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Σε νέα προσπάθεια επιδίδεται η Άγκυρα για την απόκτηση των αμερικανικών μαχητικών 5ης γενιάς F-35. Την ερχόμενη Δευτέρα μεταβαίνει στις ΗΠΑ ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ για συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Πιτ Χέγκσεθ, καθώς η Τουρκία θέλει να προλάβει πριν αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου οι Δημοκρατικοί.

Ως γνωστόν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει θέσει ως πρώτο στόχο την απόκτηση έξι μαχητικών F-35 που έχει πληρώσει η Τουρκία και η παραγγελία είχε γίνει πριν επιβληθούν οι κυρώσεις CAATSA, διαμηνύοντας όμως παράλληλα πως οι ρωσικοί S-400 δεν θα φύγουν από τη χώρα. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία είχε αποβληθεί από το πρόγραμμα των F-35 το 2019, μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, ενώ το 2020 οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία βάσει του νόμου CAATSA.

Η Άγκυρα εξακολουθεί να επιδιώκει την επίλυση των δύο ζητημάτων. Εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ότι οι επαφές με τις αμερικανικές αρχές για την παράδοση των έξι μαχητικών συνεχίζονται, εκφράζοντας την προσδοκία για θετική έκβαση. Από την πλευρά του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε δηλώσει πρόσφατα ότι υπάρχει πολιτική βούληση τόσο στην Άγκυρα όσο και στην Ουάσιγκτον για την επίλυση των αμυντικών διαφορών.

Ωστόσο, είχε επισημάνει ότι τα περιθώρια ελιγμών της αμερικανικής κυβέρνησης στο ζήτημα των κυρώσεων CAATSA είναι πολύ περιορισμένα, καθώς αυτές προβλέπονται από την αμερικανική νομοθεσία. Ο Φιντάν είχε αναφερθεί επίσης στην πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ορισμένες εκκρεμότητες σχετικά με αγορές αμυντικού υλικού, καθώς και στη συνεργασία των δύο χωρών σε ζητήματα όπως η Συρία, ο Καύκασος και οι προσπάθειες για εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ η συνάντηση Γκιουλέρ – Χέγκσεθ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί ευκαιρία για την τουρκική πλευρά να διεκδικήσει συγκεκριμένες εξελίξεις στα ζητήματα των F-35 και των κυρώσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες επιχειρούν να ξεπεράσουν χρόνιες διαφωνίες στο πεδίο της αμυντικής συνεργασίας.

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