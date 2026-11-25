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Με ανθοδέσμες, δώρα και πολλές ευχές υποδέχτηκαν την Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό οι συνεργάτες της, σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ανήμερα της ονομαστικής της εορτής.

Η παρουσιάστρια του Alpha καλημέρισε το τηλεοπτικό κοινό ιδιαίτερα ευδιάθετη, ενώ χαρακτήρισε τη φετινή γιορτή της ως την πιο ευτυχισμένη της ζωής της, καθώς είχε μαζί της στο πλατό την 8 μηνών κόρη της.

«Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που από χθες το βράδυ έχετε κάνει τη μέρα μου πανέμορφη. Πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά δώρα. Να φοράω και αυτά τα υπέροχα σκουλαρίκια που μου έκανε δώρο η δημοσιογραφική μας ομάδα και οι συνεργάτες μου εδώ. Και να σας πω ότι σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη γιορτή της ζωής μου, γιατί στο πλατό έχω τη χαρά να έχω μαζί μου την κόρη μου. «Την έχω φέρει μαζί για να δει αυτό το υπέροχα στολισμένο πλατό και είναι και ο βαφτισιμιός μου, ο Μάξιμος της Γεωργίας, μαζί. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη» ανέφερε

Λίγο αργότερα, η Κατερίνα Καινούργιου άνοιξε την ευχετήρια κάρτα που είχε λάβει από τη διοίκηση του Alpha, εκφράζοντας δημόσια την επιθυμία της να παραμείνει στο δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Alpha που για ακόμα μια χρονιά είμαι εδώ και εύχομαι να παραμείνω, λοιπόν, εδώ. Το θέλω με όλη μου την καρδιά», είπε χαρακτηριστικά.

«Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο τυχερή και ευγνώμων που δουλεύω μαζί σας. […] Τι να πω; Σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου. Είναι όλα πανέμορφα! Να είστε καλά! Χρόνια πολλά σε όλους!» πρόσθεσε, με τις εκπλήξεις των συνεργατών της να μη σταματούν, καθώς ο Στέφανος Κωνσταντινίδης τής ανακοίνωσε πως οι συνεργάτες της είχαν ετοιμάσει ένα βίντεο με τις ευχές τους για την ονομαστική της εορτή.

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