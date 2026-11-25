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Ολοκληρώθηκε η μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες 60 πόλεις της χώρας, με κύρια αιτήματα την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και τις αυξήσεις των μισθών.

Η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση ξεκίνησε στην Αθήνα στις 10:30 το πρωί από τα Προπύλαια και την πλατεία Κλαυθμώνος και μισή ώρα νωρίτερα στον Πειραιά.

Δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι πραγματοποίησαν πορεία με τα εξής αιτήματα:

Οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, που να καλύπτουν τις απώλειες της αγοραστικής δύναμης.

Άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Kατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας και στον ιδιωτικό τομέα.

“Ξεπάγωμα” της διετίας 2016-2017, με χορήγηση του μισθολογικού κλιμακίου.

Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με προτεραιότητα στην υγεία, στην παιδεία, στους ΟΤΑ, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στην ασφάλιση – Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

Χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας και παιδείας.

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και στην ενεργειακή φτώχεια: Κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης – Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Προστασία και διασφάλιση του δικαιώματος στη στέγαση. Καθορισμός ανώτατου πλαφόν στα ενοίκια και πλήρης απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Υπεράσπιση της μονιμότητας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, με σεβασμό στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Κατάργηση των νόμων 4808/2021 και 5053/2023 για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση. Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.

Κατάργηση των διατάξεων του νέου πειθαρχικού δικαίου».

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων.

Ολοκληρώθηκε και η πορεία στη Θεσσαλονίκη

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τους κλάδους που συμμετείχαν στην σημερινή απεργία.

Προσυγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στην οδό Μητροπόλεως και Αριστοτέλους στην πλατεία Αντιγονιδών, στην Καμάρα και σε άλλα σημεία του κέντρου της πόλης.

Στη συγκέντρωση χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι των εργαζομένων και της ΕΔΟΘ ΝΤ/ΑΔΕΔΥ, διεκδικώντας καλύτερους μισθούς και συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, η οποία διεκδικεί αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών, μόνιμους διορισμούς, κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και ενίσχυση της χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Δεμένα τα πλοία, πως κινούνται τα ΜΜΜ

Να σημειωθεί πως τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια, ενώ στις πτήσεις έχουν γίνει τροποποιήσεις λόγω της απεργίας των τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών πληροφοριών πτήσεων. Συγκεκριμένα, δεν πραγματοποιούνται πτήσεις στα αεροδρόμια: της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθήρων, της Λέρου, της Μήλου, της Νάξου, της Πάρου, της Σητείας και της Σύρου.

Την ίδια ώρα, με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας. Με περιορισμένο ωράριο λειτουργούν το Μετρό (έως τις 6 το απόγευμα), ο Ηλεκτρικός και το Τραμ. Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια του Προαστιακού της Αθήνας. Κανονικά κινούνται λεωφορεία και τα τρόλεϊ.

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