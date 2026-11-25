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Νέα, αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω εικονικών διαμονών και πλαστών αποδείξεων για αποζημιώσεις εκτός έδρας έρχονται στο φως. Η υπόθεση, που αφορά περισσότερους από 1.300 ένστολους και δημοσίους υπαλλήλους, αποκτά πλέον και διεθνείς διαστάσεις, καθώς η έρευνα φέρνει στο προσκήνιο εταιρεία στην Ιταλία, εικονικά καταλύματα στην Ανκόνα, αλλοδαπούς «αχυρανθρώπους» από τη Βουλγαρία, αλλά και μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική περίπτωση: εταιρεία της οποίας διαχειριστής εμφανιζόταν ένας άνθρωπος που είχε πεθάνει πριν καν αυτή συσταθεί.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρεται να είχε ένα ζευγάρι, το οποίο λειτουργούσε ως σύνδεσμος ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους ένστολους και τις εταιρείες που εξέδιδαν τα παραστατικά. Πρόκειται για λογίστρια, η οποία εμφανίζεται με το όνομα «Μαρκέλλα», και τον σύζυγό της, αρχιφύλακα που υπηρετεί με απόσπαση στα Ιωάννινα και έχει διατελέσει συνδικαλιστής.

Το ζευγάρι φέρεται να αναλάμβανε τη διευθέτηση των εικονικών διαμονών, εξασφαλίζοντας αποδείξεις για καταλύματα στα οποία οι δικαιούχοι δεν είχαν πραγματικά φιλοξενηθεί. Το αντίτιμο για κάθε απόδειξη κυμαινόταν από 170 έως 250 ευρώ, αποτελώντας την αμοιβή που εισέπρατταν οι εμπλεκόμενοι για την παροχή των παραστατικών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται περισσότερα από 1.300 ονόματα ένστολων και δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποίησαν τις συγκεκριμένες αποδείξεις για να εισπράξουν αποζημιώσεις διανυκτέρευσης. Μεταξύ των 21 συλληφθέντων συγκαταλέγονται, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η μητέρα της λογίστριας, μία 47χρονη επιλοχίας, ένας 42χρονος αρχικελευστής και ένας 44χρονος ανθυποπλοίαρχος.

Είκοσι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώ η δικογραφία διαχωρίστηκε για τέσσερις στρατιωτικούς, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στο αρμόδιο Στρατοδικείο.

Σε βάρος 16 κατηγορουμένων ασκήθηκαν διώξεις για κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια ευρώ, με τη συνολική ζημία που έχει καταγραφεί από τις δύο βασικές εγκληματικές ομάδες και τις πρόσθετες περιπτώσεις εταιρειών να αποτυπώνει την έκταση της φερόμενης απάτης.

Η εταιρεία στην Ανκόνα και το διεθνές δίκτυο των εικονικών καταλυμάτων

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας αφορά τη δραστηριότητα της λογίστριας στο εξωτερικό. Όπως προκύπτει από τις νεότερες πληροφορίες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο μεγάλος αριθμός ενστόλων που πραγματοποιούσαν υπηρεσιακές μετακινήσεις στην Ιταλία, φέρεται να δημιουργήθηκε εταιρεία στη γειτονική χώρα, μέσω της οποίας εμφανίζονταν καταλύματα στην Ανκόνα.

Τα συγκεκριμένα ακίνητα παρουσιάζονταν ως χώροι φιλοξενίας Ελλήνων ενστόλων, οι οποίοι υποτίθεται ότι πραγματοποιούσαν εκεί τις διανυκτερεύσεις τους. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι διαμονές ήταν εικονικές και τα σχετικά παραστατικά χρησιμοποιούνταν για την είσπραξη των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.

Η δραστηριότητα δεν περιοριζόταν, επομένως, στην ελληνική επικράτεια, αλλά φέρεται να είχε επεκταθεί και εκτός συνόρων, με τη δημιουργία εταιρικών σχημάτων που διευκόλυναν την έκδοση αποδείξεων για μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, η πρώτη από τις δύο εγκληματικές ομάδες είχε μισθώσει ή υπεκμισθώσει περισσότερες από 173 κατοικίες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ορισμένες από αυτές, μάλιστα, δεν είχαν ούτε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε νερό.

Χαρακτηριστική παραμένει η περίπτωση κατοικίας μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων, στην οποία, σύμφωνα με τα παραστατικά που εντοπίστηκαν, εμφανίζονταν να έχουν διαμείνει ταυτόχρονα 23 άτομα.

