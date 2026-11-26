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Σε συλλήψεις προσώπων που συνδέονται με την διαχειρίστρια εταιρεία προχώρησε η αστυνομία σήμερα το πρωί για την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης».

Οι ραγδαίες εξελίξεις ήρθαν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την διασπάθιση κοινοτικών πόρων μέσω της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

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