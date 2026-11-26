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Περισσότερα από 173 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας είχαν νοικιάσει μέσω εταιρειών τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, για την απάτη με τις εικονικές διαμονές ενστόλων και άλλων δημοσίων υπαλλήλων.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες αστυνομικοί που μετακινούνταν από υπηρεσίες της περιφέρειας σε υπηρεσίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προσκόμιζαν εικονικές αποδείξεις ξενοδοχείων, προκειμένου να λάβουν αποζημιώσεις διανυκτέρευσης.

Ενδεικτικό της έκτασης της απάτης είναι το γεγονός ότι ορισμένα από τα ακίνητα που παρουσίαζαν δεν είχαν καν ρεύμα ή νερό.

Μάλιστα σε μία περίπτωση, σύμφωνα με τις αποδείξεις που είχαν εκδοθεί, 23 άτομα εμφανίζονταν να διαμένουν ταυτόχρονα σε ένα ακίνητο μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων.

Χθες ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος 16 εκ των 20 συλληφθέντων. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή στον ανακριτή.

Η ποινική δίωξη αφορά κακουργήματα για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του δημοσίου κατ’ εξακολούθηση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμπονται στο Στρατοδικείο για πλημμελήματα.

Ζημιά πάνω από 13 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο

Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που διαμηνύουν αρμόδιες αρχές είναι πως θα ακολουθηθεί το γράμμα του νόμου και η στρατιωτική δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι θα επιστρέψουν τα χρήματα.

Είτε με παρακράτηση από τον μισθό τους ή θα επιστρέψουν εφάπαξ το ποσό.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, τότε τα στελέχη αυτά θα τεθούν σε αργία μέχρι να υπάρξει οριστική δικαστική απόφαση.

Ένα ζευγάρι συντόνιζε τα πάντα

Στον πυρήνα της τεράστιας αυτής «μηχανής» που είχε στηθεί, βρισκόταν ένα ζευγάρι, το οποίο είχε αναλάβει τον ρόλο του συνδέσμου.

Ήταν η λογίστρια με το όνομα «Μαρκέλλα» και ο σύζυγος της, αρχιφύλακας, που υπηρετεί στην πόλη των Ιωαννίνων με απόσπαση και πρώην συνδικαλιστής.

Το ζευγάρι κανόνιζε να δηλώνονται σπίτια διαμονής με συγκεκριμένο κόστος, τα οποία ωστόσο ήταν ανύπαρκτα.

Το κόστος, ωστόσο, δηλωνόταν κανονικά στην αρμόδια υπηρεσία και η «ταρίφα» που χρέωνε το κύκλωμα για κάθε απόδειξη, ήταν από 170 έως 250 ευρώ.

Μεταξύ των 21 συλληφθέντων, είναι η μητέρα της «Μαρκέλλας», μία 47χρονη επιλοχίας, ένας 42χρονος αρχικελευστής, καθώς και ένας 44χρονος ανθυποπλοίαρχος.

Η δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.300 ονόματα ένστολων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν τις παράνομες εξυπηρετήσεις και παρέδωσαν στις υπηρεσίες τους εικονικές αποδείξεις.

Το κενό στους ελέγχους και το σημείο που οδήγησε στην αποκάλυψη

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του μηχανισμού φέρεται να ήταν η αδυναμία των υπηρεσιών να διαπιστώσουν εάν οι διαμονές που δηλώνονταν στα παραστατικά είχαν πράγματι πραγματοποιηθεί.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών βασιζόταν στην εξέταση των αποδείξεων που προσκόμιζαν οι μετακινούμενοι υπάλληλοι, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη δυνατότητα ουσιαστικής επιβεβαίωσης της πραγματικής φιλοξενίας τους στα αναγραφόμενα καταλύματα.

Με άλλα λόγια, η ύπαρξη μιας απόδειξης αρκούσε για να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης, χωρίς να είναι εύκολο να εξακριβωθεί εάν ο δικαιούχος είχε πράγματι διανυκτερεύσει στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Το αδύναμο σημείο της φερόμενης κομπίνας ήταν, ωστόσο, η μεγάλη έκταση του δικτύου και ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετείχαν ή γνώριζαν τη λειτουργία του. Με περισσότερους από 1.300 ταυτοποιημένους ένστολους και δημοσίους υπαλλήλους, η δραστηριότητα απαιτούσε τη συνεργασία πολλών προσώπων και τη διαχείριση τεράστιου όγκου παραστατικών.

Η αρχική έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες για αστυνομικούς που μετακινούνταν από υπηρεσίες της περιφέρειας προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, προσκομίζοντας αποδείξεις για διαμονές που φέρονταν να μην έχουν πραγματοποιηθεί.

Ακολούθησε προκαταρκτική εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με την αξιοποίηση ειδικών ανακριτικών ενεργειών, η οποία αποκάλυψε τη δράση των δύο ανεξάρτητων εγκληματικών ομάδων.

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