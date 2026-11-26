Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Έκτακτη προσγείωση στο Φοίνιξ της Αριζόνας των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε την Τετάρτη αεροσκάφος της American Airlines με προορισμό το Σικάγο, όταν επιβάτης φέρεται να επιχείρησε να ανοίξει μία από τις πόρτες του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), η πτήση 1494, η οποία είχε αναχωρήσει από το Σαν Ντιέγκο με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Ο’Χέαρ του Σικάγου, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Φοίνιξ, περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, τοπική ώρα.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο άνδρας εγκατέλειψε τη θέση του και κατευθύνθηκε προς το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, αγνοώντας επανειλημμένα τις υποδείξεις του πληρώματος να επιστρέψει στο κάθισμά του.

WATCH: Chaos unfolds aboard a pre-Thanksgiving flight to Chicago after a passenger allegedly tries to open an aircraft door midflight.



Crew members and fellow passengers restrain the man before the American Airlines flight lands safely in Phoenix.



The incident comes as the FAA… pic.twitter.com/Ze2jiC4n29 — Fox News (@FoxNews) November 25, 2026

Ενώ το αεροσκάφος πετούσε πάνω από την Αριζόνα, ο επιβάτης φέρεται να επιχείρησε να ανοίξει μία από τις πόρτες της καμπίνας.

Μέλη του πληρώματος, με τη συνδρομή άλλων επιβατών, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον κρατήσουν υπό περιορισμό μέχρι την προσγείωση στο Φοίνιξ.

Αστυνομικοί περίμεναν το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο και απομάκρυναν τον επιβάτη, με την πτήση να συνεχίζει προς τον αρχικό της προορισμό.

«Η ασφάλεια και η προστασία των πελατών και των εργαζομένων μας αποτελούν ύψιστη προτεραιότητά μας. Ευχαριστούμε τα μέλη του πληρώματός μας για τον επαγγελματισμό τους και τους πελάτες μας για τη βοήθεια και την κατανόησή τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η American Airlines.

Διαβάστε επίσης

Τύμπανα πολέμου στη Βρετανία: Το υπουργείο Άμυνας καλεί 100.000 βετεράνους και εφέδρους

Η Κινέζα «πιο σέξι έμπορος όπλων στον κόσμο» που πουλά στη Ρωσία φουσκωτά μαχητικά αεροσκάφη – Πώς εξυπηρετούν τον Πούτιν

Τάνκερ που μετέφερε ντίζελ βυθίστηκε ανοιχτά της Ίμπιζα – Προκλήθηκε εκτεταμένη θαλάσσια ρύπανση