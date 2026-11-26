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Από τις αγροτικές επιδοτήσεις μέχρι τη φορολόγηση των τεχνολογικών κολοσσών, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να διαφωνήσουν σχεδόν για τα πάντα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρούν σε σφοδρή σύγκρουση σχετικά με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς έχουν συγκεντρωθεί στις Βρυξέλλες για μια Σύνοδο Κορυφής, από την οποία καμία από τις αντίπαλες κυβερνήσεις δεν αναμένει να προκύψει συμφωνία.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επιχειρεί να εξασφαλίσει υποστήριξη για την πρόταση προϋπολογισμού που παρουσίασε το Σάββατο και η οποία προβλέπει πρόσθετες περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ σε σχέση με προηγούμενο σχέδιο.

Όλοι οι ηγέτες θα συζητήσουν το μεσημέρι της Πέμπτης τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, ενώ θα ακολουθήσουν πολύωρες συναντήσεις σε μικρότερες ομάδες ή κατ’ ιδίαν.

Θα συνεδριάσουν εκ νέου το βράδυ της Πέμπτης για να διαπιστώσουν εάν οι συζητήσεις συνέβαλαν στην επίτευξη προόδου. Ωστόσο, δεν αναμένεται συμφωνία πριν από την τελευταία Σύνοδο Κορυφής του έτους, η οποία αρχίζει στις 17 Δεκεμβρίου.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να απαιτεί περισσότερα από τον εαυτό της και ταυτόχρονα να επιλέγει να επενδύει λιγότερα», δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανακοίνωση του γραφείου του το βράδυ της Τετάρτης.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό».

Περισσότεροι από δώδεκα διπλωμάτες που συμμετέχουν στην προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής δήλωσαν ότι αναμένουν εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ των ηγετών, οι οποίοι έχουν διαμηνύσει ότι δεν είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων.

«Δεν είναι η Σύνοδος Κορυφής της σύγκλισης. Δεν είναι η ώρα των υποχωρήσεων», δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ, ο οποίος, όπως και άλλες πηγές του δημοσιεύματος, μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων.

«Ο Κόστα γνωρίζει ότι πιθανότατα χρειάζεται μια κακή Σύνοδο Κορυφής πριν μπορέσει να έχει μια καλή τον Δεκέμβριο», ανέφερε δεύτερος ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Αυτά είναι τα πέντε βασικά μέτωπα αντιπαράθεσης που θα απασχολήσουν τους Ευρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με το Politico:

1. Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού

Πρόκειται για τη μητέρα όλων των μαχών.

Μια ομάδα βόρειων κρατών, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Ολλανδία, πιέζει για έναν μικρότερο προϋπολογισμό, προσανατολισμένο σε αυτό που θεωρεί «σύγχρονες» προτεραιότητες, όπως η άμυνα και η ανταγωνιστικότητα.

Απέναντί τους βρίσκεται ένα αντίπαλο στρατόπεδο κυβερνήσεων από τη νότια και την ανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Πολωνία, που ζητούν αύξηση των ευρωπαϊκών δαπανών και διατήρηση της έμφασης στους τομείς που παραδοσιακά χρηματοδοτεί η ΕΕ, όπως η γεωργία και η στήριξη των φτωχότερων περιφερειών.

Οι εντάσεις είναι τόσο μεγάλες, ώστε οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε καν στο πόσο μεγαλύτερος είναι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός σε σχέση με τον υφιστάμενο.

Ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε ότι η πρόταση Κόστα είναι κατά 40% υψηλότερη από τον τελευταίο επταετή προϋπολογισμό που συμφωνήθηκε το 2020, οι αντίπαλες κυβερνήσεις επισημαίνουν ότι ο υπολογισμός αυτός δεν λαμβάνει υπόψη την αύξηση του πληθωρισμού και την αποπληρωμή του ευρωπαϊκού χρέους που δημιουργήθηκε μετά την πανδημία, η οποία απορροφά περίπου το 10% του συνολικού προϋπολογισμού.

«Ορισμένοι συνεχίζουν να προσποιούνται ότι ο προϋπολογισμός αυξάνεται σε σχέση με το υφιστάμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ)», δήλωσε την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο επίτροπος Προϋπολογισμού της ΕΕ, Πιότρ Σεραφίν.

«Αυτό όμως συμβαίνει μόνο επειδή δεν συνυπολογίζουν τον πληθωρισμό – και αυτό απλώς δεν είναι πειστικό».

Νέες εστίες έντασης αναμένονται κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής.

