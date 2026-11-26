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Επιχείρηση διάσωσης περίπου 50 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά της Γαύδου πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η λέμβος εντοπίστηκε από drone της Frontex, ενώ στην περισυλλογή των επιβαινόντων προχώρησε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στη Γαύδο, ενώ στη θαλάσσια περιοχή πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 μποφόρ.

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