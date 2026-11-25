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Ολοκληρώθηκε η μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες 60 πόλεις της χώρας, με κύρια αιτήματα την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και τις αυξήσεις των μισθών.
Η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση ξεκίνησε στην Αθήνα στις 10:30 το πρωί από τα Προπύλαια και την πλατεία Κλαυθμώνος και μισή ώρα νωρίτερα στον Πειραιά.
Δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι πραγματοποίησαν πορεία με τα εξής αιτήματα:
Οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:
Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων.
Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τους κλάδους που συμμετείχαν στην σημερινή απεργία.
Προσυγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στην οδό Μητροπόλεως και Αριστοτέλους στην πλατεία Αντιγονιδών, στην Καμάρα και σε άλλα σημεία του κέντρου της πόλης.
Στη συγκέντρωση χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι των εργαζομένων και της ΕΔΟΘ ΝΤ/ΑΔΕΔΥ, διεκδικώντας καλύτερους μισθούς και συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
Στις απεργιακές κινητοποιήσεις συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, η οποία διεκδικεί αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών, μόνιμους διορισμούς, κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και ενίσχυση της χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης.
Να σημειωθεί πως τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια, ενώ στις πτήσεις έχουν γίνει τροποποιήσεις λόγω της απεργίας των τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών πληροφοριών πτήσεων. Συγκεκριμένα, δεν πραγματοποιούνται πτήσεις στα αεροδρόμια: της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθήρων, της Λέρου, της Μήλου, της Νάξου, της Πάρου, της Σητείας και της Σύρου.
Την ίδια ώρα, με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας. Με περιορισμένο ωράριο λειτουργούν το Μετρό (έως τις 6 το απόγευμα), ο Ηλεκτρικός και το Τραμ. Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια του Προαστιακού της Αθήνας. Κανονικά κινούνται λεωφορεία και τα τρόλεϊ.
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