2. Η προστασία των αγροτικών επιδοτήσεων

Μέχρι στιγμής, οι αγρότες συγκαταλέγονται στις λίγες ομάδες που έχουν προστατευθεί από τις προσπάθειες συρρίκνωσης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να μην είναι αρκετό για τη Γαλλία, η οποία διαθέτει ένα ισχυρό αγροτικό λόμπι και βρίσκεται αντιμέτωπη με εκλογές τον Απρίλιο και τον Μάιο, με την υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Η τελευταία πρόταση προϋπολογισμού προβλέπει έως και 297 δισ. ευρώ σε άμεσες ενισχύσεις προς τους αγρότες για την περίοδο 2028-2034.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πιέζει ώστε το ποσοστό των συγκεκριμένων κονδυλίων που θα δεσμεύεται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό να αυξηθεί από το 80% στο 90%, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια αρκετών άλλων χωρών.

«Και η Γαλλία πρέπει να είναι σε θέση να κάνει συμβιβασμούς», δήλωσε τρίτος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

«Θεωρούν ότι κάνουν χάρη σε όλους τους υπόλοιπους εάν συμφωνήσουν και, ως εκ τούτου, θέλουν να ικανοποιηθούν όλες οι προτεραιότητές τους».

3. Οι νέοι ευρωπαϊκοί φόροι

Ο Αντόνιο Κόστα βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη αποστολή, καθώς επιχειρεί να πείσει τους 27 ηγέτες της ΕΕ να υποστηρίξουν την επιβολή νέων φόρων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός και να μειωθούν οι απευθείας εισφορές των εθνικών κυβερνήσεων προς τις Βρυξέλλες.

Η τελευταία πρόταση προβλέπει πέντε νέους φόρους, οι οποίοι θα αποφέρουν έσοδα ύψους 60 δισ. ευρώ ετησίως.

Ωστόσο, δεδομένης της πολιτικής ευαισθησίας που συνοδεύει την απόκτηση νέων φορολογικών αρμοδιοτήτων από την ΕΕ, οι ηγέτες δεν πρόκειται να δώσουν το πράσινο φως πριν οριστικοποιηθεί η συνολική συμφωνία για τον προϋπολογισμό.

Κάθε κυβέρνηση επιδιώκει να καταργήσει τον φόρο που θα την επηρέαζε δυσανάλογα.

Η Πολωνία αντιτίθεται στην αξιοποίηση εσόδων από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, το οποίο στοχεύει στις ρυπογόνες επιχειρήσεις.

Το Λουξεμβούργο αντιδρά στη διοχέτευση εσόδων από τη φορολόγηση των καπνικών προϊόντων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Η Ιρλανδία, από την πλευρά της, αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα την επιβολή φόρου στους τεχνολογικούς κολοσσούς, φοβούμενη ότι μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει αντίποινα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

4. Η σύνδεση του προϋπολογισμού με την Ουκρανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χρησιμοποιεί τον προϋπολογισμό ως μοχλό πίεσης προς τέσσερις χώρες – την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και τη Βουλγαρία – προκειμένου να συμβάλουν στην κάλυψη του κόστους δανεισμού που συνδέεται με το δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Το Βερολίνο, το οποίο καλύπτει περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, έχει απειλήσει να μειώσει δραστικά τις εισφορές του εάν οι συγκεκριμένες χώρες επιμείνουν στην άρνησή τους.

Ωστόσο, πίσω από κλειστές πόρτες, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία εμφανίζονται πρόθυμες να συνεισφέρουν στο δάνειο, ενώ ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο είναι περισσότερο απρόθυμος, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις.

Η Τσεχία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα το δάνειο προς την Ουκρανία, δήλωσε Τσέχος αξιωματούχος στο POLITICO.

Μια πιθανή λύση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την κάλυψη του κόστους δανεισμού μόνο για το μέρος της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία που δεν αφορά στρατιωτικές δαπάνες, σύμφωνα με Βούλγαρο αξιωματούχο.

Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες απορρίπτουν αυτή την ιδέα.

«Στην Ευρώπη δεν υπάρχει μενού από το οποίο επιλέγεις τι θα πληρώσεις και τι όχι», δήλωσε τέταρτος ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

5. Η προτεραιότητα στις ευρωπαϊκές αμυντικές επιχειρήσεις

Ο Εμανουέλ Μακρόν ηγείται μιας προσπάθειας να αποκλειστούν οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών από την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού.

Ο Αντόνιο Κόστα πρότεινε να δοθεί πρόσβαση σε εταιρείες από συμμαχικές χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Νορβηγία και η Ουκρανία, αφήνοντας ωστόσο εκτός τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρότι ο συγκεκριμένος συμβιβασμός είναι αποδεκτός από τις περισσότερες κυβερνήσεις, εξακολουθεί να μην ικανοποιεί τον Μακρόν, ο οποίος επιθυμεί να θέσει το ζήτημα κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Στον αντίποδα βρίσκεται η Ρουμανία, η οποία πιέζει προς την αντίθετη κατεύθυνση, επιμένοντας ότι οι αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Χρειαζόμαστε την αμερικανική τεχνολογία στην Ευρώπη και, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να εντοπίσουμε τρόπους συνεργασίας και να διασφαλίσουμε την αμερικανική παρουσία», δήλωσε στο POLITICO ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Στέφαν-Ράντου Οπρέα.

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