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Ένας 78χρονος εντοπίστηκε νεκρός από την πυροσβεστική, σε δύσβατο σημείο στο Ντράφι Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 78χρονος οδηγούσε το αγροτικό του αυτοκίνητο το οποίο ανετράπη. Πρόκειται για κυνηγό στην περιοχή, τον οποίο άρχισαν να αναζητούν οι αρχές.

Οι άνδρες της πυροσβεστικής τον εντόπισαν μετά από έρευνες των οποίων προηγήθηκε τηλεφώνημα του γιου του θύματος, ο οποίος ανησυχούσε για το γεγονός ότι ο πατέρας του δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

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