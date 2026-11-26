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Ένα πλοίο που μετέφερε ντίζελ βυθίστηκε περίπου 25 ναυτικά μίλια ανοικτά του ισπανικού νησιού Ίμπιζα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.

Το δεξαμενόπλοιο χημικών «Med Emre», που φέρει σημαία της Μάλτας, έπλεε από το Αλχεθίρας προς τη Βαρκελώνη και ενδέχεται να μετέφερε έως και 7.000 μετρικούς τόνους ντίζελ, όπως ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών των Βαλεαρίδων Νήσων σε ανακοίνωσή του.

Οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών ανέφεραν ότι και τα 17 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, αλλά ένας πέθανε αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Can Misses της Ίμπιζα.

Έξι ακόμη μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο της Ίμπιζα και οδηγήθηκαν σε δύο νοσοκομεία με ελαφρά τραύματα, κυρίως υποθερμία.

Από τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, πέντε μεταφέρθηκαν στη Βαλένθια και πέντε παρέμειναν σε καλή κατάσταση επί ενός σκάφους διάσωσης, πρόσθεσαν.

Εκτεταμένη ρύπανση

Η ισπανική υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης έστειλε το «Clara Campoamor», ένα σκάφος ειδικευμένο στην αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων, καθώς και ένα αεροσκάφος για την επιθεώρηση της περιοχής.

Τρία ελικόπτερα συμμετείχαν στη διάσωση, μαζί με εμπορικά πλοία που βρίσκονταν κοντά.

Η ισπανική αρχή εμπορικού ναυτικού ενεργοποίησε το εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για θαλάσσια ρύπανση στο επίπεδο 2, το δεύτερο υψηλότερο, πρόσθεσε.

Τα νερά βορειοανατολικά της Ίμπιζα αποτελούν βιότοπο για θαλάσσιες χελώνες, δελφίνια και τον μύχο των Βαλεαρίδων, ένα από τα πιο απειλούμενα θαλάσσια πτηνά της Ευρώπης. Η περιοχή φιλοξενεί επίσης εκτεταμένους λειμώνες του θαλάσσιου χόρτου της Ποσειδωνίας, το οποίο διαδραματίζει ζωτικό ρόλο ⁠στη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Η χειρότερη θαλάσσια περιβαλλοντική καταστροφή της Ισπανίας σημειώθηκε το 2002, όταν το δεξαμενόπλοιο «Prestige», που έφερε σημαία των Μπαχαμών, βυθίστηκε στα ανοικτά της βορειοδυτικής Γαλικίας, προκαλώντας τη διαρροή δεκάδων χιλιάδων τόνων βαρέος μαζούτ και τη ρύπανση εκατοντάδων παραλιών στην Ισπανία και τη Γαλλία.

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Βαλεαρίδων νήσων ανέφερε ότι συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα και τις πιθανές συνέπειές του, συμπεριλαμβανομένου ⁠οποιουδήποτε κινδύνου ρύπανσης από καύσιμα, πριν αποφασίσει για περαιτέρω μέτρα.

Οι Αρχές δεν αποκάλυψαν αμέσως τις εθνικότητες του πληρώματος ή την αιτία της ​βύθισης.

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