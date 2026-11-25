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Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου αποκαλύπτει η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., φέρνοντας στο φως ένα οργανωμένο δίκτυο που φέρεται να εκμεταλλευόταν το σύστημα αποζημίωσης για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις ενστόλων και δημοσίων υπαλλήλων. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο ανεξάρτητες εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες φέρονται να εξέδιδαν εικονικά παραστατικά διαμονής, επιτρέποντας σε εκατοντάδες δικαιούχους να εισπράττουν χρήματα για διανυκτερεύσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε 22 συλλήψεις σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.300 ένστολοι και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η οικονομική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε 12,65 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες.

Δύο ανεξάρτητα κυκλώματα με κοινή μεθοδολογία

Η έρευνα των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε το 2024, έπειτα από καταγγελίες για περιστατικά κατά τα οποία ένστολοι δήλωναν ότι είχαν διαμείνει σε ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών μετακινήσεων, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα καταλύματα.

Από την έρευνα προέκυψε η ύπαρξη δύο διαφορετικών εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ανεξάρτητα, χωρίς να συνεργάζονται μεταξύ τους, ακολουθώντας ωστόσο παρόμοια πρακτική.

Κεντρικός άξονας της δραστηριότητάς τους ήταν η εξασφάλιση εικονικών αποδείξεων και παραστατικών διαμονής, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν οι ενδιαφερόμενοι για να διεκδικούν από τις υπηρεσίες τους τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις εκτός έδρας.

Τα κυκλώματα φέρονται να είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη οργανωτική δομή, με διακριτούς ρόλους για κάθε εμπλεκόμενο. Στην υπόθεση εμφανίζονται πρόσωπα που διαχειρίζονταν καταλύματα, λογιστές, ενδιάμεσοι και ένστολοι που αναλάμβαναν να προσεγγίζουν συναδέλφους τους οι οποίοι δικαιούνταν αποζημιώσεις λόγω υπηρεσιακών μετακινήσεων.

Η δράση του ενός κυκλώματος φέρεται να είχε ξεκινήσει ήδη από το 2019, ενώ πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις σχετικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις αναφέρουν ότι αρκετοί ένστολοι γνώριζαν εδώ και χρόνια την ύπαρξη τέτοιων πρακτικών.

Πλήρωναν ηλεκτρονικά και έπαιρναν πίσω τα χρήματα σε μετρητά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη των οργανώσεων φέρονται να κατάφερναν να παρακάμπτουν ακόμη και τις δικλίδες ασφαλείας που είχαν θεσπιστεί για τον έλεγχο των εξόδων διαμονής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε ορισμένες περιπτώσεις οι ένστολοι πραγματοποιούσαν κανονικά ηλεκτρονική πληρωμή σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία, παρότι δεν είχαν διαμείνει ποτέ σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζαν παραστατικά που εμφάνιζαν μια φαινομενικά νόμιμη συναλλαγή.

Στη συνέχεια, μέλη του κυκλώματος επέστρεφαν στους ενδιαφερομένους το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων σε μετρητά, κρατώντας ένα προσυμφωνημένο ποσοστό ως προμήθεια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα που περιγράφεται στη δικογραφία είναι η περίπτωση ενστόλου ο οποίος εμφανίζεται να κατέβαλε ηλεκτρονικά 3.000 ευρώ για υποτιθέμενη διαμονή. Αφού ολοκληρωνόταν η συναλλαγή και παραλάμβανε την αντίστοιχη απόδειξη, του επιστρέφονταν 2.700 ευρώ σε μετρητά, ενώ τα υπόλοιπα 300 ευρώ αποτελούσαν την αμοιβή του κυκλώματος.

Ακολούθως, ο ενδιαφερόμενος κατέθετε το παραστατικό στην υπηρεσία του και εισέπραττε ολόκληρη την αποζημίωση των 3.000 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, εξασφάλιζε καθαρό οικονομικό όφελος 2.700 ευρώ, χωρίς να έχει πραγματοποιήσει την αντίστοιχη διαμονή.

Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν καταλύματα που λειτουργούσαν ως «βιτρίνες», ενώ ορισμένα παραστατικά φέρονται να προέρχονταν από επιχειρήσεις που διαχειρίζονταν πραγματικά ακίνητα, χωρίς όμως να έχει πραγματοποιηθεί η δηλωμένη φιλοξενία.

Αστυνομικός με συνδικαλιστική δράση ανάμεσα στα πρόσωπα-κλειδιά

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πρόσωπα που φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία των δύο κυκλωμάτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται αστυνομικός, γνωστός για την προηγούμενη συνδικαλιστική του δραστηριότητα, ο οποίος φέρεται να αξιοποιούσε τις επαγγελματικές και προσωπικές του γνωριμίες με συναδέλφους που μετακινούνταν εκτός έδρας.

Η συγκεκριμένη ιδιότητα εκτιμάται ότι διευκόλυνε την προσέγγιση ενστόλων που δικαιούνταν αποζημιώσεις για διαμονή και διατροφή, δημιουργώντας ένα ευρύ δίκτυο δυνητικών πελατών.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται επίσης λογίστρια με γραφείο στην Ηλιούπολη, η οποία, σύμφωνα με τις κατηγορίες, είχε κομβικό ρόλο στη διαχείριση της διαδικασίας και στην έκδοση των παραστατικών.

Παράλληλα, στις οργανώσεις αποδίδεται συμμετοχή ιδιοκτητών ή διαχειριστών καταλυμάτων, ενώ στη δικογραφία εμφανίζονται αναφορές σε πρόσωπα με τα προσωνύμια «Γιώργος» και «Μαρκέλλα».

Για τη δεύτερη οργάνωση, πληροφορίες κάνουν λόγο για άνδρα με το όνομα «Γιώργος», του οποίου η ακριβής ιδιότητα δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Σε κάθε περίπτωση, οι ρόλοι και οι ευθύνες των εμπλεκομένων αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Παραδόσεις εικονικών αποδείξεων ακόμη και έξω από τη ΓΑΔΑ

Ενδεικτικό της έκτασης και της οργανωμένης λειτουργίας του δικτύου είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές μεταξύ των μελών του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η επικεφαλής της μίας οργάνωσης φέρεται να παρέδιδε προσωπικά τις εικονικές αποδείξεις στους ενδιαφερομένους, πραγματοποιώντας συναντήσεις σε διάφορα σημεία της Αθήνας.

Μάλιστα, ορισμένες από τις παραδόσεις φέρονται να γίνονταν ακόμη και έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), αλλά και κοντά σε δικαστήρια.

Η πρακτική αυτή αποτυπώνει, σύμφωνα με την έρευνα, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το δίκτυο, με συγκεκριμένα πρόσωπα να αναλαμβάνουν την επικοινωνία, την παράδοση των παραστατικών και τη διευθέτηση των οικονομικών συναλλαγών.

Η υπόθεση της Μυτιλήνης και οι προμήθειες των 500 έως 700 ευρώ

Σημαντικό σκέλος της έρευνας αφορά τη δραστηριότητα που φέρεται να αναπτύχθηκε στη Μυτιλήνη, όπου συνελήφθη γυναίκα η οποία εξετάζεται για τη σύνδεσή της με το κύκλωμα και τη συνεργασία της με τη λογίστρια της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα φέρεται να είχε αναλάβει τη συγκέντρωση στοιχείων των ενδιαφερόμενων ενστόλων, καταγράφοντας προσωπικά δεδομένα και αριθμούς τηλεφώνων.

