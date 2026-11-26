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Για πρώτη φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας επικοινώνησε με περίπου 100.000 πρώην στρατιωτικούς και εφέδρους, καλώντας τους να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο επιστράτευσης, εν μέσω αυξανόμενων απειλών από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, επιστολές έχουν αποσταλεί σε βετεράνους στρατιωτικούς που υπηρέτησαν στο παρελθόν στις Ένοπλες Δυνάμεις της Βρετανίας, με πρόσκληση να συμμετάσχουν εθελοντικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα και στρατιωτικές ασκήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί την πρώτη ανάλογη κινητοποίηση από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ανησυχία του Λονδίνου για το διεθνές περιβάλλον ασφαλείας και την ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής του ικανότητας.

Η απόφαση έρχεται στον απόηχο της κλιμάκωσης των απειλών από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τόσο μέσω του λεγόμενου «σκιώδους πολέμου» όσο και μέσα από ευθέως επιθετικές ενέργειες. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το περιστατικό με πύραυλο cruise στην Πολωνία, το οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, επιχείρησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία ως ένα «λογικό και αναγκαίο προληπτικό μέτρο», τονίζοντας ότι η προετοιμασία και η ενίσχυση της ετοιμότητας δεν θα πρέπει να προκαλούν ανησυχία, αλλά να αποτελούν μέρος της υπεύθυνης αμυντικής πολιτικής της χώρας.

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