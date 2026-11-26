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Από τα πανεπιστήμια του Πεκίνου στις μεγαλύτερες κινεζικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η Μαριάννα και η Σοφία Ερωτοκρίτου κατάφεραν να κάνουν την Ελλάδα και την Κύπρο θέμα συζήτησης στην άλλη πλευρά του κόσμου. Με βίντεο στα κινεζικά, τουριστικές καμπάνιες και μαθήματα ελληνικών, οι «Greek Twins», όπως αποκαλούνται στα social media, δημιούργησαν ένα δικό τους κανάλι επικοινωνίας με εκατομμύρια ακολούθους, μεταφέροντας εικόνες από Ελλάδα και Κύπρο.

Η διαδρομή τους ξεκίνησε από μια απόφαση που πήραν στα 18 τους χρόνια, να αφήσουν την Ελλάδα και να μεταβούν στην Κίνα για σπουδές, σε μια χώρα που γνώριζαν μέχρι τότε κυρίως μέσα από τις ιστορίες του πατέρα τους. Η καταγωγή τους είναι από τη Λεμεσό. Ο πατέρας τους, Ανδρέας Ερωτοκρίτου, είναι Λεμεσιανός, ενώ η γιαγιά τους, Παναγιώτα, κατάγεται από το Νέο Χωρίο της Πάφου και ο παππούς τους, Κυριάκος, από τις Πάνω Κυβίδες. Παρότι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αθήνα, η Κύπρος ήταν πάντα κομμάτι της ζωής τους. Τα καλοκαίρια, οι οικογενειακές επισκέψεις και οι δεσμοί με τους συγγενείς τους στο νησί τις έκαναν να αισθάνονται ότι έχουν δύο πατρίδες.

«Μεγαλώσαμε νιώθοντας την Κύπρο όχι απλώς ως τον τόπο καταγωγής του πατέρα μας, αλλά ως τη δεύτερη πατρίδα μας», έχουν αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι διατηρούν σπίτι στο νησί και επιστρέφουν σε αυτό όποτε τους το επιτρέπουν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Η Κίνα, από την άλλη, μπήκε στη ζωή τους μέσα από τις επαγγελματικές διαδρομές του πατέρα τους. Όσο εκείνες βρίσκονταν ακόμη στο Λύκειο, ο Ανδρέας Ερωτοκρίτου ταξίδευε συχνά στην ασιατική χώρα. Επέστρεφε με δώρα, φωτογραφίες και ιστορίες για τις πόλεις, τους ανθρώπους, τα φαγητά και την ανάπτυξη που παρακολουθούσε από κοντά. Οι αφηγήσεις του έκαναν τις δύο αδελφές να αναζητήσουν περισσότερα για την Κίνα και να αρχίσουν να μαθαίνουν τη γλώσσα της.

Το 2013 πήραν την απόφαση να φύγουν για σπουδές. Πρώτος σταθμός ήταν η Ναντζίνγκ, όπου πέρασαν έναν χρόνο μαθαίνοντας κινεζικά. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στο Πεκίνο και γράφτηκαν στο University of International Business and Economics (UIBE). Εκεί ολοκλήρωσαν στα κινεζικά τις προπτυχιακές σπουδές τους στα Οικονομικά και συνέχισαν με μεταπτυχιακό MBA.

Η παραμονή τους στην Κίνα κράτησε συνολικά επτά χρόνια. Έξι από αυτά αφιερώθηκαν στις πανεπιστημιακές τους σπουδές, ενώ το πρώτο ήταν αφιερωμένο στη γλώσσα. Οι επιδόσεις τους στο πανεπιστήμιο ήταν ιδιαίτερα υψηλές και, όπως έχουν αναφέρει, κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε ένα απαιτητικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, στο οποίο οι Ευρωπαίοι φοιτητές αποτελούσαν μικρή μειοψηφία.

Οι δίδυμες έζησαν σε μια χώρα που άλλαζε με ταχύτητα, με τις νέες υποδομές, την τεχνολογία και τις σύγχρονες πόλεις να αποτελούν μέρος της καθημερινής τους εικόνας. Αυτό που τις εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η διαφορά που μπορούσαν να διαπιστώσουν από χρονιά σε χρονιά. «Είδαμε τη μετάβαση από το “Made in China” στο “Created in China”», έχουν αναφέρει, περιγράφοντας την αλλαγή με τον οποίο η Κίνα αντιμετωπίζει την παραγωγή, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Στην ίδια χώρα ανακάλυψαν, όμως, και κάτι που δεν περίμεναν, το ενδιαφέρον των Κινέζων για την Ελλάδα. Πολλοί γνώριζαν την αρχαία ιστορία, την ελληνική φιλοσοφία και τη μυθολογία, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ήθελαν να συζητήσουν μαζί τους για τους αρχαίους θεούς, τους φιλοσόφους και τον πολιτισμό της Ελλάδας.

