει πραγματικά μια ουσιαστική ευκαιρία».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι αποτέλεσε τιμή για τον ίδιο η συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Μαρ-α-Λάγκο.

Όπως σημείωσε, κατά τη συνάντησή τους συζητήθηκαν πολλά θέματα, ενώ ενημέρωσε τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ για τις συνομιλίες που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο επίκεντρο των δηλώσεων Τραμπ βρίσκεται η προοπτική μιας συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκφράζει την πεποίθηση ότι υπάρχει πραγματική δυνατότητα για γρήγορη διπλωματική διευθέτηση.

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