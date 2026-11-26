Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο 15χρονες στην Πάτρα, έπειτα από επεισόδιο σωματικής βίας μεταξύ τους έξω από σχολικό συγκρότημα. Οι δύο ανήλικες παραμένουν νοσηλευόμενες, ενώ η υπόθεση οδήγησε στη σύλληψη τόσο των ίδιων όσο και δύο γονέων τους.

Συλλήψεις ανηλίκων και γονέων

Οι δύο 15χρονες συνελήφθησαν χθες, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, σύμφωνα με το Tempo24.

Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο γονείς των ανήλικων κοριτσιών για παραμέληση της εποπτείας τους.

Πώς σημειώθηκε το επεισόδιο

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, οι δύο ανήλικες βρίσκονταν έξω από σχολικό συγκρότημα, όταν ενεπλάκησαν σε μεταξύ τους επεισόδιο σωματικής βίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τις μετέφερε σε νοσοκομείο της Πάτρας για εξετάσεις, όπου και παραμένουν νοσηλευόμενες.

Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορουμένων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης των δύο ανηλίκων.

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ

Τηλεφωνικές απάτες σε Κατερίνη και Πτελεμαΐδα – Πήραν χρυσές λίρες, μετρητά και κοσμήματα από ηλικιωμένους

Δράμα: Μέσα στο μαντρί δολοφόνησε τον 24χρονο ο 50χρονος – Τον έθαψε σε χωράφι και έκρυβε το έγκλημα επί πέντε ημέρες