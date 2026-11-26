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Πάνω από 240 μετανάστες διασώθηκαν στα ανοιχτά της νότιας Κρήτης και της Γαύδου το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης σκάφη του Λιμενικού εντόπισαν τρεις λέμβους με 92 άτομα.

Στις 12:30 περίπου το μεσημέρι drone της FRONTEX εντόπισε περίπου 53 άτομα ανοιχτά των Καλών Λιμένων στα νότια του Ηρακλείου, ενώ παραπλέοντα δεξαμενόπλοια συνέδραμαν στην περισυλλογή. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά Χανίων.

Λίγη ώρα αργότερα, και πάλι στα νότια της Γαύδου drone της FRONTEX εντόπισε δύο βάρκες με συνολικά 95 άτομα. Περισυλλέχθηκαν από πλωτό του Λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στην Αγιά, ομοίως με τα προηγούμενα περιστατικά.

Μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες, οι μεταναστευτικές αφίξεις στο νησί ξεπερνούν τα 240 άτομα, με την ανησυχία για νέο μαζικό κύμα να εκφράζεται, δεδομένου και του καλού καιρού που επικρατεί.

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