Η Μαριάννα και η Σοφία διαπίστωσαν ότι, παρά τις μεγάλες διαφορές στην καθημερινότητα, υπήρχαν και κοινά στοιχεία ανάμεσα στους δύο λαούς. Η σημασία της οικογένειας, οι δεσμοί ανάμεσα στις γενιές και ο σεβασμός προς τους μεγαλύτερους ήταν ορισμένα από αυτά. Από την άλλη, οι ρυθμοί ζωής στην Κίνα ήταν σαφώς πιο γρήγοροι, με έντονο ανταγωνισμό και υψηλές απαιτήσεις στην εργασία. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο περισσότερο καταλάβαιναν ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είχαν πολλά να παρουσιάσουν σε ένα κοινό που γνώριζε κυρίως την αρχαία ιστορία τους, αλλά λιγότερα για τη σύγχρονη ζωή.

Το 2015 άρχισαν να δημιουργούν βίντεο στα κινεζικά, απευθυνόμενες στους Κινέζους χρήστες των ψηφιακών πλατφορμών. Δεν επρόκειτο για απλές τουριστικές εικόνες. Παρουσίαζαν νησιά, πόλεις, παραδοσιακά χωριά, τοπικά φαγητά και καθημερινές στιγμές, εξηγώντας παράλληλα στοιχεία της ελληνικής και κυπριακής κουλτούρας.

Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Τα βίντεο συγκέντρωναν χιλιάδες προβολές, ενώ ορισμένα έφτασαν σε εκατομμύρια. Ανάμεσα σε αυτά ήταν το «Winter in Cyprus», με το οποίο παρουσίασαν την Κύπρο ως προορισμό που αξίζει να επισκεφθεί κανείς και τον χειμώνα. Το Τρόοδος, οι παραλίες, τα χωριά και οι εικόνες από την τοπική ζωή έδωσαν στους Κινέζους θεατές μια διαφορετική εικόνα του νησιού. Η μεγαλύτερη μέχρι τότε προβολή της δουλειάς τους ήρθε μέσα από συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Στο πλαίσιο καμπάνιας στην Κίνα, σε συνεργασία με το Weibo, επιλέχθηκε βίντεό τους για την Αστυπάλαια, προκειμένου να προβληθεί η Ελλάδα στο κινεζικό κοινό. Η καμπάνια είχε μεγάλη απήχηση, με το σχετικό hashtag να καταγράφει 211 εκατομμύρια προβολές.

Η επιτυχία αυτή έδειξε ότι η Ελλάδα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα τεράστιο κοινό μέσα από διαφορετικούς τρόπους προβολής. Για τις δύο αδελφές, το ζητούμενο δεν ήταν να παρουσιάζουν απλώς όμορφα τοπία, αλλά να δημιουργούν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη χώρα, ώστε ο θεατής να γνωρίζει τους ανθρώπους, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους.

Μετά την επιστροφή τους από την Κίνα το 2020, λόγω της πανδημίας, συνέχισαν να δημιουργούν περιεχόμενο. Μάλιστα, έβαλαν στο πρόγραμμα και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Μέσα από σύντομα βίντεο διδάσκουν βασικές λέξεις και καθημερινές εκφράσεις σε Κινέζους που θέλουν να μάθουν ελληνικά. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν συμμετάσχει στα διαδικτυακά μαθήματά τους, ενώ οι ίδιες σημειώνουν ότι η ελληνική γλώσσα αρχίζει να βρίσκει σταδιακά θέση και σε κινεζικά πανεπιστήμια.

Ταυτόχρονα, οι «Greek Twins» έχουν δημιουργήσει περιεχόμενο και για το ελληνικό και κυπριακό κοινό, παρουσιάζοντας την Κίνα μέσα από τα δικά τους μάτια. Τα ταξίδια τους στη χώρα συνεχίζονται περίπου τρεις φορές τον χρόνο, κυρίως για επαγγελματικούς λόγους. Στα βίντεό τους δείχνουν πόλεις, αξιοθέατα, παραδόσεις και πλευρές της κινεζικής καθημερινότητας, ενώ έχουν ετοιμάσει και οδηγούς με πρακτικές πληροφορίες για όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν εκεί.