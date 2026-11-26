Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σε συλλήψεις προσώπων που συνδέονται με την διαχειρίστρια εταιρεία προχώρησε η αστυνομία σήμερα το πρωί για την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης».
Οι ραγδαίες εξελίξεις ήρθαν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την διασπάθιση κοινοτικών πόρων μέσω της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.
Περισσότερα σε λίγο…
Διαβάστε επίσης
Πάτρα: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες που «πιάστηκαν στα χέρια» έξω από σχολείο – Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
Επεισοδιακή καταδίωξη στη Συγγρού: Οδηγός μηχανής πετούσε συσκευασίες κοκαΐνης – Τραυματίστηκε αστυνομικός
Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.