Η ταρίφα των 170-250 ευρώ και οι αποδείξεις μέσω courier

Η διαδικασία εξασφάλισης των παραστατικών φέρεται να ήταν ιδιαίτερα απλή για τους ενδιαφερόμενους. Οι ένστολοι κατέβαλλαν το συμφωνημένο αντίτιμο και στη συνέχεια παραλάμβαναν τις αποδείξεις που χρειάζονταν για να δικαιολογήσουν τις υποτιθέμενες διανυκτερεύσεις τους.

Μάλιστα, τα παραστατικά αποστέλλονταν ακόμη και μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, ώστε να φτάνουν στους ενδιαφερόμενους χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στα σημεία έκδοσης.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και το ύψος των ποσών που αναγράφονταν στις αποδείξεις. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, τα παραστατικά δεν ξεπερνούσαν τα 500 ευρώ, ώστε να αποφεύγεται η υποχρεωτική διενέργεια τραπεζικής συναλλαγής.

Η πρακτική αυτή διευκόλυνε τη λειτουργία του μηχανισμού, καθώς επέτρεπε την ταχύτερη διακίνηση των αποδείξεων και των χρημάτων, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες διαδικασίες.

Παράλληλα, η αμοιβή των 170 έως 250 ευρώ ανά παραστατικό αποτελούσε το ποσό που φέρεται να κατέβαλλαν οι ενδιαφερόμενοι για να εξασφαλίσουν την εικονική διαμονή και να προχωρήσουν στη συνέχεια στην υποβολή των δικαιολογητικών στις υπηρεσίες τους.

Οι Βούλγαροι «αχυράνθρωποι» και ο διαχειριστής που είχε πεθάνει

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα που προκύπτει από τη διερεύνηση του εταιρικού δικτύου που φέρεται να χρησιμοποιούσε το κύκλωμα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονταν να χρησιμοποιούν αλλοδαπούς ως διαχειριστές εταιρειών, με πρόσωπα από τη Βουλγαρία να συγκαταλέγονται στους φερόμενους ως «αχυρανθρώπους».

Με αυτόν τον τρόπο, τα εταιρικά σχήματα εμφανίζονταν να έχουν διαφορετικούς ιδιοκτήτες και διαχειριστές, ενώ τα πραγματικά πρόσωπα πίσω από τη δραστηριότητά τους φέρονται να παρέμεναν στο παρασκήνιο.

Ωστόσο, μία περίπτωση που εντοπίστηκε κατά την έρευνα προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση: σε εταιρεία εμφανιζόταν ως διαχειριστής ένας άνδρας που είχε πεθάνει μία ημέρα πριν από τη σύστασή της.

Το συγκεκριμένο εύρημα αναδεικνύει τις μεθόδους που φέρεται να χρησιμοποιούσε το δίκτυο για να αποκρύπτει την πραγματική ταυτότητα των προσώπων που βρίσκονταν πίσω από τις εταιρείες και να δυσχεραίνει τον εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων.

Το κενό στους ελέγχους και το σημείο που οδήγησε στην αποκάλυψη

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του μηχανισμού φέρεται να ήταν η αδυναμία των υπηρεσιών να διαπιστώσουν εάν οι διαμονές που δηλώνονταν στα παραστατικά είχαν πράγματι πραγματοποιηθεί.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών βασιζόταν στην εξέταση των αποδείξεων που προσκόμιζαν οι μετακινούμενοι υπάλληλοι, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη δυνατότητα ουσιαστικής επιβεβαίωσης της πραγματικής φιλοξενίας τους στα αναγραφόμενα καταλύματα.

Με άλλα λόγια, η ύπαρξη μιας απόδειξης αρκούσε για να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης, χωρίς να είναι εύκολο να εξακριβωθεί εάν ο δικαιούχος είχε πράγματι διανυκτερεύσει στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Το αδύναμο σημείο της φερόμενης κομπίνας ήταν, ωστόσο, η μεγάλη έκταση του δικτύου και ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετείχαν ή γνώριζαν τη λειτουργία του. Με περισσότερους από 1.300 ταυτοποιημένους ένστολους και δημοσίους υπαλλήλους, η δραστηριότητα απαιτούσε τη συνεργασία πολλών προσώπων και τη διαχείριση τεράστιου όγκου παραστατικών.

Η αρχική έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες για αστυνομικούς που μετακινούνταν από υπηρεσίες της περιφέρειας προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, προσκομίζοντας αποδείξεις για διαμονές που φέρονταν να μην έχουν πραγματοποιηθεί.

Ακολούθησε προκαταρκτική εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με την αξιοποίηση ειδικών ανακριτικών ενεργειών, η οποία αποκάλυψε τη δράση των δύο ανεξάρτητων εγκληματικών ομάδων.

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