Η διαδικασία αφορούσε αστυνομικούς που μετακινούνταν υπηρεσιακά στην Αθήνα και δικαιούνταν αποζημίωση για τη διαμονή τους. Η προβλεπόμενη ημερήσια αποζημίωση μπορούσε να φτάσει τα 104 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό ανά περίπτωση υπολογίζεται ότι προσέγγιζε τα 3.300 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι φέρονται να παρέδιδαν τα χρήματα που εισέπρατταν από την υπηρεσία τους και, έπειτα από διάστημα περίπου ενός έως δύο μηνών, η γυναίκα επικοινωνούσε ξανά μαζί τους.

Τότε, σύμφωνα με τις καταγγελλόμενες πρακτικές, κρατούσε ως προμήθεια ποσό από 500 έως 700 ευρώ και τους επέστρεφε το υπόλοιπο χρηματικό ποσό σε μετρητά.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης εάν υπήρχε γραμματειακή υποστήριξη για τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, καθώς και ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος των ενοικιαζόμενων δωματίων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν στην υπόθεση.

Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται με τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης αστυνομικών στη Λέσβο, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της μεταναστευτικής κρίσης, αλλά και με τις μετακινήσεις προσωπικού προς την Αθήνα για την ενίσχυση υπηρεσιών και αστυνομικών ομάδων.

Στο μικροσκόπιο 1.300 ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι

Η έρευνα δεν περιορίζεται στα 22 πρόσωπα που συνελήφθησαν. Αντίθετα, οι Αρχές καλούνται πλέον να εξετάσουν την έκταση του δικτύου των δικαιούχων που φέρονται να έκαναν χρήση των εικονικών παραστατικών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι, ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα που ελέγχονται βρίσκονται:

Περίπου 60 λιμενικοί , οι οποίοι φέρονται να είχαν χρησιμοποιήσει αντίστοιχα παραστατικά.

, οι οποίοι φέρονται να είχαν χρησιμοποιήσει αντίστοιχα παραστατικά. Αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες και περιοχές της χώρας.

Στρατιωτικοί και στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού .

. Πυροσβέστες.

Διασώστες του ΕΚΑΒ.

Άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που δικαιούνταν έξοδα μετακίνησης και διαμονής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθησαν ενώ φέρονται να είχαν στην κατοχή τους εικονικά παραστατικά, έχοντας προηγουμένως παραλάβει τα σχετικά έγγραφα από μέλη των κυκλωμάτων.

Οι συγκεκριμένοι φέρονται να αποτελούσαν πελάτες των οργανώσεων και όχι κατ’ ανάγκη μέλη του βασικού επιχειρησιακού πυρήνα τους.

Το γεγονός ότι στη δικογραφία περιλαμβάνεται τόσο μεγάλος αριθμός ενστόλων δημιουργεί πλέον ένα δεύτερο, ιδιαίτερα εκτεταμένο πεδίο ελέγχων, καθώς πέρα από την ποινική διερεύνηση ενδέχεται να ακολουθήσουν και πειθαρχικές διαδικασίες στις υπηρεσίες των εμπλεκομένων.

Τα 400.000 ευρώ, οι χειρόγραφες σημειώσεις και τα νέα στοιχεία

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη πραγματοποιήθηκαν δεκάδες έρευνες σε κατοικίες και άλλους χώρους που συνδέονται με τους κατηγορουμένους.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χειρόγραφες σημειώσεις που βρέθηκαν σε χώρους των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στα συγκεκριμένα έγγραφα καταγράφονται ονόματα και χρηματικά ποσά, τα οποία εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με τις συναλλαγές των δύο οργανώσεων.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης κινητά τηλέφωνα και άλλα ψηφιακά πειστήρια, τα οποία ενδέχεται να αποκαλύψουν πρόσθετες επικοινωνίες, οικονομικές συναλλαγές και πρόσωπα που μέχρι σήμερα δεν είχαν ταυτοποιηθεί.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να διευρυνθεί περαιτέρω ο κύκλος των ελεγχόμενων προσώπων, καθώς η αξιολόγηση του υλικού που έχει κατασχεθεί ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες αποκαλύψεις.

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