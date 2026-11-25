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Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η δημιουργία διεθνών συνεργασιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης εκπροσώπων γυναικείων επιχειρηματικών οργανώσεων που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 18ου Mediterranean Women Entrepreneurs Forum (MedaWomen Forum 2026), το οποίο εντάχθηκε στο Euro-Mediterranean Economic & Business Forum – The Piraeus Edition, με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.

Πρόεδροι και εκπρόσωποι οργανώσεων και επιμελητηρίων από την Ισπανία, την Τυνησία, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τον Λίβανο, καθώς και από τη Σουηδία, αντάλλαξαν εμπειρίες και διερεύνησαν δυνατότητες συνεργασίας για την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στον επιχειρηματικό κόσμο.

Χρηματοδότηση, δεξιότητες και άρση των εμποδίων

Στη συζήτηση αναδείχθηκαν η σημασία της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, η ανάγκη θεσμικής υποστήριξης, αλλά και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη δημιουργία περισσότερων επιχειρηματικών ευκαιριών για τις γυναίκες.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), Γιάννης Βουτσινάς, έδωσε έμφαση στην ανάγκη συγκεκριμένων μέτρων για τη μικρομεσαία και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Όπως ανέφερε, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η άρση διαρθρωτικών εμποδίων αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων.

Ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027, υπογράμμισε επίσης την ανάγκη ισχυρής θεσμικής εκπροσώπησης: «Η φωνή της μικρής επιχείρησης και της γυναίκας επιχειρηματία πρέπει να φτάνει εκεί όπου λαμβάνονται οι ευρωπαϊκές αποφάσεις».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΣΕΓΕ και Α΄ αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Οργανώσεων Γυναικών Επιχειρηματιών της Μεσογείου (AFAEMME), Λίνα Τσαλταμπάση, χαρακτήρισε την Ελλάδα δύναμη ανάπτυξης συνεργασιών για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στη Μεσόγειο. Στάθηκε, παράλληλα, στη σημασία της συζήτησης για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την επίδρασή τους στις οικονομίες της περιοχής, που αποτέλεσε κεντρική θεματική του Φόρουμ.

Εισηγήσεις πραγματοποίησαν ακόμη ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δημήτρης Καρύδης, η πρόεδρος της AFAEMME Maria Helena de Felippe και η πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη.

Η συνεργασία με τον ΣΕΓΕ και οι δεσμοί με τη Μεσόγειο

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης συνέδεσε τη συνάντηση με το Μνημόνιο Συνεργασίας του Δήμου με τον ΣΕΓΕ, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η ανάπτυξη δράσεων για την ενδυνάμωση των γυναικών, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη στήριξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

«Στόχος μας είναι να μετατρέπουμε τον διάλογο σε πράξη, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες και συμβάλλοντας σε μια οικονομία πιο ανοιχτή, δυναμική και συμπεριληπτική», τόνισε.

Ο Δημήτρης Καρύδης, ο οποίος υποδέχθηκε τις εκπροσώπους στο Δημαρχείο, σημείωσε ότι η συνεργασία με τον ΣΕΓΕ επιδιώκει να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες δικτύωσης, ενδυνάμωσης και επαγγελματικής εξέλιξης στις γυναίκες της πόλης, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις σχέσεις του Πειραιά με τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα της Μεσογείου.

Στη γαλάζια οικονομία και στους κοινούς δεσμούς των μεσογειακών πόλεων αναφέρθηκε η Maria Helena de Felippe. «Η Μεσόγειος είναι η θάλασσα που μας ενώνει και όχι ο γεωγραφικός χώρος που μας χωρίζει», επισήμανε, συνδέοντας την εμπειρία της από τη Βαρκελώνη με τη σημασία της θαλάσσιας οικονομίας για την περιοχή.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης γυναίκες εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, των Δημοτικών Κοινοτήτων και του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, των επιμελητηρίων και του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, του Συλλόγου Αργυροχρυσοχόων, Κοσμηματοπωλών Πειραιώς και Νήσων, καθώς και τοπικών φορέων και συνδέσμων γυναικών.

Το MedaWomen Forum, πρωτοβουλία της AFAEMME, λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας για τις γυναίκες επιχειρηματίες της Μεσογείου, με τη συνάντηση στον Πειραιά να δίνει χώρο στην ανταλλαγή εμπειριών και στη διερεύνηση νέων επιχειρηματικών συμπράξεων.

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