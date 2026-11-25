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Για μια διαφορετική τροπή που θα μπορούσε να είχε πάρει η καριέρα της μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision μίλησε η Καλομοίρα, αποκαλύπτοντας ότι είχε δεχθεί προτάσεις να μεταφέρει την προσπική της ζωή, στην αμερικάνικη τηλεόραση.

Όπως εξήγησε, σε συνέντευξή της στο Tlife και τον Χρήστο Κούτρα, υπήρξε ενδιαφέρον για reality projects που αφορούσαν το MTV και το VH1, με την τραγουδίστρια, ωστόσο, να αντιλαμβάνεται γρήγορα το τίμημα μιας τέτοιας δημοσιότητας το οποίο η ίδια δεν ήταν διατεθειμένη να το πληρώσει.

«Ειδικά μετά τη Eurovision, μου είχαν προτείνει δύο παραγωγές και κάναμε δύο συνεντεύξεις, αλλά είδα ότι θέλουν σκάνδαλο συνέχεια. Η Αμερική είναι τόσο μεγάλη. Για να μπεις στην πρώτη σελίδα χρειάζεσαι σκάνδαλα μετά από σκάνδαλα. Εγώ δεν θέλω τέτοια. Αν θέλουν ζουμί, μπορώ να δώσω ζουμί, αλλά θα καταστρέψω όλη την οικογένεια. So, άσε το ζουμί. Κάθε οικογένεια, αν θέλεις να ψάξεις ζουμί, θα βρεις» τόνισε.

Στη συνέχεια, η Καλομοίρα αναφέρθηκε στις αισθητικές παρεμβάσεις, αποκαλύπτοντας ότι έχει κάνει botox και fillers. Όπως είπε, φροντίζει να παρεμβαίνει διακριτικά, χωρίς να ξεφεύγει και να αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά της.

«Έχω κάνει botox, έχω κάνει fillers, αλλά τα fillers δεν φαίνονται καθόλου ωραία στην τηλεόραση. Εσύ, αν είσαι στην τηλεόραση, μην βάλεις fillers. Αλλά γενικά προσπαθώ να κάνω πιο υγιεινά πράγματα. Οι κρέμες για μένα δουλεύουν, αλλά δεν χρειάζεσαι όλες τις κρέμες. Πάρε τέσσερις-πέντε καλές και είσαι καλά» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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